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Патриарх Кирилл призвал творить добрые дела в преддверии Рождества

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал творить добрые дела в преддверии Рождества. Об этом он сказал в своей проповеди в московском храме Христа Спасителя сегодня, 6 января.

«Чтобы почтить это Божие чудо, дарованное нам в рождении Его единородного сына, мы должны ответить способностью не только понимать, что Он (Иисус Христос – прим. iz.ru) принес людям, но и искренней верой и добрыми делами», – заявил глава Русской православной церкви (РПЦ).

Православные во всем мире сегодня готовятся встретить один из главных праздников – Рождество. По преданию, в этот день родился Иисус Христос.

В ночь на 7 января заканчивается 40-дневный Рождественский пост. Традиция поститься «до первой звезды» связана с легендой о Вифлеемской звезде.

За час до полуночи в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл начнет праздничное богослужение.

Уже в воскресенье глава РПЦ посетит одно из социальных учреждений Москвы и поздравит детей на благотворительной патриаршей елке в храме Христа Спасителя.

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