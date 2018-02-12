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Литва направит Италии ноту из-за гимна Литовской ССР на турнире по дзюдо

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Фото: Depositphotos.com/Afotoeu
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Литовское посольство в Риме намерено направить ноту МИД Италии в связи с тем, что на турнире по дзюдо в итальянском городе Фоллоника прозвучал гимн Литовской ССР.

«Это прискорбный инцидент, и мы обращаем на это внимание министерства иностранных дел Италии, просим, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось», — заявила представитель МИД Литвы Раса Якилайтене.

Гимн Литовской ССР прозвучал во время награждения победительницы кубка Европы по дзюдо среди молодежи, литовской спортсменки Юстины Кмеляускайте.

Ранее российский гимн вместо украинского внезапно заиграл на заседании совета города Ирпеня в Киевской области, сообщил мэр города Владимир Карплюк.

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