Православные во всем мире сегодня встречают Рождество

Православные готовятся встретить один из главных праздников – Рождество. По преданию, в этот день родился Иисус Христос.

Появление Спасителя стало исполнением пророчества о Мессии – сыне Божием. В субботу отмечают сочельник, от слов «сочиво» или «сочни». Сочиво – блюдо из размоченных зерен пшеницы или ячменя с маком и орехами.

В этот день заканчивается 40-дневный Рождественский пост. традиция поститься «до первой звезды» связана с легендой о Вифлеемской звезде.

По предания, среди постных блюд на стол ставили кутью, компот или кисель. В зажиточных семьях угощали печеньем в форме животных и мармеладом. С вечера, ближе к полуночи, девушки и парни начинали колядовать. Люди ходили по домам, пели и шутили. за это хозяева должны были дать колядующим деньги или угощение.

Сочельник переходит в рождественскую всенощную. Потом служат литургию, и после богослужения празднуют Рождество. К празднику дом принято украшать христианской символикой. А весь день 7 января принято проводить с близкими, радовать их подарками.