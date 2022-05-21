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Отборный мать: интернет ополчился на рекламу с беременным мужчиной

Почему дети не должны страдать от перестановки гендерных ролей
Фото: Getty Images/iStock
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В середине мая интернет взорвался возмущением в адрес компании Calvin Klein. Ко Дню матери бренд выпустил рекламу с изображением беременного трансгендера Роберто Бете. Против такого плевка в адрес материнства выступили пользователи всего мира. Как гормональная терапия на стадии беременности вредит женскому организму и почему подобные манипуляции со сменой пола родителей влияют на неокрепшую психику детей — разбирались «Известия».

Браком не назовут

Бразильский блогер выглядит как мужчина, но пока не сделал последний, решительный шаг к окончательной смене пола. Это позволило Роберто, имея женскую репродуктивную систему, но внешне смахивая на представителя сильного пола, зачать и выносить малыша. Правда, незадолго до оплодотворения трансгендер перенес мастэктомию — операцию по удалению груди.

В рекламной компании с Роберто принимала участие его подруга Эрика, которая до недавнего времени, напротив, была мужчиной. В начале мая у пары родился ребенок по имени Ной. Данных о том, кто именно стал отцом малыша, пока нет.

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Пользователи Сети по всему миру отрицательно отреагировали на смелый шаг бренда. Люди объявили компании бойкот, в Сети завирусился хештег #BoycottCalvinKlein. Бывшие поклонники марки не только отказываются от покупок, но и жгут вещи, приобретенные в прежние времена.

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Фото: Соцсети
Роберто Бете

«Calvin Klein, вероятно, считает, что это прогрессивно. Нет. Только женщины могут забеременеть. А поскольку женщины биологически отличаются от мужчин, они нуждаются в защите. Отрицание биологии есть отрицание прав женщин. Меня тошнит от принижения женщин и их основной функции — беременности и родов. Мужчины не могут забеременеть, у них нет ни матки, ни яичников. Биологический факт», — пишет возмущенная пользовательница.

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«Я всегда покупал брюки Calvin Klein. Больше не буду», — оставил комментарий бывший поклонник бренда.

Сторону нетрадиционной пары, помимо сочувствующих их взглядам покупателей, взяли их подписчики, которых у блогера 40,5 тыс. Они обвиняют возмущенных пользователей в узости взглядов. Сторонники традиционных семейных ценностей, в свою очередь, предсказывают модельерам трудные времена. Впрочем, к скандальной популярности бренду не привыкать. В 1980 году пятнадцатилетняя Брук Шилдс позировала для рекламы в фривольно расстегнутой рубашке и джинсах. При этом модель и актриса произносила провокационные слова: «Хочешь знать, что между мной и моими «кальвинами»? Ничего». Тогда компанию обвинили в эксплуатации сексуальности несовершеннолетних, но коммерческому успеху это не помешало.

На сей раз противники гендерной революции надеются на то, что значительная часть покупателей решительно отвернется от компании. Под возмущенными репликами противники скандальной рекламы уже поставили тысячи лайков. В ответ на негативную реакцию Calvin Klein заявил, что бренд нацелен на инклюзивность и самовыражение. Модельеры грозятся удалять нетерпимые комментарии и блокировать аккаунты, публикующие отрицательные высказывания.

Что идет не так

Самую непримиримую позицию по поводу скандальной рекламы выразили российские пользователи. С их точки зрения, унижению подвергся не только светлый образ матери, но и материнство, как психосоциальный феномен. Врачи на эксперименты с беременностью на фоне гендерного перехода тоже смотрят негативно.

— В любом случае эта женщина принимала гормонозаместительную терапию. Последствия развития аномалий у данного ребенка не возьмется предсказать ни один врач. Это могут быть абсолютно любые проявления, начиная от нарушений закладки и формирования органов зрения и брюшной полости до неправильного формирования нервной системы, — отмечает врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

По словам эксперта, беременность — это физиологический процесс, который заложен именно в гормональном статусе. В период, когда мать вынашивает ребенка, идет огромная выработка гормонов, чтобы плод нормально развивался, не испытывал гипоксии и проблем с кровоснабжением. Любое вмешательство в природу сказывается на организме беременной женщины крайне негативно.

