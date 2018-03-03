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Во Франции предложили штрафовать за сексизм

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Фото: Global Look Press/Marc Rasmus
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Во Франции предложили ввести штрафы за проявления сексизма и оскорбления сексуального характера в общественных местах.

Таким образом, члены парламента предлагают «изменить менталитет» граждан и бороться с «пограничными зонами» между флиртом и домогательством.

Максимальная сумма штрафа за неподобающее поведение может составить €350.

Докладом также предусматриваются более суровые наказания в случае рецидивов или наличия отягчающих обстоятельств, например, злоупотребление властью или приставания в общественном транспорте.

Для сбора доказательств совершенного правонарушения депутаты предлагают использовать записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей, а также разработать приложение для «сообщений об актах агрессии с геолокацией», пишет газета Le Figaro.

Представители оппозиции и феминистских организаций раскритиковали документ. Они назвали его бесполезным и призвали власти ввести в действие уже существующие законы.

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