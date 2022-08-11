Безвизовый режим: как РФ ответит на недружественные меры Латвии и Эстонии

Разрыв дипломатических отношений с Латвией и Эстонией станет крайней мерой в ответ на решение двух прибалтийских республик запретить выдачу виз россиянам, но исключать ее нельзя . Об этом «Известиям» сказал глава комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин. Отказ россиянам во въезде в эти прибалтийские страны стал не единственной недружественной мерой. 11 августа латвийский сейм объявил Россию «страной — спонсором терроризма» . Глава МИД республики заявил о намерении отказывать в виде на жительство латышам, имеющим статус «неграждан» в стране, если они получат российское гражданство . К слову, «неграждан» в двухмиллионной Латвии — около 120 тыс. человек.

Запрет на запрете

11 августа сейм Латвии объявил Россию «страной — спонсором терроризма» . Еще 1 августа в Риге пообещали рассмотреть этот вопрос на государственном уровне. Теперь это решение санкционировал весь латвийский парламент.

Между тем навешиванием ярлыков латвийские парламентарии не ограничились и в тот же день призвали страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам . Сама Латвия уже давно пошла по этому пути. С 25 февраля страна ограничила выдачу шенгенских виз для россиян чисто гуманитарными случаями, вроде посещения близких родственников. А также оставила право на въезд для уехавших из России оппозиционных журналистов. С 5 августа, однако, латвийские власти заявили, что приостанавливают выдачу виз для россиян во всех случаях, кроме необходимости приехать в страну на похороны.

При этом объявили об этом не совсем в дипломатической манере — через Twitter. И как рассказали «Известиям» ранее в посольстве России в Латвии, каких-либо официальных уведомлений по этому поводу в посольство от латвийской стороны не поступало — дипмиссия узнала об этом запрете из СМИ .

Безвизовый режим Заседание парламента Латвии Фото: Global Look Press/imago images.de

Но самым примечательным стал удар, который Рига решила нанести по довольно внушительной части своих же жителей . Реагируя на заявленные планы российской Госдумы рассмотреть вопрос об упрощении получения гражданства РФ соотечественниками из Прибалтики, которые находятся там в статусе «неграждан», глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил 11 августа, что таким людям впредь не будут выдаваться виды на жительство и после получения российского паспорта они должны будут покинуть республику .

Отметим, что, по официальным данным на 1 января 2022 года, к категории неграждан в прибалтийской стране с населением менее 2 млн относились свыше 120 тыс. человек, лишенных в силу такого статуса права занимать определенные должности, а также участвовать в выборах и референдумах.

Как пояснил «Известиям» латышский общественный деятель Яник Кузинс, отчасти решения властей в Риге можно считать попыткой мобилизовать националистически настроенную часть общества в преддверии парламентских выборов в октябре.

— Тем не менее надо понимать, что жители нашей страны сейчас раскололись на два лагеря. Да, многие действительно поддерживают такую политику, но есть и большая часть населения, при этом я говорю именно о латышах, которые понимают, что это полная дискриминация, нарушение прав людей . Ведь сейчас россиян постепенно начинают лишать ВНЖ, который они получили, участвуя в различных инвестиционных программах. И, по сути, вид на жительство смогут сохранить только те, кто находится в браке с гражданином Латвии, — сказал он.

Оказавшись впереди планеты всей в том, что касается наказания Москвы, Рига, увы, осталась в этом не одинокой.

Безвизовый режим Пешеходный пункт пропуска «Нарва-2» на эстонско-российской границе Фото: РИА Новости/Сергей Степанов

Спустя всего пару часов после новостей из Латвии уже в Таллине заявили о решении закрыть с 18 августа границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными Эстонией . Согласно пояснениям, под эту меру не подпадут сотрудники диппредставительств и члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, или, например, россияне, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство там.

Тем не менее тех, кого это нововведение затронет, будет в разы больше. Как сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, оно коснется 50 тыс. человек , которым республика ранее одобрила визы. Обсудить, как запретить въезд россиян с любыми другими, а не только эстонскими шенгенскими визами, в Таллине пообещали на следующей неделе.

