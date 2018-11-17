Виден просвет: россияне за уроки сексуального просвещения подростков
Большинство россиян поддерживают введение в школах уроков полового просвещения, выяснил ВЦИОМ. Историю обсуждений, попыток и запретов сексуального воспитания подростков вспомнили «Известия».
Появление и исчезновение предметов, курсов или отдельных уроков полового просвещения в стране всегда было связано с тем, насколько свободно тема секса обсуждалась в обществе и СМИ и что по этому поводу заявляли власти.
Революционные эксперименты
Первые годы существования советской России некоторые историки называют временем подлинной сексуальной революции. Одним из первых декретов новой власти стал декрет о гражданском браке, который устанавливал правила вступления в брак. Среди прочего, документ давал право «туземным жителям» Закавказья «вступать в брак по достижении женихом 16 лет, а невестою 13 лет». Несмотря на неоднозначность таких положений с сегодняшней точки зрения, на первых порах попытка регламентировать личную жизнь привела не к «сексуальному закрепощению», а к пересмотру — и нередко отрицанию старых норм.
В 1920 году были разрешены аборты — для операции теперь было достаточно желания женщины. Тогда же была декриминализована (но ненадолго) гомосексуальность. Упрощена процедура разводов. В прессе читателей учили личной гигиене и рассказывали об особенностях тел мужчин и женщин. В это время психоаналитиком Верой Шмидт был основан экспериментальный детский сад, в котором интерес детей к сексу, как и к чему бы то ни было еще, не сдерживали.
Особняк Рябушинского, где до 1926 года располагался экспериментальный детский дом «Международная солидарность»
Находился детский сад (или, как он еще назывался, детский дом «Международная солидарность») в одном здании с Государственным психоаналитическим институтом — особняке купцов Рябушинских в центре Москвы, где позже долго жил Максим Горький. И посещали его по большей части дети высокопоставленных советских чиновников, которых, по принципам фрейдистского воспитания, не ругали и не хвалили, а просто рассказывали обо всем. Среди прочего, не ругали и не хвалили за онанизм, а объясняли природу физиологии.
Разговоры о поощрении детской сексуальности ходили вокруг садика долго. И после посещения очередной комиссией сначала закрыли институт, сделав фрейдистский садик обычным, а потом и его ликвидировали. К 1926 году в здание въехало уже новое учреждение.
К концу 1920-х от сексуальных экспериментов власти отказались, столкнувшись с демографической проблемой. Стране нужны были новые работники и солдаты, аборты начали активно критиковаться и в 1936 году были запрещены. Статья о наказании за мужеложство появилась в Уголовном кодексе тремя годами раньше.
Педагог, руководитель колонии Антон Макаренко и писатель Максим Горький в детском воспитательном учреждении для беспризорных детей, 1928 год
Исследователи истории сексуального просвещения, говоря об этом времени, любят приводить цитату из «Книги для родителей» знаменитого советского теоретика образования Антона Макаренко. «Никакие разговоры о половом вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут в свое время. Но они опошлят проблему любви, они лишат ее той сдержанности, без которой любовь называется развратом», — писал в 1937 году Макаренко, которого в 1988 году ЮНЕСКО назвало одним из четырех педагогов, определивших способ педагогического мышления ХХ века.
Личная жизнь в СССР
До 1960-х о сексуальном образовании в стране официально не вспоминали. Одна из примет времени: в редакции Большой советской энциклопедии 1940 года в статье «Половая жизнь» говорилось о пользе «разумного переключения полового влечения в область трудовых и культурных интересов». В первых послевоенных версиях энциклопедии, в том числе 1955 года, одноименной статьи вообще не было.
