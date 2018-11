Акт установлен: зачем детей в Европе обучают истории ЛГБТ

Европа намерена объяснить своим детям, что любовь — это старая глупая сказка, а секс — удобный, полезный, практичный навык. О том, как эту «европейскую ценность» будут прививать, используя общеобразовательную программу — в материале «Известий»

Любовь любовью, а секс — по расписанию. Школьному

Правительство испанской автономии Наварра революционно изменит учебную программу в школах региона, введя в нее лекции об отношении полов. Нельзя сказать, что раньше на эту тему ничего не говорили. Но то, что предлагается сейчас, даже среди взрослых людей остается интимной беседой, уместной лишь в строго определенных обстоятельствах. Однако «авангардный секс-ликбез» — уже не просто эмпирическая идея «европейских просветителей», а реальный проект Skolae, получивший около месяца назад поддержку в Мадриде от участников состоявшейся там конференции по совместному обучению.

sexeducation1 В испанской автономии Наварра в школьную программу добавят лекции об отношении полов Фото: TASS/PA Images/David Davies

Приведем несколько характерных тем из программы. Дети в возрасте от 6 до 12 лет должны будут выражать свое мнение по вопросам: «Анальный секс — удел гомосексуальных пар или гетеро — тоже?», «Секс имеет смысл только тогда, когда он подкреплен любовью?», «Автоэротизм (мастурбация) мужской, женский: в чем их похожесть и отличия, позитивные и негативные аспекты этого явления».

Для детей в возрасте от 3 до 6 лет (в Испании подготовительный этап образования также проходит в стенах школы и включен в школьную программу) предлагается педагогам проводить эротические игры, в которых дети могут «жениться» или «выходить замуж» за представителей не только противоположного пола, но и своего, а также составлять матримониальные союзы из трех и более человек.

В школах обязательно будет отмечаться Международный день поддержки ЛГБТ-сообществ 17 мая. Сексуальное воспитание предлагается сделать обязательным предметом, от которого нельзя будет отказаться, выбрав какую-то альтернативу (в случае с изучением религии — можно).

sexeducation2 Пикет родителей — противников уроков полового воспитания в школе Фото: Global Look Press/ZUMA/Bernard Weil

Родители против? Это их проблемы!

Идеологи программы считают, что «дома детям родители ничего не рассказывают и даже стесняются что-то объяснять, особенно малышам, откуда берется у человека потомство. Те познания, которые дети получают, они черпают из фильмов (где эротики уже полным-полно), интернета, при общении со сверстниками и старшими. А также при просмотре порно, обходя запреты в Сети с предупреждениями +18. У абсолютного большинства в семьях ограничения на компьютере не установлены».

Президент платформы «Родительский форум» Игнасио Гарсия-Хулиá откровенно бьет тревогу, обвиняя программу Skolae во вторжении в семейное пространство, где воспитываются дети, и в разрушении традиционных устоев: «Семья сегодня осталась основным препятствием для проведения государственной политики воспитания молодежи в свете европейских гуманитарных ценностей. Поэтому целью программы является прекращение права родителей обучать детей в соответствии с теми ценностями и убеждениями, на которых воспитывались нынешние взрослые. Школа получит гарантии свободного доступа к совести и разуму детей».

Социалистическая партия Наварры предложила свою безусловную поддержку этой программе. Мариса де Симон от группы парламентариев автономного законодательного органа из фракции «Объединенные левые» (Izquierda Unida) подчеркнула, что «реализация этой программы будет еще одним шагом к формированию реального равенства полов, провозглашенному Конституцией страны». «Половое воспитание детей — это не прерогатива родителей. Они (папы и мамы) могут думать всё, что угодно, это их право. Но они не могут решать за своих детей», — заявила активистка из Izquierda Unida.

Поскольку на рабочем совещании в Мадриде большинство участников уже поддержали эту идею, цивилизаторы из Наварры планируют продвинуть инициативу в министерстве образования, чтобы она распространилась на всю страну.

И еще одна интересная фраза авторов программы: «Рассуждения о любви представляют собой набор предрассудков, штампов и банальностей, которые оставляют несвежий вкус во рту. Так бывает, потому что наша идея любви очень старая». Вот тут просто оторопь берет — от тех функционеров-просветителей с «несвежим дыханием», которые свои персональные взрослые органолептические ощущения в сексе переносят на всё общество, особенно на самую ранимую его часть — детей.

Мальчики, девочки... какая в школе разница?

