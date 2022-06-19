Порок терпимости: в Прибалтике продолжаются марши ЛГБТ

В Литве, Эстонии и Латвии в июне проходят «недели прайда», а представители местных ЛГБТ-сообществ требуют принятия законов о возможности официально заключать гей-браки. В Латвии соответствующий законопроект заблокировала парламентская фракция ультрарадикального Национального союза. В противовес гей-инициативе националисты выдвинули контрпредложение — они призывают узаконить браки, заключаемые по языческим обычаям. Подробности — в материале «Известий».

«Полностью защитить права ЛГБТ»

С начала лета в странах Балтии активизировались представители секс-меньшинств. Так, в Вильнюсе состоялось шествие очередного фестиваля Baltic Pride, ежегодно проводимого в столицах стран региона. По словам организаторов, такие шествия нужны для того, чтобы «повысить авторитет сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ+) и его сторонников на национальном и европейском уровне, в обществе, политике и бизнесе». В шествии приняли участие известные в литовском обществе люди: певица Юсте Арлаускайте (выступает под псевдонимом Jazzu), фотографы Наглис Беранцас и Лукас Грицюс, актриса Тома Вашкявичюте, певица Эрика Дженнингс, актер Гитис Иванаускас, актриса Индре Стонкувене, певец Томас Аленчикас (он же Alen Chicco) и прочие.

Добавим, что 26 мая сейм Литвы большинством голосов одобрил в первом чтении законопроект о «гражданских союзах», фактически легализирующий однополые браки. «За» проголосовали 70 депутатов от правящей коалиции, «против» — 49 оппозиционеров, воздержались — шестеро. Тем не менее спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен жалуется на то, что «полностью защитить права ЛГБТ» в ближайшее время может и не получиться — уж слишком сильное наблюдается сопротивление этому закону в обществе. Она также отметила, что «прогресс никогда не происходит легко и требует большой решимости».

Порок терпимости Фото: ТАСС/Сергей Пашкович

В настоящее время в Литве браки между людьми одного пола не регистрируются. Попытки узаконить однополые браки и право таких семей на усыновление детей встречают ожесточенное сопротивление со стороны части литовского общества, в том числе и многих литовских политиков.

Сторонники традиционных ценностей даже провели в Вильнюсе в прошлом году «Большой марш в защиту семьи», собравший 40 тыс. человек.

Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене назвала тогда противников однополых браков «врагами Литвы, агентами Москвы», а «отец-основатель» нынешнего литовского государства Витаутас Ландсбергис охарактеризовал их как людей «с явными психологическими проблемами», которые «всегда чем-то недовольны». Сейчас у власти в стране находится правящая коалиция, состоящая из таких политических сил, как «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», «Движение либералов» и «Партия свободы». Срок своего пребывания у власти они пытаются использовать в том числе и для того, чтобы успеть законодательно «защитить европейские ценности». Но движение в этом направлении сопровождается громким ропотом противников гей-браков — таковых в Литве, если верить результатам опросов, насчитывается свыше трети населения.

«Гендерные нейтралы» против «консервативных народников»

Схожие процессы наблюдаются и в Эстонии. В Тарту в июне состоялось шествие, устроенное «в поддержку ценностей» сексуальных меньшинств. Мероприятие прошло под лозунгом «Доколе?». Эстонские ЛГБТ-активисты, по их словам, хотели привлечь внимание к тому, что «в течение многих лет государство делало лишь единичные шаги для обеспечения прав сексуальных меньшинств». Они недовольны тем, что в Эстонии и по сей день не узаконены полностью браки однополых пар — принятый несколько лет назад «Закон о сожительстве» активисты считают недостаточным и половинчатым.

Порок терпимости Фото: Getty Images/Paulius Peleckis

Тысяча участников шествия в Тарту прошла от парка Ванемуйне до Ратушной площади. С речами выступили активисты Анетте Мялетъярв, Ханна Каннелмяэ, Таави Коппель и Юрий Йорский из эстонского ЛГБТ-сообщества, Кайса Линн из НКО «Тарту ЛГБТ+», вице-мэр Тарту Геа Кангиласки, временный поверенный в делах посольства США в Эстонии Брайан Рорафф, посол Швеции в Эстонии Ингрид Терсман и посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен. В эстонском посольстве США сообщили, что «гордятся» участниками гей-парада и специально направили для участия в нем делегацию своих сотрудников. Американский дипломат Брайан Рорафф заявил: «Собравшаяся здесь толпа является радостным напоминанием о том, что наши общества прогрессивные. Мы вдохновляемся вашим творчеством, вдохновляемся вашим мужеством и гордимся вами. Спасибо и счастливого прайда! Права человека — это права ЛГБТ+, а права ЛГБТ+ — это права человека».

