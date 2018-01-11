Ригу призвали отказаться от нацистского шествия

Латвийские активисты направили письмо в МИД Латвии (есть в распоряжении «Известий») с требованием запретить марш бывших легионеров «Ваффен СС», который ежегодно проходит 16 марта. В случае отказа со стороны латвийских госорганов правозащитники готовы организовать собственные протесты, чтобы препятствовать мероприятию.

В письме, отправленном в минувшую среду в адрес главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, общественная организация «Объединение против нацизма», «Латвийская социал-демократическая рабочая партия» и партия «За независимую Латвию» требуют запретить шествие бывших эсэсовцев, которое традиционно проходит с 1994 года в День памяти латышских легионеров.

— Проведение таких мероприятий портит международную репутацию нашей страны. Латвия превращается в место, где происходит возрождение нацистской идеологии. Мы хотим, чтобы Эдгар Ринкевич официально осудил шествие и потребовал от рижского самоуправления запретить акции. Ведь именно внешнеполитическое ведомство отвечает за то, каким образом международное сообщество будет в дальнейшем воспринимать Латвию, — заявил «Известиям» лидер партии «За независимую Латвию» Юрий Журавлев.

Во внешнеполитическом ведомстве, однако, заявили «Известиям», что Латвия — демократическая страна, которая уважает, а также гарантирует свободу выражения мнений и свободу собраний. При этом 16 марта не является официальным праздником, а «люди в этот день по собственной инициативе отдают дань уважения павшим солдатам».

— Народ Латвии, который подвергался ужасам войны на той или иной стороне фронта, чтит память погибших. Сражения между советскими и нацистскими войсками в марте 1944 года привели к массовой гибели латышей, незаконно призванных в нацистскую немецкую армию, — сказал «Известиям» пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Йегерманис.

В случае игнорирования проблемы со стороны правительства латвийские активисты намерены 16 марта организовать собственный митинг против нацистского марша.

— Шествие бывших эсэсовцев ежегодно проходит по одному и тому же маршруту. Мы намерены с помощью радио и соцсетей призвать русскую, еврейскую, цыганскую общины, а также различные антифашистские организации присоединиться к блокированию марша. Недопустимо, чтобы в XXI веке чествовали бывших преступников, причастных к уничтожению нацменьшинств, — отметил в беседе с «Известиями» глава общественной организации «Объединение против нацизма» Янис Кузинс.

Вице-президент «Русской общины Латвии» Александр Гапоненко в беседе с «Известиями» отметил, что в стране сложилась парадоксальная ситуация, когда стремление отмежеваться от советского прошлого подталкивает латвийские власти к фактическому покровительству радикалов и бывших преступников.

— Для того чтобы воспрепятствовать маршу, необходимо будет собрать достаточное количество участников. Если на улицы Риги выйдут тысячи человек с фотографиями жертв нацистов, то местные власти просто не смогут замять назревшую проблему в обществе, — заявил «Известиям» глава Института европейских исследований Александр Гапоненко.

В годы Второй мировой войны на территории Латвии был создан Латышский добровольческий легион СС, сформированный из двух дивизий. 16 марта 1944 года у населённого пункта Новосокольники в Калининской области РСФСР латвийские части войск СС впервые вступили в бой против наступающей Красной армии. Кроме того, в Третьем рейхе отмечали 16 марта как День памяти героев.

В 1998 году сейм Латвии принял заявление «О латышских легионерах во Второй мировой войне», сделав День памяти латышских легионеров официальным праздником. Под дипломатическим давлением ряда стран праздник был вскоре отменен (в 1998–1999 годах он отмечался на государственном уровне). Однако по сей день на улицы Риги 16 марта выходят тысячи радикалов, которые завершают свой марш возложением цветов у памятника Свободы. В 2017-м мероприятие собрало около 2 тыс. человек.