Наварра не одинока. Не так давно правительство еще одной северной автономии Испании — Кантабрии — подготовило проект закона о половой самоидентификации, который содержит ряд принципиальных нормативов в отношении несовершеннолетних трансгендеров.

sexeducation3 Правительство Кантабрии подготовило проект закона о половой самоидентификации

Фото: Global Look Press/ZUMA/Jorge Sanz

Так, дирекции и педагогическим коллективам школ в обязательном порядке будет предписано обращаться к ученикам-трансгендерам строго по имени, которое они себе выберут. Эти дети будут иметь специальное, идентифицирующее выбранную половую принадлежность, удостоверение личности, которое гарантирует им адекватное внимание в образовательной и медицинской сферах. Кроме того, юные трансгендеры наделяются правом, прописанным в законе, получать специализированное медицинское лечение, включая гормональную терапию, что позволит им «свободно развиваться в рамках выбранного пола».

Остальным детям педагоги на уроках будут объяснять «ценности равенства и уважения к половому и сексуальному разнообразию», причем, подобные темы вводятся в учебный процесс с раннего возраста, подчеркивается в законопроекте. Как заявили представители руководства автономии Кантабрия, подобный акт позволит искоренить дискриминацию несовершеннолетних трансгендеров, а также поможет обществу «стать более толерантным к различным вариациям в нем».

Правда, раздаются робкие голоса: а не станет ли роль трансгендера такой же модой в подростковой среде, как татуировки или пирсинг? Может, эти вопросы половой идентификации стоит обсуждать все же не в школах, а в специализированных медицинских кабинетах (психолога, эндокринолога, сексолога)? Дети не успевают как следует второй иностранный выучить — не важнее ли это для процесса учебы?

Родители «нестандартных» детей максимально активно их поддерживают. Так, недавно Chrysallis — Ассоциация испанских семей, в которых растут дети-трансгендеры — подала в столичный суд на радикальную католическую организацию «Услышь!» (HazteOir), обвиняя ее в том, что она организовала «кампанию ненависти по отношению к несовершеннолетним трансгендерам».

sexeducation4 Автобус организации HazteOir Фото: commons.wikimedia.org/HazteOir.org

Суть акции HazteOir состояла в том, чтобы специальный автобус с нарисованными слоганами и разнополыми фигурками проехал по городам Испании, просто разъяснив, что разделение полов придумано природой. В этом акте члены ассоциации Chrysallis усмотрели «отрицание права на самоидентификацию несовершеннолетних трансгендеров» и разжигание в обществе трансфобии. В некоторых городах Каталонии въезд этому автобусу был запрещен властями, а правительство автономии подвергло активистов HazteOir штрафу в размере €1707, усмотрев «обидное» для трансгендеров в плакате: «У мальчиков есть пенис, у девочек — вульва. Пусть вас не обманывают. Если ты родился мужчиной, то ты он и есть. Если родилась женщиной — останешься ею». То есть если ты поддерживаешь традиционное половое воспитание, заложенное в самом естестве человека, то ты автоматически «нетолерантен» к половым девиациям.

Восточные немцы чуть стыдливее западных, но это пока

Половое воспитание в Германии — тоже предмет школьной программы. Знакомятся с его основами учащиеся уже в четвертом классе. Начало курса — вполне вроде бы выдержано в пуританских рамках и носит информативный характер, соответствуя возрасту учеников: «Тело, его функции, здоровье», «Гендерные различия и функции», «Дружба», «Любовь — ее восприятие и выражение». Однако дальше начинаются уже «фильмы для взрослых»: тема беременности и родов воспринимается как разминка перед предложением школьникам вычеркнуть из числа своих нравственных установок такие пункты, как стыдливость и скромность:

«Собственные сексуальные потребности, а также потребности других»

«Предупреждение сексуального насилия»

«Культурные различия в восприятии темы полового сношения»

И это — темы уроков для 10-летних детей!

sexeducation5 Сторонники и противники программы полового воспитания у мэрии Штутгарта Фото: Global Look Press/imago stock&people/Arnulf Hettrich

В 7-м классе мальчики и девочки должны активно и раскрепощенно обсуждать на уроках не только репродуктивную систему организма (что, в общем, укладывается в рамки школьного курса биологии и анатомии), но и проходить тест на сексуальную ориентацию (геи, лесби, би- и гетеросексуалы) оперируя терминами «фаллос», «вагина», тренироваться в обращении с презервативами на купленных в секс-шопах «игрушках», делиться познаниями в области венерических заболеваний и т.д.

«Русские» немцы считают такую программу преждевременной, а мусульмане (тема секса в исламском обществе практически табуирована) вообще предпочли бы своих детей на такие уроки не допускать. Но в германской школе порядок жесткий, никакие устные оправдания родителей или записки от них в духе «мой ребенок пропустил школу, потому что себя плохо чувствовал» учителями не принимаются.

