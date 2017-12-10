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Полиция применила газ в отношении протестующих у посольства США в Ливане

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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Ливанская полиция применила слезоточивый газ и водометы в отношении протестующих у здания американского посольства на северной окраине Бейрута.

Несколько тысяч демонстрантов выражают протест против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает «РИА Новости»

Как отмечает агентство, протестующие ранее сожгли флаг Израиля и чучело с фотографией Трампа, а также сломали ограждение и ворота периметра безопасности перед посольством США. 

Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в среду, 6 декабря. Он распорядился перенести в город американское посольство, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

Решение президента США привело к массовым манифестациям палестинцев на территории Израиля, а также спровоцировало демонстрации в Турции и Индонезии.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. 

Подробная информация о событиях, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.

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