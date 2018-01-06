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Премьер Эстонии опубликовал рождественское поздравление на русском языке

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Фото: снимок с экрана/ren.tv
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил всех православных с рождеством Христовым на русском языке. Видеопоздравление политика опубликовано на его странице в Facebook.

«В эти дни многие из вас отмечают православное Рождество», — обратился Ратас к своим подписчикам, отметив, что это один из самых светлых праздников в году. «Пусть он принесет вам и вашим близким тепло и покой. Будьте внимательны друг к другу, делитесь общей радостью и не забывайте тех, кому необходима ваша поддержка», — пожелал эстонский премьер.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал творить добрые дела в преддверии Рождества. 

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