Начинать половую жизнь в 13–14 лет для девочек считается в обществе нормально, и то, что она может съехать из дома в снятую вместе с чуть (или не чуть) более старшим бойфрендом квартиру, тоже воспринимается как само собой разумеющееся. Вернуть дочь против ее желания в семью с помощью полиции не удастся — это нетолерантно и нарушает права человека.

Некоторые эксперты, правда, обращают внимание на то, что в землях, расположенных на территории бывшей ГДР, школьные программы в этом плане более скромны, чем в западной части страны, но под одну гребенку рано или поздно и «осси» (прозвище восточных немцев) до уровня «весси» (немцев западных) непременно подтянут. Порядок должен быть одинаковым для всех, на этом немцы всегда стояли твердо. В грядущей полной победе сексуальной революции над христианской (да и любой религиозной) моралью сомневаться не приходится. Если, конечно, к власти в стране не придут те самые сторонники норм традиционной семьи из «Альтернативы для Германии», которых сегодня на всех углах ругают, называя их «ультраправыми» и «националистами».

История ЛГБТИ станет школьным предметом

Шотландия не просто шагает в общем строю сексуально раскрепощенных наций, но иногда и бежит впереди паровоза. На днях британская The Guardian радостно сообщила, что «Шотландия станет первой страной в мире, которая внесет в школьную программу уроки по истории ЛГБТИ-сообщества, борьбы геев, лесбиянок, трансгендеров, би- и интерсексуалов за свои права и против гомофобии и трансофобии». Решение властями принято по совету (правильнее сказать: под давлением) организации Time for Inclusive Education (TIE), защищающей и продвигающей интересы ЛГБТИ-групп.

sexed6 Шотландия станет первой страной в мире, которая внесет в школьную программу уроки по истории ЛГБТИ-сообщества Фото: Global Look Press/ZUMA/Robin Rayne Nelson

По мнению одного из соучредителей TIE Джордана Дейли, «введение этих уроков покончит с разрушительным наследием закона 1988 года, запрещавшего местным властям в Великобритании поощрять и пропагандировать гомосексуализм». В Шотландии этот закон отменили в 2001 году, на остальной территории Великобритании — на два года позже.

«Наша система образования должна поддерживать каждого, чтобы все могли в полной мере реализовать свой потенциал», — приводит издание высказывание заместителя премьер-министра Шотландии Джона Суинни.

«Амур тужур» — на свалку истории

Франция хотя и считается одним из столпов Евросоюза, не во всех сферах жизни подтверждает это. В частности, до столь серьезных подвижек в сфере полового образования, какими могут похвастаться Германия и Шотландия, у галлов пока не дошло, но президент Макрон и его помощники стремятся исправить положение и не отставать от соседей.

Еще в 2003 году министерство национального образования страны распространило циркуляр, согласно которому во всех французских колледжах и лицеях (для ребят в возрасте 14–15 лет) должны проводиться в течение учебного года три занятия, посвященных «половому и эмоциональному воспитанию» или «воспитанию сексуальности» (L’education a la sexualite). В июле нынешнего года госсекретарь по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа заявила, что «циркуляр практически не выполняется, а половое воспитание сведено фактически к нескольким урокам, посвященным исключительно вопросам репродуктивной системы». То есть никаких геев, лесбиянок, половых контактов в 12 лет — и это непорядок, поскольку получается, что Франция сильно отстала от норм сексуального просвещения от собратьев по ЕС.

В 2013 году некоторые интернет-порталы опубликовали информацию, будто с сентября французское правительство намерено ввести сексуальное образование в качестве обязательного предмета в школе. Говорилось также о том, что целью полового просвещения детей было изменение их гендерного менталитета — школьники должны были научиться воспринимать мужчину и женщину не как существ разного пола, созданных природой, а как индивидуумов, играющих разные социальные роли. Однако позднее об этой программе, получившей название «Теории жанров», ничего слышно не было.

Европейский секс: причешут под стандарт

В целом развитие темы полового просвещения и воспитания молодого поколения в Европе определено специальным документом «Стандарты сексуального воспитания» (Standards for Sexuality Education in Europe), разработанным Европейским бюро ВОЗ и Федеральным центром просвещения в сфере здравоохранения (WHO Regional Office for Europe and BZgA). Рекомендаций там, естественно, содержится огромное количество. Чтобы получить представление о том, куда Европа намерена в данной сфере двигаться в обозримом будущем, не требуется читать весь объемный документ — статьи 1.3 части второй, начинающейся словами «Почему надо проводить сексуальное образование детей в возрасте до 4 лет» будет вполне достаточно. Судя по всему, если продолжить идею авторов новаций, стартовать надо уже с пеленок.