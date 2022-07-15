Язык сломать: правящая коалиция Эстонии покончит с русскими школами
В Эстонии пришла к власти новая правящая коалиция, в числе главных своих задач обозначившая скорейшее добивание русского образования в стране. Такие планы существовали и раньше, но их авторы откладывали уничтожение русских школ и детсадов на относительно длительный срок, планируя покончить с ними к 2035 году. Но сейчас процесс решено значительно ускорить: ликвидация школьного и дошкольного образования нацменьшинств стартует уже в ближайшее время. Более того, премьер-министр Кая Каллас, которая объявила о своей отставке 14 июля, остается у власти. Ожидается, что на внеочередной сессии парламента 15 июля Каллас попросит мандат для новой трехпартийной коалиции во главе с ней. Подробности — в материале «Известий».
Ожидаемая смена политического ландшафта
Эксперты отмечают, что смена правящих коалиций в Эстонии происходит, как правило, «не просто так», а является реакцией на изменение внешнеполитической обстановки. С начала 2019-го по начало 2021-го в Эстонии правил триумвират из Центристской партии, «Отечества» и Консервативной народной партии (EKRE). Любопытно, что EKRE называли эстонскими трампистами — руководство этой правой партии выказывало всяческие симпатии тогдашнему президенту США Дональду Трампу и, так же как он, предлагало бороться с внешней миграцией, наращивать внутреннее производство, проявляло скепсис по отношению к НАТО и т.д. Но после того как Трамп не без скандала ушел президентского поста в США, и в Эстонии присутствие поддерживающей его партии в правящей коалиции стало резко неуместным. Как по заказу в январе 2021 года в высших эшелонах власти возник коррупционный скандал, по итогам которого тогдашняя коалиция развалилась, а EKRE и «Отечество» отправились в оппозицию.
Новую коалицию создали леволиберальная Центристская партия и праволиберальная Партия реформ — причем пост премьер-министра достался именно главе «реформистов» Кае Каллас. Эта коалиция проработала около полутора лет — и на сей раз «выпала из тренда» именно Центристская партия. Дело в том, что именно эта партия была в Эстонии практически единственным вариантом для местных русских, решивших сделать политическую карьеру — и в результате в рядах «центристов» образовалось мощное «русское крыло». Неудивительно, что «центристы», пока они были у власти, старались блокировать поползновения к ликвидации русских школ и воздерживались от совсем уж яростной конфронтации с Россией. В нынешних условиях Центристская партия оказалась слишком «русской» для того, чтобы оставаться у власти. И вопрос ее изгнания из коалиции заключался только во времени, когда это произойдет.
Особенно острые трения между «центристами» и «реформистами» начались минувшей весной. Партии спорили по двум основным вопросам — о русских школах и об увеличении детских пособий. Кая Каллас блокировала все возможности компромисса, а 3 июня и вовсе заявила о том, что изгоняет из правительства семерых министров-центристов. Вместо них Каллас предложила создать новую коалицию Социал-демократической партии Эстонии и правому «Отечеству». В свою очередь, «центристы» попытались воссоздать с «Отечеством» и EKRE коалицию образца 2019–2020 годов — но эта попытка провалилась практически сразу. Впрочем, и «реформисты» долго не могли договориться с новыми партнерами — торг между ними шел более месяца.
Наконец 8 июля поступило известие о том, что Партия реформ, «Отечество» и соцдемы договорились по всем пунктам коалиционного соглашения. Представители трех партий заявили, что цель создаваемой коалиции — «повысить безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне общего роста цен, а также перейти на эстоноязычное образование».
Действительно, ликвидация русских детских садов и начальных школ прописана в коалиционном соглашении как один из главных пунктов. Одновременно прозвучало известие об отставке Каи Каллас, вызвавшее радость у многочисленных ее недругов — они обвиняют премьера в том, что та выезжает лишь на теме «российской угрозы», не умея справиться ни с энергетическим, ни с социальным кризисом.
Впрочем, радость оказалась преждевременной. «Друзья, сегодняшнее заявление Каи Каллас об отставке — не более чем формальность. Президент поручит ей сформировать новое правительство, а договоренность об этом с «Отечеством» и социал-демократами уже достигнута. Так что с голосованием в Рийгикогу у Каллас проблем не будет. Так что и не надейтесь — оно не тонет», — сообщил в своем телеграм-канале редактор таллинской газеты «Столица» и член Центристской партии Александр Чаплыгин.
