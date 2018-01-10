В британской школе для девочек запретили называть учениц девочками

Учителям грамматической школы для девочек в британском городе Олтрингем запретили использовать слово «девочки» во время обращения к ученицам. Причиной такого решения стало нежелание обидеть трансгендеров, сообщает Daily Mail.

Директор образовательного учреждения Стефани Джилл направила родителям учениц письмо, в котором объяснила, что школа не хочет притеснять студентов, которые не определились с вопросом о своей гендерной принадлежности или не отождествляют себя с девочками.

Учителям предписали использовать слово «студенты». При этом из названия школы убирать слово «девочки» не будут.

«Когда я открыл письмо, я не был уверен, шутка это или нет. Это мне кажется немного ненормальным», — приводит издание комментарий одного из родителей.

Другие родители учениц также отметили, что к детям, у которых есть проблемы с гендерной идентичностью, стоит относиться с пониманием, однако менять для этого английский язык и подстраиваться под них не стоит.

В декабре портал iz.ru сообщил, что жители американского штата Аризона решили сменить пол всей семьей. Мама стала папой, изменили пол и дети супругов.