В Эстонии эта тема тоже стала предметом ожесточенной политической борьбы. Против признания гей-браков яростно выступает главная оппозиционная политическая сила страны — радикальные националисты из Консервативной народной партии (EKRE). Пару лет назад, когда EKRE состояли в правящей коалиции, они пытались добиться отмены «Закона о сожительстве», в соответствии с которым однополые пары признаются состоящими в так называемом «гражданском партнерстве». Добиться этого праворадикалы не успели, тогдашняя правящая коалиция развалилась. А их оппоненты из партии «Зеленые Эстонии» передали в парламент петицию с предложением принять новую редакцию «Закона о браке». Авторы петиции, которую подписали почти 36 тыс. жителей Эстонии, недовольны тем, что в нынешнем законодательстве страны брак определяется как союз мужчины и женщины. «Мы хотим изменить одну фразу — чтобы брак не был определен полом. Чтобы он был гендерно-нейтральным, чтобы это был просто союз двух людей», — пояснила сопредседатель зеленых Зюлейха Измайлова.

«Давайте вместо гей-браков вернемся к богам наших отцов!»

«Прайд» в Риге в этом году выражает всяческую поддержку и солидарность ЛГБТ-сообществу Украины и проводится под лозунгом «До тех пор, пока не будем свободны». 18 июня состоялась кульминация ЛГБТ-недели — большое «Шествие за свободу». Оно завершилось праздничным концертом Kopā par brīvību («Вместе за свободу»), гостей которого порадовали многие известные в Латвии артисты и музыканты.

Порок терпимости Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka

В Латвии секс-меньшинства представлены в самых высоких эшелонах власти — например, открытым гомосексуалистом является нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. При этом однополые браки в стране так и не признаны, желающие вынуждены добиваться признания через суд в индивидуальном порядке. «Латвийские суды признали наличие семейных отношений у трех однополых пар», — заявил, открывая неделю «Рижского прайда», член правления ЛГБТ-организации Mozaīka Каспар Залитис.

26 мая сейм Латвии должен был рассмотреть законопроект о «гражданских союзах», переданный юридической комиссией парламента на окончательное чтение. Однако снять вопрос о нем с повестки дня попросил праворадикальный Национальный союз, состоящий в правящей коалиции. Вопрос о том, удастся ли через какое-то время обеспечить кворум для голосования (не менее 50 депутатов) по данному законопроекту, остался открытым. Этот момент актуален потому, что крупная фракция оппозиционного «Согласия» тоже отказалась поддержать законопроект. «Согласие» считает, что «законопроект о гражданском союзе необходим для защиты собственности и личных прав людей, но закон должен быть принят справедливым большинством голосов, а не под влиянием и не вследствие «договоренностей».

Руководство ЕС внимательно отслеживает эту ситуацию. В принятой Европарламентом 8 июля 2021 года резолюции было выражено «самое жесткое осуждение» принятого Венгрией закона, ограничивающего информирование подростков о гомо- и транссексуальности. В числе негативных примеров в резолюции была названа и Латвия. Латвийский премьер Кариньш оказался в числе европейских политиков, подписавших документ с осуждением столь «нетолерантного» поведения венгерских властей. Но нарвался при этом на яростную критику со стороны Национального союза, указавшего, что латвийское общество не уполномочило Кариньша высказываться по этому вопросу от его имени.

Порок терпимости Фото: Getty Images/Paulius Peleckis

Необходимо заметить, что Национальный союз стоит на ультрарадикальных позициях — настолько жестких, что некоторые считают их неонацистами. Парламентарии от Нацсоюза открыто рассуждают о необходимости «очистить Латвию от потомков русских оккупантов», они желают создать в стране мононациональное общество. Некоторые члены Нацсоюза не скрывают, что придерживаются языческих традиций, которые дожили в Латвии почти до конца Средневековья.

Еще в прошлом веке в Латвии стало распространяться неоязыческое движение Dievturība («Богопочитание»), представители которого призывают «вернуться к богам наших отцов». В этом же контексте и тот факт, что националисты охотно рассуждают о том, что латыши происходят от «арийцев». И вот недавно Нацсоюз внес на обсуждение в сейм законодательные поправки, согласно которым адепты неоязыческой конфессии смогут официально заключать браки с помощью своих «жрецов», которым будут выдавать соответствующие разрешения. Депутаты Нацсоюза объясняют свою инициативу тем, что у представителей христианских конфессий есть возможность заключать брак, имеющий юридическую силу, а у неоязычников нет.