«Наша «железная леди» разыграла всё как по нотам. Она сохранила за собой пост премьер-министра, невзирая на катастрофическое положение, в котором во время ее правления оказалась Эстония. Страна катится в глубочайший кризис. Цены на продукты питания и энергоносители растут с каждым днем, осенью нам грозит не только новый виток инфляции, но и дефицит энергии. На этом фоне Каллас делает изящный политический кульбит. Она отправляет в отставку «центристских» министров, вопреки хорошим традициям сохраняя за собой пост главы правительства. На переговорах с «Отечеством» и социал-демократами Каллас идет на уступки, многократно превосходящие те, что требовала от нее Центристская партия, когда находилась в правительстве с Партией реформ. В результате Каллас, невзирая ни на что, сохраняет за собой должность премьер-министра», — констатирует Чаплыгин.
Подкупить избирателя за счет русских
В новом коалиционном соглашении среди прочего предусмотрено, что уже в 2024 году должен начаться перевод детсадов нацменьшинств на эстонский язык в полном объеме. В этом же году, согласно планам коалиции, начнется перевод на эстонский язык и начальных школ нацменьшинств. Эстонские правые торжествуют, рассматривая предстоящее добивание русского образования в качестве своего триумфа.
«Что известно точно: три стороны достигли соглашения по вопросу образования на эстонском языке. Переход и подготовительные мероприятия начнутся в этом году. Переход на обучение на эстонском языке начнется в 2024 году! Не позже, как хотели некоторые», — написала в соцсети представитель партии «Отечество» Рийна Солман.
В свою очередь, член Социал-демократической партии Эдуард Одинец рассказал, что его однопартийцы выступали за более позднюю дату изгнания русского языка из образовательных учреждений.
«Большинство экспертов, чиновников министерства образования, дети, их родители, учителя и директора школ понимают, что цифра 2024, написанная в коалиционном договоре, абсолютно нереальная. Это останется чисто декларативной записью в коалиционном договоре. Поскольку абсолютно нереально найти за два года тысячи учителей, которые будут преподавать на эстонском языке, пусть даже в классах с первого по четвертый», — отметил Одинец.
По словам Рийны Солман, отдельные самоуправления с компактным проживанием русского населения, учебным заведениям которых в вопросе перехода на эстонский язык понадобится временная отсрочка, смогут ходатайствовать об этом — но на уровне правительства, а не муниципальных властей.
«У нас огромное количество самоуправлений и школ, которые просто не в состоянии перейти на новый формат. Поэтому нам нужны исключения из правил. Соцдемы настаивали на том, чтобы местные самоуправления сами принимали эти решения, поскольку они лучше всего знают ситуацию в своих школах и детских садах. Но «Отечество» настаивало на том, что эти решения должно принимать правительство. Видимо, в таком виде это и пойдет в коалиционный договор», — сказал Эдуард Одинец.
Впрочем, судя по всему, и Партия реформ тоже не очень-то настроена идти на уступки по этому вопросу. «Договоренность заключается в том, что в течение этого года мы примем закон о переходе на эстонское образование. Подготовительные мероприятия начнутся немедленно, этой осенью. В 2024 году переход начнется и в детских садах, и в школах. В 2030 году образование в Эстонии будет полностью на государственном языке», — прокомментировала принятые пункты коалиционного соглашения министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).
Александр Чаплыгин предупреждает, что и для русских Эстонии и для других ее жителей наступают мрачные времена. «Президент, естественно, поручит Каллас формирование нового правительства. А народ Эстонии тем временем будет готовиться к обещанной Каллас мучительной зиме. То, что зима будет очень трудной, не сомневается никто», — отмечает эксперт.
В результате экономического противостояния с Россией, за которую активно выступала премьер-министр, еда, нефть, газ и электричество стали для эстонцев роскошью, добавляет он.
«Никаких изменений здесь не предвидится. Ни Эстония, ни Европа в целом так и не сумели найти полноценной замены российским продуктам и энергоносителям. Нарва стала первым эстонским городом, объявившим чрезвычайное положение в области энергетики. Город не сумел обеспечить себя газом в преддверии нового отопительного сезона. Дальше всё пойдет по нарастающей. Речь идет уже не о том, что отопление и электричество еще больше вырастут в цене, а о том, чтобы их в принципе хватило для обеспечения потребностей страны. Зато в Эстонии скоро не будет русского образования. Не имея возможности обещать эстонскому избирателю перемен к лучшему в экономике, Каллас решила подкупить его за счет русских. В результате к социальному напряжению, которое будет усугубляться с началом холодов, Эстония получит новые национальные проблемы. Но кого в новом правительстве волнует мнение русских?» — вопрошает Чаплыгин.
