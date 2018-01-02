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Президент Эстонии извинилась за отсутствие гимна в новогоднем поздравлении

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Фото: Global Look Press/Matti Matikainen
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принесла извинения согражданами из-за того, что в телеэфире поздравления в новогоднюю ночь не прозвучал гимн государства.

«Мне жаль, и я приношу извинения, что в новогодней телевизионной программе ETV не прозвучал гимн. Для меня отсутствие гимна на концертной площадке стало неприятной неожиданностью, но я даже в первые часы нового года верила, что в телеэфире он все же прозвучал», — говорится в обращении президента Эстонии на странице в Facebook.

Кальюлайд добавила, что не знала о возможном исключении гимна из телепрограммы.

«Никто не спрашивает мнение президента при составлении телепрограммы. Никто и не должен это делать. Впрочем, мою канцелярию проинформировали, поэтому я также чувствую себя виноватой и приношу свои извинения», — резюмировала глава Эстонии.

В свою очередь ответственный редактор новогодней телепрограммы ETV Кармель Килланди объяснила данный инцидент тем, что в этом году обращение президента впервые транслировалось не в записи, а в прямом эфире из Таллина, передает ТАСС.

В текущем году впервые в новейшей истории в новогоднем поздравлении президента Эстонии не был исполнен государственный гимн страны. После поздравительного обращения Керсти Кальюлайд вместо гимна прозвучала песня «Eestlane olen ja eestlaseks jaan» («Я эстонец и эстонцем останусь»).

Данный инцидент вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Председатель правления Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) Рейн Вейдеманн назвал отсутствие гимна «плохим предзнаменованием». Лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме назвал случившееся «апогеем надменности и игнорирования чувств эстонского народа» со стороны президента.

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