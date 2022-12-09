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Вещание и союз: ЕС решил бороться со СМИ РФ в Африке и на Ближнем Востоке

Какие еще меры против России обсуждаются в рамках нового пакета
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Евросоюз планирует перекрыть вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке с помощью санкций в спутниковой области. Об этом «Известиям» сообщили в Европарламенте. 7 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что под удар попадут также три новых российских банка и четыре телеканала. По информации «Известий», ряд стран объединения настаивают на включении в девятый пакет санкций также ограничений в области атомной энергетики. Что еще может в него войти и почему, по оценкам экспертов, фундаментальных угроз для экономики РФ новые меры не несут — в материале «Известий».

Не в зоне доступа

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ЕС может представить девятый санкционный пакет уже на следующей неделе — в преддверии саммита объединения. Как выяснили «Известия», не исключено, что под ударом окажутся спутниковые технологии.

Французская компания Eutelsat и люксембургская SES входят в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров. У них есть контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Регионы, где поддержка Украины и санкций против России ограничена. ЕК в настоящее время ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги клиентам из РФ, — заявил «Известиям» депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек.

Он напомнил, что организация «Репортеры без границ» уже подала в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию 1», Первый канал и НТВ.

— Однако, поскольку французскому государству принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями, — отметил депутат.

Вещание и союз_1
Мужчина с пультом перед телевизором
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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По его словам, на санкциях в спутниковой отрасли настаивают в основном Польша и страны Прибалтики.

7 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности содержания девятого пакета санкций. В том числе она рассказала о мерах против четырех российских ТВ-каналов. «Мы нанесем удар по российской пропагандистской машине, отключив от эфира четыре дополнительных канала и все другие платформы распространения», — говорится в сообщении ЕК.

Издание Politico 8 декабря сообщило, что ЕС намерен в рамках новых санкций против РФ приостановить лицензии на трансляцию «НТВ Мир», РЕН ТВ, «России 1» и Первого канала. Напомним, в санкционном списке ЕС уже есть несколько российских каналов, включая RT и «Россию 24».

К слову, 7 декабря Латвия аннулировала лицензию телеканала «Дождь», признанного Минюстом РФ иноагентом. В связи с этим вещание этого СМИ прекратилось также в соседних Литве и Эстонии.

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Дроны, банки и горы

К девятому пакету санкций ЕС готовится уже давно. Предложения от стран Прибалтики и Польши поступили еще в октябре. В середине ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил о том, что новые меры Брюссель пока не готов обсуждать. Решительности ЕС придало недавнее согласование порога цен на российскую нефть, которое старались форсировать Варшава и Вильнюс.

Согласно заявлениям главы ЕК, объединение также планирует ослабить военный потенциал РФ с помощью запрета на доступ к беспилотникам. «Мы закроем доступ России ко всякого рода дронам и беспилотным летательным аппаратам. Мы предлагаем запретить прямой экспорт двигателей для дронов в РФ и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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Дрон в полете
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Подготовил ЕС и ряд новых экономических мер против РФ. В ЕК сообщили, что в рамках девятого пакета будут представлены ограничения против трех российских банков, включая полный запрет на операции для Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, дочерний банк нефтяной компании «Роснефть»). Напомним, 5 декабря в силу вступило нефтяное эмбарго РФ, а также ЕС согласовал порог цен на нефть.

Среди прочего ЕС предлагает ввести новые экспортные ограничения и в отношении товаров двойного назначения на сумму более €2,3 млрд. Это коснется ключевых химических и нервно-паралитических веществ, электроники и IT-компонентов.

Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕК предложит ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Однако, по информации FT, для некоторых конкретных продуктов будут предусмотрены исключения.

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Производство микросхем
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Кроме того, в черный список ЕС попадут еще почти 200 человек и предприятий. По словам главы ЕК, среди них будут «высокопоставленные российские военные, парламентарии, губернаторы, министры, политические партии и компании». Также, по информации Politico, Евросоюз хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии. В частности, под ограничениями могут оказаться авиадвигатели и другие важные запчасти.

Тестовый режим

Тем не менее, по оценкам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, основные меры уже приняты и РФ к ним по большому счету адаптировалась.

Сейчас ЕС лишь занимается поддержанием этой конструкции. Новым пакетом они пытаются сказать, что давление на РФ продолжится. Однако пока каких-то фундаментальных угроз девятый пакет для экономики РФ не несет, — уточнил эксперт.

Отдельные секторы серьезно страдают от санкций, поскольку производства лишены возможности долгосрочного планирования.

— Однако у рестрикций всё равно есть обратный эффект, — отметил Остапкович.

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Нефтяные качалки
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Он также добавил, что многие меры ЕС вводит в тестовом режиме и оценка их последствий важна как РФ, так и самому объединению.

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— Например, нефтяной порог согласовали на уровне $60 специально, поскольку эта цена не настолько критична для РФ. Сейчас они посмотрят, как себя будет вести Москва, как Пекин. Потом через два месяца, согласно механизму, они поменяют этот предел и, возможно, обрадуют Польшу, которая настаивала на $30, — добавил эксперт.

При этом он не исключил, что в будущем ЕС сможет вводить пороги цен не только на энергоресурсы, но также на металл, зерно и другую продукцию. К слову, Гуннар Бек допускает, что в девятый пакет Польша и страны Балтии попытаются пропихнуть и запрет на сотрудничество с РФ в области атомной энергетики.

Восьмой пакет санкций не предусматривал полного запрета на сотрудничество в атомной энергетике. Россия обладает большим опытом в этой сфере и участвует во многих ядерных проектах в Европе и в остальном мире. Ранее ряд членов ЕС заблокировал предложение внести эту меру. Однако в ближайшем будущем этот вопрос может подняться, — заявил «Известиям» политик.

Ожидается, что новые рестрикции могут быть утверждены уже 12 декабря — на встрече глав МИД стран ЕС. Однако Financial Times написал: не исключено, что Венгрия в ходе голосования воспользуется правом вето. Напомним, ранее глава МИД страны Петер Сийярто говорил, что Будапешт не будет поддерживать новые санкции против России в энергетической сфере.

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