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Конгресс США потратил $103 тыс. на выплаты из-за дискриминации

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Конгресс США потратил $103 тыс. на урегулирование связанных с дискриминацией скандалов за период с 2003 по 2007 год. Данные обнародованы на сайте ведомства.

Самая крупная сумма — порядка $40 тыс. — была израсходована на урегулирование ситуаций, в которых конгрессмены обвинялись в нарушении акта о справедливых трудовых стандартах. 

Еще $25 тыс. ушло на соглашения по жалобам о дискриминации инвалидов. $10 тыс. и $15 тыс. — на дела по обвинениям в расовых ущемлениях и сексизме соответственно.

Имена политиков, которые были задействованы в скандалах, не раскрываются.

Ранее СМИ узнали, что бывшая порноактриса Стефани Клиффорд получила $130 тыс. за неразглашение факта интимной встречи с президентом США Дональдом Трампом летом 2016 года.

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