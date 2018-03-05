Гимн Германии предложили сделать гимн «гендерно нейтральным»

Текст гимна Германии следует изменить для гендерной нейтральности, считает уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг.

Как сообщает немецкий таблоид Bild, требования Розе-Меринг изменить гимн Германии опубликованы в последнем отчете, приуроченном к Международному женскому дню. В частности, предлагается изменить строчку «братски с сердцем и рукой» на «бодро с сердцем и рукой», а вместо «отечество» использовать «родина».

По словам чиновницы, Германии следует принять во внимание опыт соседней Австрии, где в течение шести лет в тексте гимна звучат строки: «родина великих дочерей и сыновей» вместо одних только «сыновей».

В основу текста национального гимна Германии положены стихи поэта Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена, написанные в 1841 году. С 1991 года официально используется только третья строфа стихотворения. Музыку для гимна Германии под названием «Песнь кайзера» (Kaiserlied) в 1797 году сочинил немецкий композитор Йозеф Гайдн, посвятив австрийскому императору Францу II.