Отборный мать
Медицинский работник делает УЗИ пациентке
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Врач подчеркивает, что заместительная гормональная терапия рассматривается исключительно как метод лечения по медицинским показаниям. Применяется она и у беременных, если речь идет, например, о нехватке гормонов щитовидной железы. Что касается тестостерона, без которого явно не обошелся эксперимент с рождением младенца необычной пары, то это был неоправданный риск. В случае с блогером, по мнению специалиста, речь явно идет о применении незначительной дозы гормонов во время беременности. Всё это — нежелательное вмешательство в организм.

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— Врачи-эндокринологи при недостатке тестостерона у мужчин применяют гормональную терапию для повышения фертильности, предотвращения неполноценного или неправильного развития мужских признаков. Словом — формирования тех функций, которые изначально заложены природой человека. Но применение женщинам мужских гормонов безусловно носит крайне негативный характер, — продолжает врач.

Непосильная головоломка

С точки зрения российских специалистов, хуже всего, когда в игры взрослых втягиваются дети. Малышу Ною предстоит расти в семье, где мама стала папой и наоборот. Подобные ситуации не могут не сказаться на психическом развитии детей и в других похожих случаях.

Не может ребенок нормально воспринимать смену пола родителей. Две мамы или два папы — это ненормально с точки зрения психического здоровья ребенка, — отмечает Денис Прокофьев.

По словам эксперта, ключевую роль играет генетика: у каждого пола есть определенный набор фенотипических признаков, нуклеиновых кислот и т.д. Вмешиваться в этот порядок человек не вправе.

Отборный мать
гормоны таблетки
Фото: Getty Images/ Mindful Media

— Вмешательство ведет к проблемам со здоровьем пациента, необходим постоянный прием лекарственных препаратов. Уверен, что с такими людьми должны работать грамотные клинические психологи, чтобы профессионально разбирать все их переживания, — продолжает эксперт.

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Врачи-сексологи полагают, что смена гендерных ролей — дело допустимое в наше время, когда в этом есть необходимость, деньги на операцию и перспектива принятия этого факта другими людьми. Однако идти на такой шаг надо, взвешенно принимая решение. Чаще всего именно дети страдают от перестановок в гендерных ролях, на которые решаются взрослые. Несовершеннолетние теряются в перевернутом, искаженном мире, не в состоянии разгадать головоломку, подкинутую родителями.

— Когда мама и папа меняются ролями, у детей в голове творится неразбериха. Дети еще находятся в начале жизненного пути и заняты поиском смыслов. Они пытаются понять, кто они, зачем пришли в этот мир, и, возможно, так и не узнают до конца высшую цель своего существования. А тут еще и родители вносят дополнительную путаницу, «поддают жару», меняясь телами. Детям сложно жить в этом мире. Принятие себя таким (или такой) как есть идет из детства. Поэтому важно расти в нормальной семье, — рассуждает психолог-сексолог Ольга Бавыкина.

Не бей любовь об пол

По мнению детского психолога Елены Бурьевой, если мы растим ребенка, не подавляя его эмоции, с хорошей самооценкой, с хорошими детско-родительскими отношениями, то у него не будет потребности становиться кем-то другим.

Половая идентичность — одна из базовых характеристик человека, которая формируется в процессе социализации ребенка, — подчеркивает Елена Бурьевая. — Половая идентификация — это сложный процесс, который соединяет в себе биологическое развитие ребенка, усвоение норм, эталонов ролевого поведения и самопринятие себя как девочки или мальчика. Это значит, что ребенок осознает и принимает свое тело как тело человека определенного пола, отождествляет себя с этим полом; знает об основных характеристиках мужчин и женщин; имеет представление о половых ролях, закрепленных в обществе, в котором он живет; положительно относится к себе как к представителю определенного пола.

Психолог напоминает, что уже в 2–3 года складывается образ: «Я девочка» или «Я мальчик». В три года в полной мере развивается убежденность в определенной половой принадлежности, в процессе того, как ребенок сознает свое «Я».