Вопросы без ответов
Уже стало известно, как участники формируемой правительственной коалиции разделили министерские портфели. Пост премьер-министра, как все и предсказывали, останется у Партии реформ. Также «реформистам» отойдут посты министров финансов, обороны, социальной защиты и сельской жизни. «Отечеству» достанутся должности министров иностранных дел, образования и науки, юстиции, предпринимательства и инфотехнологий, министра государственного управления. Социал-демократическая партия Эстонии получит портфели министров внутренних дел, здоровья и труда, экономики и коммуникаций, окружающей среды и культуры.
«Формирующаяся коалиция поставила перед собой амбициозные цели, и разделение портфелей поможет реализовать эти цели», — сказал председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.
Центристской партии, которую оттеснили в оппозицию, остается лишь делать хорошую мину при плохой игре. Глава «центристов», спикер парламента Юри Ратас в качестве позитивного отметил тот факт, что, договариваясь с новыми партнерами Партия реформ пошла на такие уступки, которые не позволяла себе в отношении коллег по прежней коалиции.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
«Если раньше все новые инициативы безнадежно противоречили мировоззрению Партии реформ, включая увеличение семейных пособий, то сегодня «реформисты» полностью изменили свое мнение не только по вопросу поддержки детей и семьи, но и по другим многим важным для жителей Эстонии темам. Будь то место в доме престарелых или повышение не облагаемого подоходным налогом минимума», — отметил Ратас.
Действительно, вопрос о семейных пособиях, ставший одним из камней преткновения для предыдущей коалиции, благополучно разрешен. В настоящее время в Эстонии семьи с тремя и более детьми могут получать семейное пособие до достижения старшим ребенком 16 или 19 лет (при условии, что он всё еще не окончил школу). Но Партия реформ, «Отечество» и соцдемы договорились, что через два года пособие будет выплачиваться до достижения ребенком 24 лет.
По словам парламентария от «Отечество» Прийта Сибуля, целью этой меры является улучшение демографической ситуации в стране. «Семейные пособия также увеличатся с €300 до €600, а для семей с семью и более детьми — с €400 до €800», — пообещал Сибуль.
Будущее новой коалиции явно окажется нелегким — недаром переговоры о ее создании шли так долго. Просуществует она в лучшем случае лишь до марта будущего года, когда в стране состоятся очередные парламентские выборы, но не исключено, что развалится и ранее. Страна стоит перед лицом тяжелейшего энергетического кризиса, который больно ударит по кошелькам населения.
Эстонский Институт конъюнктуры сообщил, что в течение полугода экономическая ситуация в стране ухудшится. Однако, по словам критиков премьер-министра Каи Каллас, внятных рецептов по лечению экономики страны у нее нет и она пытается компенсировать это своей активностью на внешнеполитической арене. Каллас с удовольствием красуется на саммитах и форумах ЕС и НАТО, призывая не идти ни на какие уступки России, прекратить контакты с российским руководством и усиливать военное присутствие Североатлантического альянса в Прибалтике.
Население ждет от премьер-министра совсем другого: в первую очередь какого-то решения проблемы энергетического кризиса. По словам зампреда Центристской партии Танеля Кийка, цены на энергоносители поднимаются на новые высоты, а следующий отопительный сезон обещает стать еще более тяжелым для людей и предприятий, чем предыдущий.
«Правительству пора проявить инициативу и предложить конкретные меры по обеспечению доступности энергоносителей и средств к существованию людей. Высказанная на этой неделе идея о том, что местные органы власти должны вместо этого один за другим начинать объявлять чрезвычайные ситуации в случае затруднений с подачей газа, вызывает удивление. Мы стоим перед глобальным энергетическим кризисом, а не проблемой отдельных муниципалитетов. На самом деле было бы единственно правильным на государственном уровне четко заявить, что мы достигли чрезвычайной ситуации в газоснабжении, и представить населению конкретный план действий — как на предстоящий отопительный период, так и на более отдаленную перспективу», — призвал Кийк. Однако такого плана пока нет.