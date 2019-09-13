Нетрадиционное — детям: можно ли в 10 лет говорить об ЛГБТ-отношениях

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил запросы в Роскомнадзор и МВД (документ есть в распоряжении «Известий») с просьбой провести проверку по факту размещения на YouTube-канале Real Talk видеороликов с участием несовершеннолетних . В разных выпусках дети беседуют с геем (более 2 млн просмотров) и порноактрисой, а также с девушками, одна из которых страдает карликовостью, а другая — анорексией . Психологи полагают, что общение с такими людьми помогает воспитанию у детей толерантности . Но депутат считает, что канал отрицательно влияет на психику школьников и должен быть заблокирован . Эту точку зрения разделяет и адвокат Анатолий Кучерена, отметивший, что интернет-контент подпадает под статьи УК «Развратные действия» и КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». В Роскомнадзоре «Известиям» заявили, что для принятия решения о блокировке необходимо экспертное заключение. Специалисты же не видят в нетрадиционных отношениях ничего плохого, но их смущает, что участникам шоу всего 10 лет.

Недетский контент

Как рассказал «Известиям» Петр Толстой, ссылками на шоу, в котором дети общаются с геем, актрисой кино для взрослых и девушкой-карликом, с ним поделились избиратели.

— То, что я увидел, не может ни одного родителя оставить равнодушным. Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально , — пояснил Петр Толстой.

По словам вице-спикера, дети не очень смущаются, задавая неудобные вопросы — их им кто-то помог составить , считает парламентарий. В пример он привел видео, где мальчики и девочки от 10 до 13 лет интересуются у молодого человека нетрадиционной ориентации, почему в РФ запретили ЛГБТ-браки и как он понял, что он гей, а также почему это не так плохо . В другом ролике дети обсуждают с порноактрисой эротические сцены во взрослом кино . Также на канале есть интервью с трансвеститом, девушкой-карликом и девушкой с расстройством пищевого поведения .

YouTube-канал Real Talk зарегистрирован в декабре 2018 года. Детский видеоконтент представлен в нем проектом Slivki Kids. Получить официальный комментарий от его создателей «Известиям» не удалось: на запрос они не ответили. Однако перед просмотром некоторых роликов появляется заставка со словами, что они созданы в целях ознакомления, развлечения и не являются призывом к действию . Также зрителей предупреждают, что «авторы ролика не несут ответственности за решения и их последствия».

В Роскомнадзоре «Известиям» пояснили, что для правовой оценки видеоконтента необходимо заключение экспертов .

— Роскомнадзор — исполнительный орган власти, мы занимаемся экспертизой только контента с детской порнографией, — ответили в пресс-службе ведомства. — Такую экспертизу проводят аккредитованные эксперты, которым материал будет направлен на исследование.

Аккредитованный при Роскомнадзоре эксперт, доктор психологических наук Вали Енгалычев заявил «Известиям», что видеоконтент однозначно нарушает действующее законодательство , однако принимать решение о его блокировке должны уполномоченные органы.

В том, что контент подпадает под статьи 135 УК РФ «Развратные действия» и 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» , убежден и адвокат, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

— Законодатель предусмотрел ответственность для тех, кто распространяет и участвует в этих роликах. На мой взгляд, необходимо, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на то, кто этим каналом занимается. Почему-то они сейчас на это вообще не реагируют, хотя видно, что калечится психика малолетних детей , которые вовлечены в эти взрослые игры, — пояснил он «Известиям».

Без намеков

Кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Сергей Ениколопов отметил, что контент однозначно выходит за рамки возрастных ограничений, установленных Роскомнадзором .

— Эти ограничения сегодня присутствуют в телевещании (16+ или 18+) и в кино. Здесь же про «плюс» вообще ничего нет. Мы видим, что 10-летний ребенок разговаривает о порнофильмах. Если бы этот разговор с ним начал кто-то из нас, взрослых, то мы сразу были бы под уголовной статьей за растление , — рассуждает эксперт.

По его мнению, Роскомнадзор должен отреагировать на это видео.

— Они показывают порноактрису, явно довольную жизнью. Хотя порно, как мы знаем, в РФ вообще-то уголовно наказуемо. А здесь получается, что это запросто можно обсуждать с 10-летними детьми , — сказал Сергей Ениколопов.

Руководитель педиатрического отделения в Международном институте психосоматического здоровья, детский психолог Ирина Таранова также считает, что говорить о нетрадиционных отношениях детям в таком возрасте преждевременно.

— Информировать подростков, которые уже определились со своей сексуальной ориентацией или находятся в поиске, это все-таки немножко другое. Тогда мы можем говорить, что бывает так, а бывает и по-другому. Но давать такую информацию 10-летним, я считаю, чревато последствиями , — отметила психолог.

По ее словам, любая семья старается уберечь детей от всякого рода неприятной или сложной для их понимания информации — например, о терактах.

— Также психика детей еще не готова и к восприятию отношений с представителями своего пола, поскольку у них только формируется собственная сексуальная идентичность. Такой контент может нарушить этот процесс и травмировать ребенка , — полагает эксперт.

Доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович оказался не готов комментировать юридический аспект контента Real Talk, однако в самом видео ничего плохого не видит.

— Я посмотрел только один ролик, где показан разговор детей с молодым человеком. В нем я увидел хороший контакт зрелых, с моей точки зрения, детей, которые интересуются чем-то новым. Очень хорошо и важно им самим узнать всё как есть, а не получать навязанное обществом мнение , — считает психиатр.

По его словам, плюсы такого общения в том, что у подростков формируется свое отношение к этому. Психолог отметил, что молодой человек нетрадиционной ориентации, участвующий в шоу, ведет себя корректно и не допускает каких-то пошлостей, развратного поведения и намеков на что-то сексуальное.