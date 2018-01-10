На обложке журнала Playboy впервые разместили фото трансгендера

Решение о публикации фото трансгендера на обложке журнала Playboy приняла германская редакция издания.

Фотография трансгендера размещена на обложке журнала впервые в его истории. Главный редактор отметил, что девушка с обложки январского номера — подходящий пример того, как важна «борьба за самоопределение».

Немка Джулиана Фарфалла рассказала об этом событии в своем Instagram. «Мои дорогие друзья, я появлюсь на обложке Playboy и очень горда результатом. Я очень надеюсь, что она понравится вам так же, как и мне», — подписала она снимок.

Джулиана Фарфалла родилась на юго-западе Германии, тогда ее звали Паскаль Радермахер. Операцию по смене пола подростку сделали в возрасте 16 лет, рассказывает телеканал «360».

Ранее в среду стало известно, что учителям грамматической школы для девочек в британском городе Олтрингем запретили использовать слово «девочки» во время обращения к ученицам. Причиной такого решения стало нежелание обидеть трансгендеров.