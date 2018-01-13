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Молодежь увидела расизм и сексизм в сериале «Друзья»

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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net
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Американский телесериал «Друзья», выходивший в эфир с 1994 по 2004 год, вызвал дискуссию в Сети: пользователи, ранее не видевшие фильм, разглядели на экране признаки расизма, гомофобии и сексизма.

Обсуждение телесериала ведут молодые пользователи в соцсети Twitter, сообщает РЕН ТВ. Юные зрители полагают, что в наши дни шутки, которые двадцать лет назад выглядели уместно и были смешными, являются олицетворением гомофобии и сексизма.

Напомним, что телесериал «Друзья» зрители неоднократно называли «лучшим сериалом всех времен». Ранее сообщалось, что «Игра престолов» стала самым популярным сериалом 2017 года.

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