Язык сломать: правящая коалиция Эстонии покончит с русскими школами

В Эстонии пришла к власти новая правящая коалиция, в числе главных своих задач обозначившая скорейшее добивание русского образования в стране. Такие планы существовали и раньше, но их авторы откладывали уничтожение русских школ и детсадов на относительно длительный срок, планируя покончить с ними к 2035 году. Но сейчас процесс решено значительно ускорить: ликвидация школьного и дошкольного образования нацменьшинств стартует уже в ближайшее время. Более того, премьер-министр Кая Каллас, которая объявила о своей отставке 14 июля, остается у власти. Ожидается, что на внеочередной сессии парламента 15 июля Каллас попросит мандат для новой трехпартийной коалиции во главе с ней. Подробности — в материале «Известий».

Ожидаемая смена политического ландшафта

Эксперты отмечают, что смена правящих коалиций в Эстонии происходит, как правило, «не просто так», а является реакцией на изменение внешнеполитической обстановки. С начала 2019-го по начало 2021-го в Эстонии правил триумвират из Центристской партии, «Отечества» и Консервативной народной партии (EKRE). Любопытно, что EKRE называли эстонскими трампистами — руководство этой правой партии выказывало всяческие симпатии тогдашнему президенту США Дональду Трампу и, так же как он, предлагало бороться с внешней миграцией, наращивать внутреннее производство, проявляло скепсис по отношению к НАТО и т.д. Но после того как Трамп не без скандала ушел президентского поста в США, и в Эстонии присутствие поддерживающей его партии в правящей коалиции стало резко неуместным. Как по заказу в январе 2021 года в высших эшелонах власти возник коррупционный скандал, по итогам которого тогдашняя коалиция развалилась, а EKRE и «Отечество» отправились в оппозицию.

Язык сломать4 Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

Новую коалицию создали леволиберальная Центристская партия и праволиберальная Партия реформ — причем пост премьер-министра достался именно главе «реформистов» Кае Каллас. Эта коалиция проработала около полутора лет — и на сей раз «выпала из тренда» именно Центристская партия. Дело в том, что именно эта партия была в Эстонии практически единственным вариантом для местных русских, решивших сделать политическую карьеру — и в результате в рядах «центристов» образовалось мощное «русское крыло». Неудивительно, что «центристы», пока они были у власти, старались блокировать поползновения к ликвидации русских школ и воздерживались от совсем уж яростной конфронтации с Россией. В нынешних условиях Центристская партия оказалась слишком «русской» для того, чтобы оставаться у власти. И вопрос ее изгнания из коалиции заключался только во времени, когда это произойдет.

Особенно острые трения между «центристами» и «реформистами» начались минувшей весной. Партии спорили по двум основным вопросам — о русских школах и об увеличении детских пособий. Кая Каллас блокировала все возможности компромисса, а 3 июня и вовсе заявила о том, что изгоняет из правительства семерых министров-центристов . Вместо них Каллас предложила создать новую коалицию Социал-демократической партии Эстонии и правому «Отечеству». В свою очередь, «центристы» попытались воссоздать с «Отечеством» и EKRE коалицию образца 2019–2020 годов — но эта попытка провалилась практически сразу. Впрочем, и «реформисты» долго не могли договориться с новыми партнерами — торг между ними шел более месяца.

Наконец 8 июля поступило известие о том, что Партия реформ, «Отечество» и соцдемы договорились по всем пунктам коалиционного соглашения. Представители трех партий заявили, что цель создаваемой коалиции — «повысить безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне общего роста цен, а также перейти на эстоноязычное образование».

Действительно, ликвидация русских детских садов и начальных школ прописана в коалиционном соглашении как один из главных пунктов. Одновременно прозвучало известие об отставке Каи Каллас, вызвавшее радость у многочисленных ее недругов — они обвиняют премьера в том, что та выезжает лишь на теме «российской угрозы», не умея справиться ни с энергетическим, ни с социальным кризисом.

Язык сломать2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/James Arthur Gekiere

Впрочем, радость оказалась преждевременной. «Друзья, сегодняшнее заявление Каи Каллас об отставке — не более чем формальность. Президент поручит ей сформировать новое правительство, а договоренность об этом с «Отечеством» и социал-демократами уже достигнута. Так что с голосованием в Рийгикогу у Каллас проблем не будет. Так что и не надейтесь — оно не тонет», — сообщил в своем телеграм-канале редактор таллинской газеты «Столица» и член Центристской партии Александр Чаплыгин.

