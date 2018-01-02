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Эстонское телевидение извинилось за отсутствие гимна в Новый год

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Фото: Global Look Press/Hendrik Osula
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Редактор эстонского телерадиовещания ERR Кармель Килланди сообщила, что администрация решила, что исполнение гимна было бы неуместным под грохот фейерверков. Однако на следующий Новый год гимн снова прозвучит, добавила редактор.

Ранее сообщалось, что Эстония встретила Новый год без государственного гимна, который по традиции звучал после новогоднего поздравления президента.

Она добавила, что в ERR могли допустить ошибку. «В знаменательные даты традиции играют очень важную роль и для нас. Мы приносим извинения, если это задело чьи-то чувства. В следующем году гимн снова прозвучит», — сказала Килланди.

 Она добавила, что настоящая причина заключалась в том, что впервые вообще в истории государства президент была прямо на площади Свободы. Кроме того, Килланди подчеркнула, что гимн нельзя было исполнять под взрывы фейерверков. «Это просто было бы неуместно, поэтому было избрано другое произведение», — отметила редактор в эфире ERR.

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