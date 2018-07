Уроки толерантности

Одной из самых обсуждаемых тем начала июля стало признание трансгендера Ангелы Понсе самой красивой женщиной Испании. Позже в этом году уроженка Севильи представит свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная». А пока портал iz.ru изучил биографии и социальные аккаунты трансгендерных знаменитостей: тех, кто наиболее успешно строит карьеру в мире красоты и моды на основе своей новообретенной женственности.

Когда общество готово

Начнем с героини недели. 26-летняя Ангела Понсе счастлива, что будет представлять Испанию на «Мисс Вселенная-2018». Она собирается использовать свое участие в одном из двух самых авторитетных международных конкурсов красоты как платформу для высказывания важных для нее идей.

«Моя цель — донести послание об инклюзивности, уважении и разнообразии не только в отношении ЛГБТ-сообщества, но и всего мира», — говорит Ангела.

Интересно, что Понсе не впервые участвует в конкурсе красоты. В 2015 году испанка отметилась на национальном этапе «Мисс Мира», но не заняла призовых мест. Тогда девушка заявила в интервью местной прессе, что общество не готово принять трансгендерную красоту, потому что мало понимает в разнообразии. «Я не странная, у меня просто другая история», — подчеркнула она. Тогда Понсе пообещала не сдаваться и сдержала свое слово.

Запрет на участие трансгендеров в конкурсе «Мисс Вселенная» был снят в 2012 году. Спустя шесь лет после этого события нам предстоит увидеть, принесет ли упорство испанки богатые плоды.

У самой Ангелы настрой боевой: «Я хочу преподать миру урок толерантности и уважения к себе и окружающим», — заявляет она.

Между двумя гендерами

Еще одна заметная представительница трансгендерного сообщества — 26-летняя модель Андреа Пежич. Рожденная в Сербии австралийка стала успешной моделью еще до смены пола. Тогда Пежич звалась Андреем и благодаря уникальной андрогинной внешности была востребована и на мужских, и на женских показах: и костюмы, и платья смотрелись одинаково хорошо.

Happy day of rest Публикация от Andreja Pejic (@andrejapejic) 29 Апр 2018 в 8:27 PDT

Довольно долго Пежич утверждал, что, несмотря на женоподобную внешность, предпочитает быть парнем и не помышляет о смене пола. Он даже обиделся, когда в 2011 году журнал FHM включил его в сотню самых красивых женщин мира. Будущее показало, что тогдашний Андрей лукавил: в 2014 году он прошел операции по коррекции пола и начал жить как женщина под именем Андреа.

I’m always daydreaming Публикация от Andreja Pejic (@andrejapejic) 20 Апр 2018 в 11:07 PDT

Во время трансгендерного камин-аута Пежич рассказала, что с детства причисляла себя к женскому полу. По ее словам, она сменила бы пол намного раньше, сразу после окончания школы, но поступило выгодное предложение от модельного агентства, затем карьера пошла в гору, и всё пришлось на какое-то время отложить. Однако, совершив наконец трансгендерный переход, Андреа, по ее признанию, почувствовала себя абсолютно счастливой.

Пежич оригинальна не только внешне. Она — марксистка; в будущем планирует бросить подиумную карьеру и, остепенившись, прикупить домик в восточноевропейской деревне и разводить кур.

Она этого достойна

Заполучить контракт с одной из марок концерна L`Oreal — мечта для любой модели. Это удалось сделать трансгендерной бразильянке Леа Ти: в 2015 году 37-летняя латиноамериканка стала лицом бренда Redken, предлагающего продукцию класса премиум для ухода за волосами.

Леа сменила пол на женский в 2011 году. Как и Пежич, она успела поработать моделью и до гендерного перехода.

XX век не представляет

Все вышеперечисленные трансгендерные женщины не первые, кто попробовал достичь успеха в мире красоты и моды. У них были предшественницы, и карьера последних не была такой гладкой. Да и армии преданных Instagram-поклонников и множества соратников по ЛГБТ-сообществу у них не было. Всего 30–40 лет назад любые «странности» были волчьим билетом для деятельности, связанной с красотой.

В 1970-х модель Трейси Норман стала первой афроамериканкой, чье фото появилось на коробке с популярной краской для волос Clairol. Большое достижение — но компания не знала, что выбрала для сотрудничества трансгендерную модель. Норман не афишировала факт смены пола. В юности она совершила трансгендерный переход, обратившись к помощи подпольного доктора, который согласился делать инъекции нужных гормонов. О том, что она когда-то была мужчиной, знали только родственники девушки.

После успеха с Clairol карьера Трейси шла в гору, она снималась для Vogue и других авторитетных журналов. Пока в 1980-м во время одной из фотосессий ассистент стилиста не выяснил правду о Норман. Снимки Трейси для журнала Essense не были опубликованы, с ней отказались сотрудничать все компании. Американке ничего не оставалось, как уехать в Европу и попробовать построить карьеру на новом месте. Но и в Париже, и в Милане для нее не было работы, и Норман переквалифицировалась: стала трудиться танцовщицей бурлеск-шоу в клубе для трансвеститов.

Мир моды и красоты вспомнил про Норман лишь в 2015-м, когда ей было уже 64 года. Портал о моде The Cut опубликовал ее историю, после чего с Трейси связалась компания Clairol и предложила снова стать лицом краски для волос. Представители бренда заявили, что счастливы помочь Норман вернуться «как женщине, которой больше не нужно скрывать правду». Американка согласилась и приняла участие в кампании марки под лозунгом «Такая, какая ты есть» (As real as you are).

Новая норма

Возвращаясь к «Мисс Испании», стоит отметить, что ее победа, случившаяся именно в этом году, имеет определенное логическое объяснение.

В июне 2018-го Всемирная организация здравоохранения заявила, что исключает трансгендерность из списка психических и поведенческих расстройств в своей Международной классификации болезней. Теперь трансгендерность будет считаться «состоянием, связанным с сексуальным здоровьем» (совершенно новая категория болезней, которой ранее не было в списке ВОЗ).

«Это очень сильный месседж. Один из его плюсов — в том, что уменьшится стигматизация [трансгендерности]», — считает Майкл Ферст, профессор клинической психиатрии Колумбийского университета и главный консультант по составлению новых кодов для классификации болезней списка ВОЗ.

Не все согласны с Ферстом. Его коллега Грие де Кипер из Бельгии, психиатр Центра сексологии и гендеров при университетской больнице города Гент, видит проблему в том, что трансгендерность поместили в список сексуальных расстройств. «Это [трансгендерность] не имеет никакой связи с сексом», — полагает Кипер.

Но в целом, судя по откликам в соцсетях, ЛГБТ-сообщество радо и такой формулировке. Стигма душевного нездоровья в одних только Штатах будет снята с почти миллиона человек (0,3% американцев причисляют себя к трансгендерам).