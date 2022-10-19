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Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян

Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Грузии на фоне роста числа приезжающих из России могут установить лимит на пребывание граждан РФ в стране. Например, сократить срок до 90 или 180 дней, допустили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там напомнили, что сейчас россияне могут оставаться в стране в течение года. Кроме того, в Тбилиси на официальном уровне не исключают пересмотра визового режима с Москвой. Однако такой вариант приведет к сокращению турпотока из России, что негативно скажется на экономике страны. К тому же Грузия долгое время придерживалась политики либерализации въездного законодательства, из-за чего у Тбилиси пока нет проработанных визовых механизмов.

Лимит на пребывание

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В 2022 году наблюдалось несколько миграционных потоков из России, последний из которых пришелся на конец прошлого месяца. С 21 сентября из РФ, по данным СМИ, выехало несколько сотен тысяч граждан, в основном они отправлялись в ближнее зарубежье.

Одним из популярных направлений стала Грузия, и на это есть несколько причин. Во-первых, между странами существует сухопутная граница, которую разрешили пересекать пешком из-за пробок у КПП. Во-вторых, для того чтобы въехать в страну, нужен лишь загранпаспорт, так как между Москвой и Тбилиси действует безвизовый режим. И в-третьих, находиться на территории Грузии россияне могут в течение года.

Доступ заграничный

Россияне пешком пересекают сухопутную границу с Грузией

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mirian Meladze

Однако сейчас в стране заговорили о возможных ограничениях в отношении граждан РФ. Вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с «Известиями» допустил, что грузинские власти могут ввести визы или сократить сроки постоянного пребывания.

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— К сожалению, антироссийская риторика сейчас преобладает на постсоветском пространстве, в том числе и в Грузии. Несмотря на попытки властей выжать максимум из экономического притока из России, как на парламент, так и на президента оказывается колоссальное давление. На фоне всего этого мы оцениваем, что введение какого-либо рода ограничений в виде виз или лимита на пребывание — его сокращения с года до более привычного всем срока в 90 или 180 дней — скорее всего, все-таки произойдет, — сказал он.

Введение лимита на пребывание в стране в три месяца допустил и один из лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия. Как он объяснил «Известиям», этот шаг может стать вариантом реакции властей на происходящие события.

Ограничение в 90 дней не скажется на турпотоке, так как в большинстве случаев люди приезжают на отдых на две-три недели, максимум на месяц. Однако в таком случае более критичной ситуация окажется для тех, кто отправился в Грузию, чтобы избежать мобилизации, добавил политик.

Доступ заграничный
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Davit Kachkachishvili

Иная ситуация сложится, если Тбилиси все-таки пересмотрит визовый режим с Москвой, отметил Артур Мурадян. По его словам, интерес россиян к Грузии как туристическому направлению может серьезно упасть, а турпоток с учетом сложностей с получением визы и транзита через третьи страны сократится.

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Визовые риски

11 октября стало известно, что депутаты оппозиционной партии «Лело» готовят законопроект, который предполагает введение визового режима для граждан РФ. Грузинские политики объяснили это «усилением угроз».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего визита в Кишинев 17 октября не исключила, что власти могут ввести визы для российских граждан, однако подчеркнула: подобное решение должно принять правительство страны. Впрочем, министр финансов Лаша Хуцишвили снизил остроту вопроса, заявив, что пока в пересмотре визового режима нет надобности. «Если наступит такой момент, когда существующие в стране механизмы контроля не смогут обеспечить тот стандарт, который требуется в направлении безопасности, то об этом можно будет говорить, однако сегодня в этом нет необходимости», — отметил он.

— Всё зависит от того, какое решение в итоге примет власть. И уже исходя из этого те оппозиционные круги, которые подчиняются власти, естественно, будут ее поддерживать. На данный момент за введение визового режима будут выступать «Единое национальное движение» и все партии, связанные с ними, то есть прозападные круги. Какую позицию займет власть, на самом деле пока сказать сложно, — пояснил Георгий Ломия.

Однако даже если Тбилиси решит ввести визовый режим, вряд ли власти смогут сделать это в одночасье. Дело в том, что Грузия в последние годы шла по пути либерализации въездного законодательства, так что граждане большинства стран мира могут свободно пересекать границу этого закавказского государства. Как итог подобной политики — у Тбилиси нет четких правил и механизмов по выдаче разрешений на въезд, указал вице-президент АТОР.

Доступ заграничный
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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— Если будут введены визы, как это будет налажено, пока неясно. Непонятны требования к визе, непонятен формат подачи, будет ли это онлайн- или офлайн-виза, будет ли это что-то похожее на шенген. Я думаю, что Грузия пока сама не знает, — сказал Артур Мурадян. — Также встает вопрос о том, где их получать. На текущий момент Швейцария взяла на себя функцию посредника, поскольку дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны.

Кроме того, при введении визового режима будут организовываться специальные проверки, по результатам которых совершенно не факт, что разрешение на въезд выдадут, указал Георгий Ломия. Для разъяснения деталей по процессу получения виз «Известия» направили запросы в секцию интересов Грузии в посольстве Швейцарии в Москве, а также в МИД страны.

Справка «Известий»

Отношения России и Грузии испортились после конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В ночь на 8 августа грузинские войска обстреляли город Цхинвал, после чего власти РФ ввели войска в регион и совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинских военных. Позже Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия 3 сентября 2008 года разорвала дипотношения с РФ. В июне 2019 года Владимир Путин отменил прямое авиасообщение между РФ и Грузией. Это произошло из-за протестов в стране, формальным поводом для которых стал приезд российской делегации для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Еще один важный момент заключается в том, что появление виз не пройдет бесследно и для экономики Грузии.

— Тот финансовый поток, который идет из туристического сектора, будет уменьшен. Не скажу, что из-за этого экономика Грузии встанет, но это будет ощутимо. Гостиничный сектор, ресторанный сектор — они все будут ощущать на себе нехватку туристического потока из России, — предположил грузинский политик.

Доступ заграничный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Согласно данным погранслужбы ФСБ, только за 2021 год страну посетили свыше 150 тыс. россиян, в большинстве случаев граждане РФ в качестве цели визита указывали частную поездку. При этом в пандемийном 2020-м этот показатель находился в районе 141 тыс., а до коронавируса (в 2019 году) в Грузии в общей сложности побывало свыше 1,2 млн россиян.

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