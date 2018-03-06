Суд в Брюсселе впервые взыскал штраф за оскорбление по половому признаку

Молодой человек был приговорен к выплате штрафа в размере €3 тыс. за проявление сексизма по отношению к сотруднику полиции. Такое решение вынес Исправительный суд Брюсселя в Бельгии, передает «РИА Новости».

Такой приговор был вынесен впервые в судебной инстанции. В 2016 году молодой человек нарушил закон от 2014 года о недопустимости сексизма. Согласно закону, за оскорбление по половому признаку полагается штраф в размере не менее €500.

Еще €2,5 тыс. были начислены за высказывания оскорбительно-угрожающего характера, которые были допущены в отношении сотрудника полиции при исполнении.

По данным радио Premiere, молодой человек был недоволен проверкой документов и предложил сотруднице полиции найти «более походящую для женщины работу».