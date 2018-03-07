Теория пола

Национальный гимн Германии предложили изменить, чтобы не обижать женщин. Об этом стало известно в понедельник, 5 марта. По мнению правозащитников, одно только слово «отечество» звучит оскорбительно для женской половины населения. Немцам уже есть на кого равняться в переписывании гимна из-за якобы имевшей место дискриминации. Из-за страха обидеть женщин или какие бы то ни было меньшинства европейцы запрещают называть девочек девочками, учат военнослужащих называть жен менеджерами по дому и запрещают «мадемуазелей». Подробнее — в подборке портала iz.ru.

Братья, подвиньтесь

«Братски с сердцем и рукой» — именно эта строчка германского гимна смутила уполномоченную по вопросам равноправия полов министерства по делами семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг. По ее мнению, чтобы не задевать чувства женщин, — в том числе, видимо, патриотические, — лучше выбрать «гендерно нейтральную формулировку». Вместо «братски с сердцем и рукой» — «бодро с сердцем и рукой», а вместо «отечества» — «родина». С инициативой об изменении гимна, основанного на написанных в 1841 году стихах поэта Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена, Кристин Розе-Меринг выступила накануне Международного женского дня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель об инициативе омбудсмена высказалась осторожно, но позицию всё же обозначила. «Она весьма удовлетворена гимном в том виде, в каком он сейчас, его традиционной формой <...> не видит нужды вносить изменения», — заявил официальный представитель кабмина республики Штеффен Зайберт.

девочки1 Фото: Global Look Prees/Christian Mang

Германским властям есть c кого брать пример. О гендерной нейтральности национального гимна уже позаботились в Австрии и Канаде. Причем австрийцы оказались впереди планеты всей, занялись этим вопросом еще семь лет назад. Парламент страны в декабре 2011 года проголосовал за изменение гимна, якобы ущемляющего права женщин. На это обратила внимание экс-министр здравоохранения и защиты прав женщин страны Мария Раух-Каллат. Она усмотрела нарушение принципа равноправия полов в строчке «Отчизна сыновей великих». Поправками к «сыновьям» в гимне добавили «дочерей», а фразу «хором братьев» заменили на «хором ликующим». На то, чтобы поправить якобы дискриминационные строчки, ушло по меньшей мере 10 лет. Больше всех возмущались представители крайне правой фракции австрийского парламента, подчеркивая, что депутатам лучше бы заняться решением реальных проблем населения.

Канадский парламент над поправками в текст национального гимна корпел полтора года, что сочли затяжным рассмотрением. Виной этому были представители консервативного крыла, выступавшие против выдвинутой депутатом от Либеральной партии инициативы. В итоге либералы всё же добились своего: теперь в англоязычной версии гимна «истинная патриотическая любовь» руководит не «всеми твоими сынами», а «всеми нами». Французский вариант остался неизменным, поскольку в силу трудностей перевода и так был «гендерно нейтральным». Канадский гимн пытались менять и во имя интересов мигрантов и атеистов. В первом случае сторонников изменений смущала фраза «наш дом и родная земля» (вторую часть предлагали сменить на «милая сердцу земля»), а во втором — «да хранит Бог нашу землю».

Колыбель британских ученых

Пока немцы думают над сменой национального гимна, британцы беспокоятся в первую очередь о воспитании абсолютной толерантности у младшего поколения. Весной 2017 года известная частная школа Великобритании разрешила мальчикам носить юбки. И нет, речь идет не о мужских шотландских килтах. Нововведение касалось учеников, которые пока гендерно не самоидентифицировались. А незадолго до этого та же школа по заявкам родителей разрешила девочкам носить брюки — видимо, из тех же соображений.

О детях, запутавшихся в самоопределении или же решившихся на полное противостояние стереотипам в раннем возрасте, британцы заботятся особенным образом. За малейшую неосторожность можно понести серьезное наказание. Преподавателя математики школы Оксфордшира отстранили от работы из-за того, что тот по ошибке назвал мальчика девочкой. 27-летний мужчина, желая похвалить учеников, обратился к ним фразой «Молодцы, девочки». Одна из девочек оказалась вовсе не девочкой, а мальчиком-трансгендером. Учителя поправили остальные ученики, после чего он сразу извинился. Однако родителям этого было недостаточно. К руководству школы они обратились с опозданием в шесть недель и потребовали мер. Мужчину отстранили от работы. Правда, в ответ он сам обратился в суд, пожаловавшись на дискриминацию по религиозному признаку.

