В Эстонии заявили о желании Евросоюза иметь хорошие отношения с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Таллин и ЕС в целом заинтересованы в хороших отношениях с Россией.

«Много лет общение между нашими странами шло на рабочем и техническом уровне, и мы верим, что оно продолжится и в дальнейшем», – сказал глава МИД в интервью «Интерфаксу».

По его словам, в первую очередь для улучшения отношений надо восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины. Миксер отметил, что сейчас в двухсторонних отношениях «несомненно есть потенциал для развития».

Миксер также отметил, что у жителей стран есть большой интерес друг к другу.

Ранее в октябре президент Эстонии призналась, что не считает Россию враждебной.