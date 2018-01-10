Прямой эфир

На обложке журнала Playboy впервые разместили фото трансгендера

0
Фото: Global Look Press/gbrci
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о публикации фото трансгендера на обложке журнала Playboy приняла германская редакция издания.

Фотография трансгендера размещена на обложке журнала впервые в его истории. Главный редактор отметил, что девушка с обложки январского номера — подходящий пример того, как важна «борьба за самоопределение».

Немка Джулиана Фарфалла рассказала об этом событии в своем Instagram. «Мои дорогие друзья, я появлюсь на обложке Playboy и очень горда результатом. Я очень надеюсь, что она понравится вам так же, как и мне», — подписала она снимок.

Джулиана Фарфалла родилась на юго-западе Германии, тогда ее звали Паскаль Радермахер. Операцию по смене пола подростку сделали в возрасте 16 лет, рассказывает телеканал «360».

Ранее в среду стало известно, что учителям грамматической школы для девочек в британском городе Олтрингем запретили использовать слово «девочки» во время обращения к ученицам. Причиной такого решения стало нежелание обидеть трансгендеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты видят подрыв боеспособности ВС США в привлечении к службе трансгендеров
Американские трансгендеры добились права служить в армии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017