«Наша «железная леди» разыграла всё как по нотам. Она сохранила за собой пост премьер-министра, невзирая на катастрофическое положение, в котором во время ее правления оказалась Эстония. Страна катится в глубочайший кризис. Цены на продукты питания и энергоносители растут с каждым днем, осенью нам грозит не только новый виток инфляции, но и дефицит энергии. На этом фоне Каллас делает изящный политический кульбит. Она отправляет в отставку «центристских» министров, вопреки хорошим традициям сохраняя за собой пост главы правительства. На переговорах с «Отечеством» и социал-демократами Каллас идет на уступки, многократно превосходящие те, что требовала от нее Центристская партия, когда находилась в правительстве с Партией реформ. В результате Каллас, невзирая ни на что, сохраняет за собой должность премьер-министра», — констатирует Чаплыгин.

Подкупить избирателя за счет русских

В новом коалиционном соглашении среди прочего предусмотрено, что уже в 2024 году должен начаться перевод детсадов нацменьшинств на эстонский язык в полном объеме. В этом же году, согласно планам коалиции, начнется перевод на эстонский язык и начальных школ нацменьшинств. Эстонские правые торжествуют, рассматривая предстоящее добивание русского образования в качестве своего триумфа.

«Что известно точно: три стороны достигли соглашения по вопросу образования на эстонском языке. Переход и подготовительные мероприятия начнутся в этом году. Переход на обучение на эстонском языке начнется в 2024 году! Не позже, как хотели некоторые», — написала в соцсети представитель партии «Отечество» Рийна Солман.

Язык сломать Фото: Министерство образования и науки Эстонии

В свою очередь, член Социал-демократической партии Эдуард Одинец рассказал, что его однопартийцы выступали за более позднюю дату изгнания русского языка из образовательных учреждений.

«Большинство экспертов, чиновников министерства образования, дети, их родители, учителя и директора школ понимают, что цифра 2024, написанная в коалиционном договоре, абсолютно нереальная. Это останется чисто декларативной записью в коалиционном договоре. Поскольку абсолютно нереально найти за два года тысячи учителей, которые будут преподавать на эстонском языке, пусть даже в классах с первого по четвертый », — отметил Одинец.

По словам Рийны Солман, отдельные самоуправления с компактным проживанием русского населения, учебным заведениям которых в вопросе перехода на эстонский язык понадобится временная отсрочка, смогут ходатайствовать об этом — но на уровне правительства, а не муниципальных властей.

«У нас огромное количество самоуправлений и школ, которые просто не в состоянии перейти на новый формат. Поэтому нам нужны исключения из правил. Соцдемы настаивали на том, чтобы местные самоуправления сами принимали эти решения, поскольку они лучше всего знают ситуацию в своих школах и детских садах. Но «Отечество» настаивало на том, что эти решения должно принимать правительство. Видимо, в таком виде это и пойдет в коалиционный договор», — сказал Эдуард Одинец.

Впрочем, судя по всему, и Партия реформ тоже не очень-то настроена идти на уступки по этому вопросу. «Договоренность заключается в том, что в течение этого года мы примем закон о переходе на эстонское образование. Подготовительные мероприятия начнутся немедленно, этой осенью. В 2024 году переход начнется и в детских садах, и в школах. В 2030 году образование в Эстонии будет полностью на государственном языке », — прокомментировала принятые пункты коалиционного соглашения министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).

Александр Чаплыгин предупреждает, что и для русских Эстонии и для других ее жителей наступают мрачные времена. «Президент, естественно, поручит Каллас формирование нового правительства. А народ Эстонии тем временем будет готовиться к обещанной Каллас мучительной зиме. То, что зима будет очень трудной, не сомневается никто», — отмечает эксперт.

Язык сломать3 Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch

В результате экономического противостояния с Россией, за которую активно выступала премьер-министр, еда, нефть, газ и электричество стали для эстонцев роскошью, добавляет он.

