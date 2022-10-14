Податели всего: на визы каких стран Шенгена проще сдать документы

Желающим отправиться в Европу россиянам сейчас проще всего записаться на получение визы в Венгрию и Грецию, рассказали «Известиям» эксперты отрасли. Они подчеркнули, что многие стран ЕС продолжает принимать документы, однако в визовых центрах и консульствах возникают сложности. Тем временем к странам Прибалтики, Польше и Финляндии, которые запретили въезд россиянам с туристическим шенгеном, с 25 октября прибавится Чехия. Эксперты туротрасли считают, что сейчас поездки в Европу сопряжены с массой рисков — и логистических, и финансовых. О том, как изменились правила и условия подачи документов, сроки их рассмотрения и какими путями россиянам попасть в ЕС, если виза всё же получена, — в материале «Известий».

Вход воспрещен

С 25 октября Чехия запретит въезд на свою территорию россиянам с шенгенскими визами, если они едут в качестве туристов, участников культурных или спортивных мероприятий. Глава МИД страны Ян Липавский 12 октября заявил, что правительство приняло такое решение единогласно. В беседе с «Известиями» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин напомнил, что Прага так и не открывалась для россиян после пандемии.

— Это было ожидаемое решение, поскольку Чехия шла в авангарде антироссийской риторики. С 25 октября российские туристы не смогут даже проехать транзитом через эту страну. При этом важно понимать, что Прага и так не выдавала визы. Хотя в допандемийный период это направление было популярным для наших туристов, — отметил эксперт.

По его словам, сейчас туризм в Чехию сведен на нет — туры туда не продаются.

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Таким образом, на сегодняшний день с туристическим шенгеном россияне не смогут попасть как минимум в шесть стран ЕС: Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Финляндию и Чехию. Хельсинки закрыли въезд российским туристам 30 сентября. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Прибалтика и Польша согласовали такие меры с 19 сентября. Туда могут попасть только определенные категории граждан — например, родственники граждан ЕС или дипломаты.

Дания, Бельгия, Словакия и Нидерланды тоже не выдают россиянам туристические шенгены. Например, Бельгия принимает заявление только на получение виз категории D: студенческая, рабочая и для воссоединения семьи. Дания выдает документы только для официальных визитов. Нидерланды рассматривают запросы на визы по гуманитарным причинам и на временный вид на жительство.

— Что касается остальной Европы, в любом случае у россиян остаются возможности приезжать туда только через третьи страны. Мы, конечно, не рекомендуем путешествия в этот регион, но кто-то ухитряется туда попасть. Все-таки страны ЕС не приняли всеобщий запрет. Прежде всего те, у кого уже есть действующая виза, могут обходными путями посетить Португалию, Испанию и ряд других стран. На свой страх и риск, — отметил Юрий Барзыкин.

Осторожный отпуск

Не стоит забывать, что 12 сентября перестал действовать облегченный визовый режим между ЕС и РФ. В связи с этим даже те страны, которые не прекратили выдачу шенгена, были вынуждены увеличить срок рассмотрения документов и консульский сбор.

Основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер сказал «Известиям», что сейчас гражданам России легче всего записаться на получение визы в Венгрию и Грецию.

— Статистика по выдаче и отказам во всех странах ЕС сейчас примерно одинаковая. Мы не наблюдаем какого-то разрыва. Однако если говорить о наличии свободных слотов, то наиболее быстро можно подать документы на визу в Венгрию и Грецию. Впрочем, надо понимать, что ситуация меняется с каждым днем, — отметил эксперт.

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Он также напомнил, что если турист с полученной от этих стран визой выберет в качестве страны первого въезда другую (например, Испанию или Италию), то у него могут возникнуть проблемы.

— Шенгенское соглашение гласит, что виза должна оформляться в консульстве той страны, которая является основной целью поездки. Если только невозможно определить таковую, то в консульстве той страны, через которую будет осуществляться въезд. Так что на границе могут возникнуть вопросы, если человек въезжает с визой другой страны. В любом случае вопрос допуска на территорию страны решает не виза, а пограничник, — отметил Юрий Певзнер.

Новые правила оформления шенгенских виз подробно изложены на сайте визового центра Венгрии. Консульский сбор за оформление по всем категориям виз составит €80. Время обработки заявлений на получение визы — от 15 до 45 дней (в отдельных и обоснованных случаях).

На сайте визового центра Греции говорится: «Генконсульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске принимают все необходимые меры, чтобы гарантировать возможно более быструю выдачу визы. Как правило, на обработку заявления консульству требуется в среднем два рабочих дня, однако время получения паспорта зависит от места подачи Вами заявления ». Тем не менее визовый сбор теперь тоже увеличен до €80.

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Визовые центры также принимают документы на туристические поездки в Испанию, Францию, Португалию, Италию, ФРГ, Австрию и Ирландию. Стоимость и сроки рассмотрения всё те же — €80 и от 15 до 45 дней. Но в некоторых случаях есть дополнительные условия или оговорки.

Так, Испания и Франция ограничили число принимаемых заявлений — то есть надо успевать ловить слоты. Визовый центр Португалии специально оговаривает, что максимальный период рассмотрения — 45 дней — не включает в себя время, необходимое для доставки документов из регионов в Москву и обратно, отсчет идет со дня получения заявления консульским отделом посольства.

При поездке в Германию у заявителя дополнительно могут запросить туристическую медицинскую страховку от европейской компании. В случае с Австрией заявления, поданные в срок менее чем за 15 дней до начала предполагаемой поездки, не будут приняты ни консульством, ни визовым центром.

С 30 сентября для подачи заявления на ирландскую визу требуется одобрение посольства.

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Сейчас поездки в страны Евросоюза сопряжены с массой рисков, включая транспортную логистику, заметил в беседе с «Известиями» Юрий Базрыкин.

— То есть туда можно въехать через третьи страны, но выехать уже будет крайне проблематично и дорого. Так что лучше выбирать направления из тех двух с лишним десятков стран, где нас ждут, — отметил вице-президент РСТ.

Для того чтобы добраться до Европы, туристы чаще всего выбирают в качестве перевалочного пункта Турцию, Бахрейн или Дубай. Из сухопутных способов остался путь Мурманск – Киркенес (Норвегия).

Через пункт «Борисоглебск» в Мурманской области можно добраться до норвежского погранпункта «Стурскуг». Он работает с 09:00 до 18:00, однако, пропуск через границу осуществляется с 09:00 до 16:00. Причем пересечь границу можно только на транспорте (такси или автобус). Оттуда можно доехать до ближайшего города — Киркенес. А из его аэропорта уже улететь в другие норвежские города.