Прямой отжим: у россиян отбирают недвижимость в Эстонии

После того как Эстония запретила доступ на свою территорию россиянам, которым некогда сама же выдавала шенгенские визы, несколько тысяч человек потеряли возможность доступа к своей недвижимости. И теперь перед ними встает перспектива — или спешно сбывать свои дома и квартиры, порой за бесценок, или ждать, пока ее отнимут за неуплату налогов и коммуналки. Другими словами, речь идет фактически о насильственной экспроприации собственности тысяч людей. Подробности — в материале «Известий».

Без снисхождения

Эстония была среди первых стран Восточной Европы, запретивших россиянам доступ на свою территорию. По данным эстонской прессы, основная часть граждан РФ, владеющих недвижимостью в этой прибалтийской республике, имеют там вид на жительство. Но почти 4,5 тыс. россиян, у которых есть там собственность, нуждались для посещения Эстонии в визе. И теперь они оказались в ситуации, когда из-за визового запрета заботиться об их собственности некому. Им остается лишь попробовать договориться с кем-то из местных жителей, кто мог бы взвалить на себя бремя расходов. Или же продать свою собственность по любой цене.

Всего, по данным министерства внутренних дел Эстонии, гражданам России принадлежит в этой прибалтийской республике 41 351 объект недвижимости. Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар уже сообщил, что, если у владельца квартиры, являющегося гражданином России, появятся долги в Эстонии из-за неуплаты налога на недвижимость или коммунальных платежей, это может означать утрату имущества.

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По мнению местных экспертов, срочная продажа россиянами своей недвижимости может привести к обвалу рынка. Беспокойство ситуацией выразила и депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, член оппозиционной Центристской партии. В своем письме, направленном на имя министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия Эстонии), Тоом предупреждает, что у многих квартирных товариществ Эстонии из-за запрета на въезд россиянам возникнут большие долги. Однако эстонскую правящую элиту всё это, похоже, не волнует.

«Могут продать в принудительном порядке»

С точки зрения официального Таллина, большое количество недвижимого имущества, принадлежащего в Эстонии российским гражданам, является «риском для безопасности», который необходимо устранить. Многое, однако, по словам Комуссаара, зависит от конкретного местоположения того или иного объекта собственности. «Разумеется, есть такие критические места, владение недвижимостью в которых представляет непосредственную угрозу нашей безопасности. И, конечно, есть другие места, где эта проблема не такая серьезная», — добавил вице-канцлер МВД.

В дальнейшем, по мнению Коммусаара, Таллину следует принять дополнительные меры, ограничивающие возможность для владения недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Евросоюз. «Могут ли граждане третьих стран владеть землей и недвижимым имуществом, например, в районе критически важной инфраструктуры или на приграничных территориях? Это определенно нуждается в дополнительных изменениях», — сказал Коммусаар. Он сообщил, что министерство разрабатывает соответствующий законопроект, который пока не готов, и поэтому его деталей МВД еще не раскрывает.

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Тем временем Яна Тоом сообщает, что в ее офис начали поступать жалобы серьезно обеспокоенных россиян и групп граждан РФ. «Поскольку в Эстонию больше не пускают граждан РФ по шенгенской визе, выданной Эстонией, люди не понимают, как им теперь оплачивать коммунальные услуги (опять же из-за санкций нельзя переводить деньги из России) и вообще распоряжаться своей недвижимостью. Как следствие, квартирные товарищества и другие объекты недвижимости находятся в тяжелом положении, постоянно увеличивая свою долговую нагрузку», — сообщает евродепутат.

Рийна Сиккут никакой проблемы здесь не видит — по ее мнению, нужно отобрать у россиян-неплательщиков их собственность и дело с концом. «На основании решений судов в Эстонии квартирное товарищество имеет право продать квартиру должника в принудительном порядке. Кроме того, можно инициировать процедуру принудительного отчуждения квартиры, судебный процесс в отношении которой был проанализирован в отделе государственного имущества министерства финансов. Последнее особенно важно в том случае, если частично пустующий многоквартирный дом планируется снести и жильцов переселяют, поскольку содержание такого дома стало нецелесообразным», — сказала Рийна Сиккут. Таким образом, по мнению министра, «в свете действующих сегодня ограничений существенного ухудшения положения квартирных товариществ в Эстонии или увеличения их долговой нагрузки не предвидится».

«Случившееся — абсолютно предсказуемо»

По мнению директора по продажам Объединенной финансово-промышленной компании Richness Realty Владимира Фёдорова, последние события нивелировали в глазах петербуржцев инвестиционную привлекательность Финляндии и Эстонии. «Привлекательность рынка недвижимости Финляндии и Прибалтики и так снижалась последние годы. Это было обусловлено значительно выросшими ценами, появлением более интересных предложений в странах с более благоприятным климатом. В период пандемии географическая близость и удобство доступа потеряли актуальность, а нынешняя политическая ситуация в части ограничений въезда — это пропасть, которая практически свела к нулю интерес к рынку недвижимости Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии», — отмечает Федоров.

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Сотрудник таллинского агентства недвижимости Игорь Волков признает, что многие россияне сейчас стараются продать жилье в Эстонии. «Есть клиенты, которые имели в Эстонии какие-то родственные связи. Например, здесь у них жила мама или бабушка, они получили наследство и иногда приезжали в Эстонию отдыхать. Сейчас у них такой возможности не будет, и они это понимают, поэтому стараются продать », — говорит риэлтор. «Последняя сделка у меня была как раз такого рода. Мужчина хотел продать за €90 тыс. однокомнатную квартиру, доставшуюся в наследство от мамы. Мы ее в итоге продали за €77 тыс., это цена чуть ниже рыночной. Он согласился, так как ему нужно было срочно выезжать», — сообщил Волков.

В свою очередь, Владимир Федоров напоминает, что избавиться от эстонской недвижимости можно не только путем продажи, но и за счет отчуждения прав: сдача в аренду (вплоть до сдачи за коммунальные платежи), отчуждение в виде trade-in или внесение в уставный капитал юридических лиц из других стран. При этом Фёдоров считает, что «относительно спокойно» могут себя чувствовать сейчас лишь те российские собственники эстонской недвижимости, которые «обладают некой гуманитарной защитой, близкими родственными связями с резидентами».

Если же россиянин хочет сохранить недвижимость в Эстонии за собой, даже не имея возможности ее навестить, то ему надо решать вопрос оплаты коммунальных счетов. Сделать это можно, в частности, за счет привлечения посредников, которые берут за подобные услуги порядка €100 в месяц. Размер коммуналки в двухкомнатной квартире площадью 40 кв. м прошлой зимой достигал в Эстонии €160–170, летом — примерно €65. В этом году цены в связи с энергетическими кризисом могут оказаться еще выше.

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