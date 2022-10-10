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Визовая задержка: в даркнете стали предлагать услуги «эвакуации» из страны

Как мошенники обманывают людей, желающих уехать из России
Фото: REUTERS/Janis Laizans
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В даркнете и Telegram-каналах за последние две недели практически с нуля сформировался черный рынок услуг для желающих срочно покинуть Россию, рассказали «Известиям» специалисты в области информационной безопасности. Авторы объявлений предлагают помощь в оформлении фальшивых виз, паспортов иностранных государств и даже нелегальном переходе границы. Например, шенгенскую визу предлагают оформить за $500–800, и это самая дешевая услуга. Эксперты предупреждают: тот, кто этими предложениями воспользуется, рискует потерять либо деньги — если услугу не окажут, либо свободу — если будет задержан с поддельными документами.

Дорого, поддельно

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В даркнете и Telegram-каналах активизировались мошенники, предлагающие клиентам способы срочно покинуть Россию, рассказал «Известиям» источник в одной из компаний по информационной безопасности.

— За последние пару недель, на фоне частичной мобилизации, в России практически с нуля сформировался целый черный рынок услуг, предлагающий приобрести необходимые поддельные документы, например заграничные паспорта, шенгенские визы. Важно понимать, что практически за всеми такими предложениями стоят мошенники, конечная цель которых хищение денежных средств или персональных данных жертвы, — сообщил собеседник «Известий».

Корреспондент «Известий», воспользовавшись предоставленной источником информацией, попробовал заказать себе шенгенскую визу через один из подобных Telegram-каналов. Там услугу оценили в $800, а срок изготовления — в 3–5 дней. При этом, отвечая на уточняющие вопросы, признали, что даже за такую сумму документ будет фальшивкой, не занесенной в специальную базу — визовую информационную систему (VIS) стран Шенгенского соглашения. На вопрос корреспондента: «То есть вы продаете просто красивую отрисовку?» собеседник ответил: «Да, в базу мы ее не заносим».

Визовая задержка
виза
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

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По сути, такая виза может выполнять только одну функцию — пройти паспортный контроль при вылете из России. Потому что въехать по ней в любую страну Шенгенского соглашения практически нереально. Во-первых, европейский пограничник проверит визу на ее наличие в системе VIS и сразу распознает подделку. Во-вторых, еще в 2015 году страны, входящие в шенгенскую зону, ввели новый тип визы — биометрический. Каждый получатель документа даже для краткосрочного въезда сдает свои отпечатки пальцев, которые заносятся в общую базу данных. При этом во многих шенгенских странах биометрическая идентификация человека, то есть сверка данных, осуществляется и на пограничном контроле по прибытии в страну и это еще один способ контроля подлинности документов, подчеркнул источник «Известий».

По его словам, ответственность за использование поддельных виз зависит от действующего законодательства ЕС и той страны, где был зафиксирован такой инцидент. Опираясь на общемировую практику, в самых простых случаях обладателю фейковой визы может грозить крупный штраф с занесением в черный список или запретом на въезд в ЕС пожизненно, депортацией домой, в самых серьезных — уголовная ответственность.

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«Известия» направили запрос в МВД с просьбой прокомментировать информацию об активизации создателей поддельных документов. На момент публикации ответ не получен.

Услуга услуге рознь

В даркнете и Telegram-каналах действительно наблюдается рост числа предложений по оформлению виз, рассказал «Известиям» руководитель направления аналитики интернет-угроз «РТК-Солар» Сергей Трухачев. По его словам, их можно разделить на две категории. Первая — это фальшивые визы, то есть не занесенные ни в какие базы данных пустые бумажки. При качественном исполнении они могут визуально не отличаться от настоящих виз, но это никак не поможет ими воспользоваться. Вторая категория объявлений — помощь с оформлением настоящих документов и упрощенным получением визы.

— В первом случае речь идет о поддельных визах, которые вклеиваются в паспорт, и совершенно непонятно, как такая услуга вообще может пользоваться спросом, — подчеркивает эксперт.

Визовая задержка
виза
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Второй вариант — помощь в оформлении документов — вполне стандартная услуга, существующая давно. В целом ее сложно назвать нелегальной и она больше походит на классическую деятельность визового центра, добавил Сергей Трухачев. Однако зачастую и за подобными объявлениями скрываются мошеннические организации. Информация о настоящих визовых центрах всегда указывается на официальных сайтах посольств соответствующих государств.

— За последние три года мы зафиксировали более 500 фейковых сайтов визовых центров самых разных стран, — сообщил специалист.

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Центры, которые обещают выдать документы в короткие сроки без присутствия заявителя, также мошенничество. Положительное решение о выдаче визы без собеседования в нынешних условиях требует содействия как минимум вице-консула, а тот вряд ли будет участвовать в этой афере за долю от 30 тыс. рублей, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Не видя границ

Еще одна услуга, появившаяся именно на фоне проведения частичной мобилизации — это помощь в нелегальном пересечении границы. В первую очередь речь, разумеется, идет о сопредельных государствах, таких как Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия, рассказал Сергей Трухачев. Авторы объявлений эксплуатируют тему больших очередей на официальных пограничных переходах, рисков получить отказ как в выезде из России, так и во въезде в другую страну.

— Мы фиксируем и предложения о помощи в «эвакуации» в страны дальнего зарубежья. Подобная тематика активно эксплуатируется мошенниками, так как жертвы, скорее всего, не пойдут жаловаться в правоохранительные органы, — добавил специалист.

Визовая задержка
хакер
Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer
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На форумах уже появились первые пострадавшие. Один из пользователей даркнета рассказал историю, что он заказал паспорт другого государства. Аферисты сообщили, что стоимость такой услуги составит около 100 тыс. рублей и документ будет визуально максимально схож с оригиналом.

Через несколько дней он получил совсем не то, что заказывал. Документ мало напоминал оригинал, в нем отличались цвета, а фотографии вместо цветных были черно-белыми. В просьбе переделать документ пользователю было отказано, аферисты перестали выходить на связь.

Полный перечень документов для получения гражданства Евросоюза стоит в России около €5–6 тыс., и эта процедура оформляется через юридические конторы. Совершенно очевидно, что за сумму в 100 тыс. рублей никто настоящий паспорт оформлять не будет, рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, максимум, как в вышеописанном случае, это будет кустарная подделка, с которой даже не стоит пробовать подходить к пограничному посту, поскольку за мошенничество с официальными документами можно получить срок до трех лет тюрьмы.

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