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Эстония прокомментировала решение Трампа по Иерусалиму

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Фото: Global Look Press/Newspix24/Matti Matikainen
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Эстония не намерена переносить свое посольство в Израиле в Иерусалим вслед за Соединенными Штатами и не поддерживает решение президента США Дональда Трампа о признании города столицей. 

Об этом заявил глава эстонского МИД Свен Миксер. Он подчеркнул, что вопрос о принадлежности Иерусалима должен быть разрешен в рамках палестино-израильских переговоров. 

«Международное сообщество, в том числе США и ЕС, могут помогать этому процессу, но не должны заменять собой прямые переговоры между Израилем и Палестиной», — приводит слова Миксера портал rus.err.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп объявил о признании Иерусалима столицей страны и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве. 

Решение вызвало осуждение стран арабского мира и Европы. Также этот шаг президента США спровоцировал обострение ситуации на Ближнем Востоке.

На Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и на границе сектора Газа состоялись массовые манифестации палестинцев. Подробная хронология событий доступна в сюжете портала iz.ru. 

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