Канадский парламент сделал гимн страны «гендерно нейтральным»

Сенат Канады одобрил поправки в текст национального гимна, сделавшие его «гендерно нейтральным».

По решению парламента в англоязычной версии гимна все слова «thy sons» («твоих сыновей») будут заменены на фонетически похожие «of us» («нас»). Таким образом, текст торжественной песни будет ориентирован не только на мужское население страны.

Законопроект с предложением переписать гимн представил депутат от Либеральной партии Мориль Беланже. Документ проходил через парламент более полутора лет — палата общин одобрила его еще в 2016 году, уточняет «РИА Новости».