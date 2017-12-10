Эстония прокомментировала решение Трампа по Иерусалиму

Эстония не намерена переносить свое посольство в Израиле в Иерусалим вслед за Соединенными Штатами и не поддерживает решение президента США Дональда Трампа о признании города столицей.

Об этом заявил глава эстонского МИД Свен Миксер. Он подчеркнул, что вопрос о принадлежности Иерусалима должен быть разрешен в рамках палестино-израильских переговоров.

«Международное сообщество, в том числе США и ЕС, могут помогать этому процессу, но не должны заменять собой прямые переговоры между Израилем и Палестиной», — приводит слова Миксера портал rus.err.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп объявил о признании Иерусалима столицей страны и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

Решение вызвало осуждение стран арабского мира и Европы. Также этот шаг президента США спровоцировал обострение ситуации на Ближнем Востоке.

На Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и на границе сектора Газа состоялись массовые манифестации палестинцев. Подробная хронология событий доступна в сюжете портала iz.ru.