Отборный мать
ребенок
Фото: Getty Images/ Oksana Shufrych/EyeEm

— Важную роль при этом играет окружение. Родители обычно в обращении к ребенку постоянно подчеркивают: «Ты мальчик» или «Ты девочка». Однако ребенок не просто запоминает эту информацию, но и убеждается в этом на основе сравнения внешних признаков, — продолжает эксперт.

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По словам Елены Бурьевой, в 3–4 года ребенок уже осознанно различает пол окружающих людей, но часто ассоциирует его с чисто внешними признаками (например, с одеждой).

— Дети в этом возрасте могут надевать одежду другого пола и даже считать себя человеком этого пола. Но это совершенно не значит, что, например, девочка осознала, что она мальчик. В этот период в компетенции родителей помочь ребенку разобраться с социальными нормами и направить на верный выбор той же одежды. Важно, чтобы родители не перекладывали ответственность в таком вопросе на ребенка, — предостерегает эксперт.

В 4–5 лет, по информации Бурьевой, у детей большая четкость в определении полового образа, а в шесть лет дети безошибочно определяют свой пол. Они уже могут подробно рассказать об отличительных признаках мальчиков и девочек.

В 6–7 лет ребенок окончательно осознает необратимость пола, его неизменность. Причем это совпадает с бурным усилением полового разделения поведения и установок. Мальчики и девочки по собственной инициативе выбирают разные игры и партнеров в них, проявляют разные интересы, стиль поведения, — уточняет эксперт.

Психологи уверены в том, что не нужно запутывать ребенка. Родители отвечают за его физическое, психологическое здоровье и безопасность.

Когда слабость не в моде

Россияне уверены, что выходки, подобные рекламе с беременным трансгендером, обесценивают само понятие «материнство». Однако специалисты считают, что подобная ситуация возникла неслучайно.

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— Изначально всё женское в нашем мире вытесняется, потому что воспринимается как слабость, — считает Ольга Бавыкина. — Когда трансгендер с мужскими чертами берет на себя роль матери, он показывает, что все равны. Так происходит обесценивание того, что нам дано при рождении. Стирается гендерная черта.

По мнению сексолога, чтобы мужчины оставались мужчинами, женщинам нужно менять отношения с сильным полом.

Девушкам еще в школе надо рассказывать, как вести себя с противоположным полом. Можно и в юбке ходить, но при этом не уметь общаться с мужчиной и его эго. Есть основные моменты: не пилить его «под себя»; принимать мужчину таким, какой он есть, и дать ему свободу в этом. Это не значит, что надо подстраиваться не под своего человека. Если найти достойного для себя избранника, тогда уважать его, восхищаться им и нуждаться в нем будет легко, — разъясняет сексолог.

По словам Ольги Бавыкиной, от мужчины, в свою очередь, требуется любить женщину, заботиться о ней и уметь слушать свою избранницу. Хорошо, когда в основных ценностях люди подходят друг другу.

— Мужчине нужно от женщины доверие в том, что он всё может. А женщине от него — забота. Но часто эти понятия путаются, и каждый получает не то, что нужно было на базовой основе, — продолжает эксперт.

Но пасаран!

Россияне могут не беспокоиться о бойкотировании компании: Calvin Klein уже сделал это за нас. С 7 марта компания приняла решение временно закрыть магазины и приостановить торговую деятельность в России и Белоруссии. А если бы это не произошло, то у нежелательной рекламы не было бы возможности воздействовать на умы юных россиян.

Отборный мать
магазин Calvin Klein
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

По словам юриста Андрея Лямзина, публикация такого рода в РФ возможна только с возрастным определителем (18+).

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— Согласно ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) влечет наложение административного штрафа, — поясняет Андрей Лямзин.

Размеры штрафа колеблются. Самые небольшие (от 4 тыс. до 5 тыс. рублей) положены обычным гражданам. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим положен штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Иностранцев при этом еще и выдворят из страны.

Эксперт отмечает, что если незаконные действия совершены с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе интернета), то административные штрафы гораздо выше.

Что касается иностранных организаций, то, по словам эксперта, размер административного штрафа за пропаганду чуждых нам ценностей составляет: для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических предусмотрен штраф в размере миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Возможно, такие санкции полагались бы распространителям пикантной рекламы, если бы скандальный бренд остался на российском рынке.

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