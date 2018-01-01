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Хулиганы сожгли в новогоднюю ночь во Франции более 1 тыс. машин

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Фото: Global Look Press/Mohammed Mosteghanemi
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Хулиганы сожгли в новогоднюю ночь во Франции 1031 автомобиль, сообщило французское министерство внутренних дел.

В ходе беспорядков полиция задержала по всей стране 510 человек. Сообщается также, что в городе Шампиньи-сюр-Марн хулиганы напали на патруль полиции. Стражи порядка смогли задержать троих из числа нападавших, ведется поиск остальных преступников, сообщает ТАСС.

В прошлый Новый год 945 машин были повреждены или уничтожены.

Как сообщал портал iz.ru, в новогоднюю ночь в Парижском регионе хулиганами были сожжены более 250 автомобилей.

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