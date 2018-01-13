Конгресс США потратил $103 тыс. на выплаты из-за дискриминации

Конгресс США потратил $103 тыс. на урегулирование связанных с дискриминацией скандалов за период с 2003 по 2007 год. Данные обнародованы на сайте ведомства.

Самая крупная сумма — порядка $40 тыс. — была израсходована на урегулирование ситуаций, в которых конгрессмены обвинялись в нарушении акта о справедливых трудовых стандартах.

Еще $25 тыс. ушло на соглашения по жалобам о дискриминации инвалидов. $10 тыс. и $15 тыс. — на дела по обвинениям в расовых ущемлениях и сексизме соответственно.

Имена политиков, которые были задействованы в скандалах, не раскрываются.

Ранее СМИ узнали, что бывшая порноактриса Стефани Клиффорд получила $130 тыс. за неразглашение факта интимной встречи с президентом США Дональдом Трампом летом 2016 года.