В школах Шотландии введут уроки о правах ЛГБТИ

В шотландских школах будут проводить уроки о правах лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ) — соответствующий предмет введут в школьную программу.

Это сделает Шотландию страной, которая первой применила подобную практику, пишет 9 ноября газета The Guardian. Школьникам будут рассказывать об истории ЛГБТИ-движений, а также бороться с гомофобией и трансфобией.

Активист Джордан Дейли назвал это «посылом ЛГБТИ-молодежи, что они важны Шотландии».

«Шотландия уже считается одной из самых прогрессивных стран в Европе в соблюдении равноправия ЛГБТИ. <...> Наша система образования должна поддерживать каждого в желании развить свой потенциал. Поэтому важно, чтобы учебная программа была так же разнообразна, как и молодежь в наших школах», — заявил заместитель премьер-министра Шотландии Джон Суинни.

В середине октября в Нидерландах выдали паспорт с указанием «нейтрального» пола владельца — в 2001 году мужчина сделал операцию по смене пола на женский, однако сейчас идентифицирует себя как человека среднего пола.