девочки Фото: Global Look Prees/Then Chih Wey

В грамматической школе для девочек, расположенной в британском Олтрингеме, учителям даже ошибаться не нужно — объяснительную придется писать даже за то, что они называют девочек девочками. Администрация образовательного учреждения ввела такой запрет из-за страха обидеть трансгендеров. Руководство сочло, что нейтральное «студенты» намного уместнее. Пусть школа и для девочек (что прописано в названии, которое, кстати, менять не стали), но там могут оказаться и не определившиеся.

В Швеции решили пойти еще дальше и воспитывать в детях гендерную нейтральность практически с пеленок. Эксперимент по разрушению традиционного разделения на мальчиков и девочек проводят в двух детсадах. В первую очередь там запретили использовать эти определения и велели воспитателям обращаться к детям либо по имени, либо нейтральным местоимением «хен». Второй кардинальной для шведов мерой стала ликвидация отдельных зон для игр в куклы или строительства замка по принципу российской песочницы: игрушки раскидали так, чтобы дети разных полов играли вместе. «Мы хотим снять барьеры, которые мешают девочкам и мальчикам делать то, что им нравится, — рассказывала воспитательница экспериментального детсада. — Мы хотим, чтобы у всех детей были одинаковые возможности чувствовать, самовыражаться, любить то, что им на самом деле нравится».

Сэр... Ой, мэм или...

С запретами обращений экспериментируют не только в детсадах, но и в высших политических кругах. В 2009 году Европарламент с подачи генсекретаря Гарольда Ромера выпустил брошюру «О нейтральном по половому признаку языке», где рекомендовал избегать традиционных для англоязычного мира обращений «мисс» и «миссис», французских «мадам» и «мадемуазель», немецких «фрау» и «фройляйн», а также испанских «сеньора» и «сеньорита». Руководство международной организации сочло, что обращения, в которых определяется семейный статус, оскорбительны для женщин. Так же как наименования профессий, содержащие в корне «мужской» корень. Например, спортсмен (sportsman) и государственный деятель (statesman), которые было предложено заменить на нейтральное «атлет» и «политический лидер». Поддержали инициативу отнюдь не все, а некоторые так и вовсе отзывались о ней весьма критично. Член Европарламента шотландец Струан Стивенсон, например, назвал брошюру вершиной политкорректной глупости.

девочки4 Фото: Global Look Prees/Wiktor Dabkowski

К рекомендациям Европарламента спустя три года прислушались во Франции. «Мадам» сохранили, а вот с «мадемуазелью» расстались — пока в официальном документообороте. На запрете такого обращения настаивали феминистки, увидевшие в нем проявление сексизма и скрытое оскорбление: по их мнению, oiselle в составе слова можно перевести с французского как «девственница» и «простушка». Помимо девичьего обращения, используемого по отношению к незамужним женщинам, запретили словосочетания «девичья фамилия» и «фамилия в браке». На замену пришли обтекаемые формулировки «семейная» и «действующая фамилия».

А теперь вернемся к Британии, где менять традицию обращений решились в традиционно самой замкнутой структуре — армии. На одной из тренировочной баз военно-морских и воздушных сил Соединенного Королевства выпустили инструкцию по использованию гендерно нейтральной лексики, исключающей какое-либо указание на пол. Развесили ее в регулярно посещаемых всеми помещениях — туалетах. Объяснения для военнослужащих разработало специальное созданное в Минобороны Великобритании подразделение по вопросам равенства, разнообразия и инклюзивности. Как и в Европарламенте, там призвали избегать всех производных от man, а домохозяек, например, называть менеджерами по дому. В том числе ради спокойствия трансгендеров, которых якобы могут обидеть некоторые обращения.

Толерантность высших сил

Гендерно нейтральная лексика становится востребована и в самом сокровенном — религии. Одними из первых на этот путь стали шведы, которые экспериментируют в детсадах со стиранием границ между мальчиками и девочками. Шведская лютеранская церковь решила отказаться от гендерно окрашенных «Господь» и «Он». Как называть Бога, избегая подобных обращений, непонятно. Церковный орган уже известен неоднозначными решениями — несколько лет назад диоцез в Стокгольме с его санкции возглавила лесбиянка.

девочки Фото: Global Look Prees/Gail Orenstein

Англиканская церковь пока так далеко не зашла, но решила позаботиться о представителях сексуальных меньшинств по-бытовому. Собор в северном Уэльсе открыл «гендерно нейтральный» туалет, чтобы не смущать геев, лесбиянок и трансгендеров. Но вообще-то, признали в церкви, кабинки попросту не хватает на всех — так зачем увеличивать очередь из-за условностей?