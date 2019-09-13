Нетрадиционное — детям: можно ли в 10 лет говорить об ЛГБТ-отношениях
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил запросы в Роскомнадзор и МВД (документ есть в распоряжении «Известий») с просьбой провести проверку по факту размещения на YouTube-канале Real Talk видеороликов с участием несовершеннолетних. В разных выпусках дети беседуют с геем (более 2 млн просмотров) и порноактрисой, а также с девушками, одна из которых страдает карликовостью, а другая — анорексией. Психологи полагают, что общение с такими людьми помогает воспитанию у детей толерантности. Но депутат считает, что канал отрицательно влияет на психику школьников и должен быть заблокирован. Эту точку зрения разделяет и адвокат Анатолий Кучерена, отметивший, что интернет-контент подпадает под статьи УК «Развратные действия» и КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». В Роскомнадзоре «Известиям» заявили, что для принятия решения о блокировке необходимо экспертное заключение. Специалисты же не видят в нетрадиционных отношениях ничего плохого, но их смущает, что участникам шоу всего 10 лет.
Недетский контент
Как рассказал «Известиям» Петр Толстой, ссылками на шоу, в котором дети общаются с геем, актрисой кино для взрослых и девушкой-карликом, с ним поделились избиратели.
— То, что я увидел, не может ни одного родителя оставить равнодушным. Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально, — пояснил Петр Толстой.
По словам вице-спикера, дети не очень смущаются, задавая неудобные вопросы — их им кто-то помог составить, считает парламентарий. В пример он привел видео, где мальчики и девочки от 10 до 13 лет интересуются у молодого человека нетрадиционной ориентации, почему в РФ запретили ЛГБТ-браки и как он понял, что он гей, а также почему это не так плохо. В другом ролике дети обсуждают с порноактрисой эротические сцены во взрослом кино. Также на канале есть интервью с трансвеститом, девушкой-карликом и девушкой с расстройством пищевого поведения.
YouTube-канал Real Talk зарегистрирован в декабре 2018 года. Детский видеоконтент представлен в нем проектом Slivki Kids. Получить официальный комментарий от его создателей «Известиям» не удалось: на запрос они не ответили. Однако перед просмотром некоторых роликов появляется заставка со словами, что они созданы в целях ознакомления, развлечения и не являются призывом к действию. Также зрителей предупреждают, что «авторы ролика не несут ответственности за решения и их последствия».
В Роскомнадзоре «Известиям» пояснили, что для правовой оценки видеоконтента необходимо заключение экспертов.
— Роскомнадзор — исполнительный орган власти, мы занимаемся экспертизой только контента с детской порнографией, — ответили в пресс-службе ведомства. — Такую экспертизу проводят аккредитованные эксперты, которым материал будет направлен на исследование.
Аккредитованный при Роскомнадзоре эксперт, доктор психологических наук Вали Енгалычев заявил «Известиям», что видеоконтент однозначно нарушает действующее законодательство, однако принимать решение о его блокировке должны уполномоченные органы.
В том, что контент подпадает под статьи 135 УК РФ «Развратные действия» и 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», убежден и адвокат, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.
— Законодатель предусмотрел ответственность для тех, кто распространяет и участвует в этих роликах. На мой взгляд, необходимо, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на то, кто этим каналом занимается. Почему-то они сейчас на это вообще не реагируют, хотя видно, что калечится психика малолетних детей, которые вовлечены в эти взрослые игры, — пояснил он «Известиям».
Без намеков
Кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Сергей Ениколопов отметил, что контент однозначно выходит за рамки возрастных ограничений, установленных Роскомнадзором.
— Эти ограничения сегодня присутствуют в телевещании (16+ или 18+) и в кино. Здесь же про «плюс» вообще ничего нет. Мы видим, что 10-летний ребенок разговаривает о порнофильмах. Если бы этот разговор с ним начал кто-то из нас, взрослых, то мы сразу были бы под уголовной статьей за растление, — рассуждает эксперт.
По его мнению, Роскомнадзор должен отреагировать на это видео.
— Они показывают порноактрису, явно довольную жизнью. Хотя порно, как мы знаем, в РФ вообще-то уголовно наказуемо. А здесь получается, что это запросто можно обсуждать с 10-летними детьми, — сказал Сергей Ениколопов.
Руководитель педиатрического отделения в Международном институте психосоматического здоровья, детский психолог Ирина Таранова также считает, что говорить о нетрадиционных отношениях детям в таком возрасте преждевременно.
— Информировать подростков, которые уже определились со своей сексуальной ориентацией или находятся в поиске, это все-таки немножко другое. Тогда мы можем говорить, что бывает так, а бывает и по-другому. Но давать такую информацию 10-летним, я считаю, чревато последствиями, — отметила психолог.
По ее словам, любая семья старается уберечь детей от всякого рода неприятной или сложной для их понимания информации — например, о терактах.
— Также психика детей еще не готова и к восприятию отношений с представителями своего пола, поскольку у них только формируется собственная сексуальная идентичность. Такой контент может нарушить этот процесс и травмировать ребенка, — полагает эксперт.
Доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович оказался не готов комментировать юридический аспект контента Real Talk, однако в самом видео ничего плохого не видит.
— Я посмотрел только один ролик, где показан разговор детей с молодым человеком. В нем я увидел хороший контакт зрелых, с моей точки зрения, детей, которые интересуются чем-то новым. Очень хорошо и важно им самим узнать всё как есть, а не получать навязанное обществом мнение, — считает психиатр.
По его словам, плюсы такого общения в том, что у подростков формируется свое отношение к этому. Психолог отметил, что молодой человек нетрадиционной ориентации, участвующий в шоу, ведет себя корректно и не допускает каких-то пошлостей, развратного поведения и намеков на что-то сексуальное.
Эксперт уверен, что вреда психическому здоровью ребенка контент не нанесет — по его мнению, это, напротив, способствует гармоничному развитию. Однако он считает важным, чтобы при проведении таких интервью был контроль со стороны взрослых.