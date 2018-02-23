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Президент Литвы спела эстонскую песню в честь столетия независимости Эстонии

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с популярными литовскими музыкантами поздравила Эстонию со столетием независимости, спев отрывок эстонской песни на языке этой страны.

Столетие независимости Эстония отмечает 24 февраля.

На сайте президента был опубликован видеоролик, на котором глава Литвы вместе музыкантами в Белом зале президентского дворца исполняют отрывок из песни Eestlane olen ja Eestlaseks Jään. Композиция была написана в 1988 году и считается неофициальным гимном Эстонии.

Также Грибаускайте направила президенту Эстонии Керсти Кальюлайд официальное послание, в котором от имени литовского народа пожелала Эстонии всяческих успехов и процветания.

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