Ответ будет жестким

Разрыв дипломатических отношений с Латвией и Эстонией станет крайней мерой в ответ на решение двух прибалтийских республик запретить выдачу виз для россиян и другие недружественные действия, но исключать ее нельзя . Об этом, комментируя последние действия Эстонии и Латвии, «Известиям» сказал экс-замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

— Было бы контропродуктивно говорить о каких-то зеркальных или полузеркальных, симметричных мерах ответа. Надо просто призывать людей к здравому смыслу, порядку и отсутствию политической шизофрении . Разрыв отношений — это крайняя мера, исключать ничего нельзя, но очень бы не хотелось, чтобы наши соседи до этого доводили, — отметил сенатор в разговоре с «Известиями».

Тем не менее Григорий Карасин предположил, ответ будет жестким и, вероятно, разнообразным, поскольку «такие вещи не забываются» .

Решения официальных властей Латвии, особенно по части действий в отношении своих же жителей, уже давно вышли за пределы здравого смысла, заявил «Известиям» депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.

Безвизовый режим Самолет латвийской авиакомпании airBaltic в аэропорту Шереметьево в Москве Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Предпринимается очередная попытка зачистить жителей собственной страны, которым Рига искусственно на протяжении трех десятков лет не давала статус граждан вопреки нормам международного права и при молчаливом согласии своих западных кукловодов. Надо понимать, что от отказа от ВНЖ «негражданам» до создания гетто для этнических русских по типу еврейских гетто фашисткой Германии властям Латвии остался всего лишь шаг , — отметил депутат.

В том же ключе новости прокомментировала и глава международного общественного движения «Внуки» (объединяет граждан стран СНГ) Татьяна Поп. Это «самая настоящая сегрегация и закрепление политики расовой дискриминации на законодательном уровне» , демонстрирующие, что нацизм поднял голову не только на Украине, но уже вышел на уровень официальной идеологии в Прибалтике, сказала она.

Новости из Латвии не остались без ответного заявления российского МИДа. На Смоленской площади отметили, что, объявив Россию «страной — спонсором терроризма», Рига руководствовалась животной ксенофобией и назвали идеологов такого решения неонацистами . Призывы же Латвии, Эстонии и ряда других стран прекратить выдачу россиянам шенгенских виз МИД счел «открытым проявлением шовинизма».

Не всё потеряно

Ранее в Брюсселе не раз подчеркивали, что визовая политика относится к компетенции национальных правительств и Евросоюз тут ни при чем . Однако 11 августа Еврокомиссия признала, что страны ЕС уже ведут дискуссии для определения скоординированных действий по этому вопросу.

Напомним, что за день до заявления Латвии о необходимости отказать российским туристам в визах ЕС заявлял глава МИД Чехии Ян Липавски — страны, которая, по его словам, с 24 февраля не выдала ни одной туристической визы гражданину РФ. Аналогичные идеи звучали и в Финляндии. Хотя там скорее говорили об ограничениях на Шенген для россиян, нежели о его полном запрете.

— Если мы хотим дать шанс миру, мы должны стараться, чтобы диалог между ЕС и Россией продолжался, мы должны держать двери открытыми, — сказала «Известиям» депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева.

По ее словам, есть необходимые дипломатические инструменты, чтобы остановить происходящее на Украине.

— Прекращение всех отношений, в том числе между гражданами — большая ошибка. Надеюсь, не все страны ЕС согласятся с подобными мерами, — подчеркнула она.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко, страны ЕС не всегда едины в решениях по разным сферам экономической деятельности , примером чему служит согласие одних стран платить за российский газ в рублях, а других нет.

Безвизовый режим Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— И как уже говорили в Брюсселе, каждая страна будет принимать свое решение. На сегодняшний день из 27 государств ЕС только 10 ввели ограничения или не выдавали визы россиянам, куда в том числе входила Эстония, а порядка 17 стран по-прежнему в том или ином виде визы выдают . Да, количество выдаваемых виз ограничено, сроки рассмотрения максимальны, а сроки пребывания минимальны, но пока это есть. И во всяком случае остается возможность летать через Стамбул или другие точки с вероятным закрытием сухопутной границы, — сказал эксперт.

В отличие от прибалтийских стран, где продолжают мериться жесткостью русофобских действий, в остальной части ЕС пока комментируют идею запрета на Шенген для россиян сдержанно. Как заявил 11 августа канцлер Германии Олаф Шольц, он с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам . Более того, по его мнению, «если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных, то это ослабило бы их эффективность».

Еврокомиссия на вопрос «Известий» о скоординированных действиях ЕС по вопросу виз россиянам не предоставила оперативный ответ.