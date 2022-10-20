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Еврозона дискомфорта: как страны Шенгена ограждают себя от россиян

Стоимость оформления виз через посредников доходит до €3 тыс.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Германия первой из стран Шенгенского соглашения ввела для россиян почти невыполнимые условия подачи документов на туристическую визу — в качестве финансовой гарантии требуется выписка из банка, работающего в ЕС, а также медстраховка европейской компании. В условиях эскалации политической напряженности за ФРГ могут подтянуться и другие страны Европы, предупреждают в АТОР. Притом что получить Шенген и без того сложно. Свободных окон для записи в визовые центры Франции и Италии практически нет. Купить их можно за 40 тыс. рублей, узнали «Известия». Снизилось и количество выдаваемых мультивиз, а сроки их действия сократились.

Места разобраны

Податели всего: на визы каких стран Шенгена проще сдать документы
И как можно попасть в Европу, если разрешение на въезд получено

Шенгенские визы становятся практически недоступны для россиян. Из четырех самых популярных стран Европы — Франции, Италии, Германии, Испании — лишь последняя сохраняет относительно свободный порядок подачи документов, остальные ввели серьезные ограничения. Так, Германия 17 октября объявила о новом правиле для заявителей на визу: в качестве подтверждения их финансовой состоятельности теперь необходимо приложить к документам справку из банка, работающего в ЕС. Больше не подходят выписки из российских или филиалов европейских банков, работающих в РФ, — например, Райффайзенбанка.

Чуть ранее Германия ввела еще два заградительных требования для желающих получить Шенген: подтверждение оплаты забронированного жилья и медицинскую страховку от одной из европейских компаний (которую в России оформить невозможно). Для желающих получить немецкую визу остаются совсем маленькие и затратные лазейки — жилье можно оплачивать картами зарубежных банков, а нужную страховку оформить в странах СНГ.

— На сегодня мы вынуждены констатировать, что получить немецкую шенгенскую визу россиянам практически невозможно. Есть ощущение, что за Германией последуют другие страны ЕС. К сожалению, пока продолжается эскалация в ходе спецоперации России на Украине, ожидать либерализации туристам точно не стоит, — рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Еврозона дискомфорта
Виза
Фото: Getty Images/Andrey-Kobylko
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Германия стала первой страной Европы, фактически закрывшей для россиян возможность получения туристических Шенгенов, формально не останавливая этот процесс. Официально уже перестали выдавать визы путешественникам из России Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды.

Но и в «открытые» страны оформить Шенген непросто. Серьезные проблемы при подаче документов есть у россиян, решивших получить визу во Францию и Италию, — свободных окон для записи нет. «Известия» нашли в Telegram чат, где предлагают записаться на подачу документов во Францию за 40 тыс. рублей, ближайшие «платные» окна — на конец октября.

— Слотов на подачу документов действительно мало, многие из них заняты ботами, которые продают места за деньги. От различных компаний-посредников есть предложения оформить мультивизу туристу за €1–3 тыс., — отметил Артур Мурадян.

Найти свободный слот для записи на подачу документов на визу во Францию и другие страны можно через турагентства, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

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— Слоты на запись изредка появляются — обычно ночью. Поэтому туристы, которые не хотят ловить их самостоятельно, могут доплатить менеджеру турагентства 2–3 тыс. рублей, чтобы он этим занимался, — сказал вице-президент АТА.

Искусственных препятствий для подачи документов нет в визовых центрах Греции и Венгрии. По словам Артура Мурадяна, именно Венгрия дольше всего не будет ограничивать выдачу виз россиянам.

— Можно с уверенностью сказать, что Венгрия будет до последнего сопротивляться заградительным мерам для российских туристов со стороны руководства ЕС. Это одна из самых лояльных нам стран, — заметил Артур Мурадян.

Самые популярные европейские страны у российских туристов на данный момент — Италия и Греция, отметил Алексан Мкртчян.

— Но, конечно, поток в Европу сейчас мизерный. Спрос упал в 20–25 раз. Если раньше там отдыхали миллионы россиян, то сейчас ездят десятки тысяч ежемесячно, — рассказал вице-президент АТА.

Короткие мультивизы

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И какие документы для этого нужно предоставить

После отмены Европой упрощенного визового режима с Россией особенных изменений для российских туристов не произошло. Страны просят стандартный комплект документов: брони авиабилетов, отеля, справку с работы, выписку о состоянии счета, медицинскую страховку. Сроки рассмотрения заявлений на визы в целом остались прежними и укладываются в пару недель.

При этом вырос сбор за рассмотрение заявления на визу — с €35 до €80. А также сократилось количество выдаваемых долгосрочных мультивиз (позволяют совершить несколько поездок в ЕС), рассказал Артур Мурадян.

— По нашей информации, выросло число Шенгенов, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов». Доходит до абсурда — могут выдать мультивизу сроком действия две недели, — отметил эксперт.

Еврозона дискомфорта
самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В среднем мультивизы сейчас выдают на срок от полугода до года, добавил он. Это сильно меньше, чем до 2020 года, когда во Францию можно было без особых усилий получить Шенген на пять лет, а в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года.

— Сейчас «длинные» визы россиянам по-прежнему стараются выдавать Италия, Франция, Греция. Остальные страны чаще всего ставят под сроки поездки, в том числе Испания и Венгрия, — уточнил Артур Мурадян.

Статистики по отказам в визах у АТОР нет — посольства европейских стран этой информацией не делятся.

— В принципе, если документы заполнены нормально, визы спокойно выдают, — рассказал Артур Мурадян.

Если, конечно, удалось прорваться через все барьеры и попасть в визовый центр.

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