«Никаких изменений здесь не предвидится . Ни Эстония, ни Европа в целом так и не сумели найти полноценной замены российским продуктам и энергоносителям. Нарва стала первым эстонским городом, объявившим чрезвычайное положение в области энергетики. Город не сумел обеспечить себя газом в преддверии нового отопительного сезона. Дальше всё пойдет по нарастающей. Речь идет уже не о том, что отопление и электричество еще больше вырастут в цене, а о том, чтобы их в принципе хватило для обеспечения потребностей страны. Зато в Эстонии скоро не будет русского образования. Не имея возможности обещать эстонскому избирателю перемен к лучшему в экономике, Каллас решила подкупить его за счет русских. В результате к социальному напряжению, которое будет усугубляться с началом холодов, Эстония получит новые национальные проблемы. Но кого в новом правительстве волнует мнение русских?» — вопрошает Чаплыгин.

Вопросы без ответов

Уже стало известно, как участники формируемой правительственной коалиции разделили министерские портфели. Пост премьер-министра, как все и предсказывали, останется у Партии реформ. Также «реформистам» отойдут посты министров финансов, обороны, социальной защиты и сельской жизни. «Отечеству» достанутся должности министров иностранных дел, образования и науки, юстиции, предпринимательства и инфотехнологий, министра государственного управления. Социал-демократическая партия Эстонии получит портфели министров внутренних дел, здоровья и труда, экономики и коммуникаций, окружающей среды и культуры.

«Формирующаяся коалиция поставила перед собой амбициозные цели, и разделение портфелей поможет реализовать эти цели», — сказал председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.

Центристской партии, которую оттеснили в оппозицию, остается лишь делать хорошую мину при плохой игре. Глава «центристов», спикер парламента Юри Ратас в качестве позитивного отметил тот факт, что, договариваясь с новыми партнерами Партия реформ пошла на такие уступки, которые не позволяла себе в отношении коллег по прежней коалиции.

Язык сломать5 Премьер-министр Эстонии Юри Ратас Фото: Global Look Press/Xinhua/Estonian government communicatio

«Если раньше все новые инициативы безнадежно противоречили мировоззрению Партии реформ, включая увеличение семейных пособий, то сегодня «реформисты» полностью изменили свое мнение не только по вопросу поддержки детей и семьи, но и по другим многим важным для жителей Эстонии темам. Будь то место в доме престарелых или повышение не облагаемого подоходным налогом минимума», — отметил Ратас.

Действительно, вопрос о семейных пособиях, ставший одним из камней преткновения для предыдущей коалиции, благополучно разрешен. В настоящее время в Эстонии семьи с тремя и более детьми могут получать семейное пособие до достижения старшим ребенком 16 или 19 лет (при условии, что он всё еще не окончил школу). Но Партия реформ, «Отечество» и соцдемы договорились, что через два года пособие будет выплачиваться до достижения ребенком 24 лет.

По словам парламентария от «Отечество» Прийта Сибуля, целью этой меры является улучшение демографической ситуации в стране. «Семейные пособия также увеличатся с €300 до €600, а для семей с семью и более детьми — с €400 до €800», — пообещал Сибуль.

Будущее новой коалиции явно окажется нелегким — недаром переговоры о ее создании шли так долго. Просуществует она в лучшем случае лишь до марта будущего года, когда в стране состоятся очередные парламентские выборы, но не исключено, что развалится и ранее. Страна стоит перед лицом тяжелейшего энергетического кризиса, который больно ударит по кошелькам населения.

Эстонский Институт конъюнктуры сообщил, что в течение полугода экономическая ситуация в стране ухудшится. Однако, по словам критиков премьер-министра Каи Каллас, внятных рецептов по лечению экономики страны у нее нет и она пытается компенсировать это своей активностью на внешнеполитической арене. Каллас с удовольствием красуется на саммитах и форумах ЕС и НАТО, призывая не идти ни на какие уступки России, прекратить контакты с российским руководством и усиливать военное присутствие Североатлантического альянса в Прибалтике.

Население ждет от премьер-министра совсем другого: в первую очередь какого-то решения проблемы энергетического кризиса. По словам зампреда Центристской партии Танеля Кийка, цены на энергоносители поднимаются на новые высоты, а следующий отопительный сезон обещает стать еще более тяжелым для людей и предприятий, чем предыдущий.

Язык сломать1 Фото: РИА Новости/Мария Девахина