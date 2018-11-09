Прямой эфир

В школах Шотландии введут уроки о правах ЛГБТИ

0
Фото: Global Look Press/Michael Debets
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В шотландских школах будут проводить уроки о правах лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ) — соответствующий предмет введут в школьную программу.

Это сделает Шотландию страной, которая первой применила подобную практику, пишет 9 ноября газета The Guardian. Школьникам будут рассказывать об истории ЛГБТИ-движений, а также бороться с гомофобией и трансфобией.

Активист Джордан Дейли назвал это «посылом ЛГБТИ-молодежи, что они важны Шотландии».

«Шотландия уже считается одной из самых прогрессивных стран в Европе в соблюдении равноправия ЛГБТИ. <...> Наша система образования должна поддерживать каждого в желании развить свой потенциал. Поэтому важно, чтобы учебная программа была так же разнообразна, как и молодежь в наших школах», — заявил заместитель премьер-министра Шотландии Джон Суинни.

В середине октября в Нидерландах выдали паспорт с указанием «нейтрального» пола владельца — в 2001 году мужчина сделал операцию по смене пола на женский, однако сейчас идентифицирует себя как человека среднего пола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шотландский натуралист предложил найти оленя на фото
Демократ Полис станет первым в США губернатором – открытым гомосексуалистом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017