Молодая семья в парке, 1964 год
К середине 1960-х среди педагогов, врачей и психологов пошли разговоры о необходимости полового воспитания детей, которое неразрывно связано с воспитанием нравственным. Ответом на эту дискуссию можно считать вышедшую в 1965 году программную статью ныне живущего советского политика Валерия Скурлатова «Устав нрава». В ней он призывал не заниматься «так называемым «половым воспитанием», потому что «пол — дело интимное, здесь все должно решаться само собой».
За статью Скурлатова на три года исключили из КПСС — изложенные в ней идеи были признаны близкими фашистским. Кстати, написан «Устав нрава» был по заказу МГК ВЛКСМ (Московского городского комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи). Но после публикации о половом воспитании в школе забыли почти на 20 лет.
1983–1985 годы — единственный период за последние 100 лет, когда учителя в российских школах (вернее, школах РСФСР) могли хоть как-то открыто говорить о сексе. Некоторые исследователи связывают появление курсов «Гигиеническое и половое воспитание» в восьмом классе и «Этика и психология семейной жизни» в девятом и десятом с тем, что в начале 1980-х учеными был впервые описан СПИД.
Доктор медицинских наук профессор Т. В. Голосова с листовкой, изданной для пропаганды профилактики СПИДа, 1987 год
В пособиях для учителей (как правило, уроки вели учителя биологии) «Девочка — подросток — девушка» и «Мальчик — подросток — юноша» говорилось, среди прочего, о профилактике венерических заболеваний. Но эта информация дополнялась, например, рассуждениями о причинах и последствиях курения и алкоголизма («Если с курящими юноши и мужчины общаются охотно, то замуж их берут не столь охотно»). И пассажами вроде «стремление представителей мужского пола носить прическу, приближающуюся… к традиционно женской, не может не вызывать недоумения».
И хотя через два года курс свернули, сам факт его появления означал признание того факта, что у человека, кроме общественной, есть личная жизнь. И что о некоторых ее особенностях стоит узнать до брака.
Уроки 1990-х
В 1994 году президент Борис Ельцин утвердил программу «Дети России». А его советник по вопросам семьи, материнства и детства Екатерина Лахова способствовала тому, что на подпрограмму «Планирование семьи» в том же году было выделено 2 млрд рублей. Деньги пошли в том числе на создание учебных пособий по половому воспитанию, сторонницей которого Лахова была.
Советник президента Бориса Ельцина по вопросам семьи, материнства и детства Екатерина Лахова способствовала созданию программ по половому воспитанию
К работе над программой Минобразования привлекли совет экспертов. Вошедшая в него директор Института возрастной физиологии РАН Марианна Безруких вспоминала, какой жесткое сопротивление со стороны церкви и некоторых СМИ вызвала их работа уже на этапе анкетирования в школах. Будто бы задаваемые старшеклассникам вопросы могли их развратить. По мнению академика Российской академии образования Игоря Кона, который также входил в экспертный совет, чиновники Минобразования заранее не задумались о политическом сопровождении их работы.
Аргументов противникам добавило еще и то, что, по словам Кона, одновременно с началом разработки пособий школам разослали пять «альтернативных программ» полового воспитания, которые были написаны авторами, никогда не работавшими в школе.
К 1997 году, после многочисленных нападок в прессе и угроз обратиться в прокуратуру, разработка школьной программы по половому воспитанию была прекращена. А начавшиеся было экспериментальные занятия в школах 15 регионов так и остались экспериментом.
Против идеи сексуального воспитания школьников в 1990-е активно высказывались представители Русской православной церкви. Архиерейский собор 1997 года постановил, что курс полового воспитания мог «радикально изменить к худшему нравственную атмосферу в обществе, нанести ущерб целостности человеческой личности, особенно в детском и юношеском возрасте».
В 2007 году на фоне роста количества ВИЧ-инфицированных в России РПЦ представила проект школьного курса о взаимоотношениях мужчин и женщин, одно из занятий которого было посвящено профилактике заболевания. «Выход — это верность единственному супругу или супруге в течение всей жизни и воздержание до брака», — заключали авторы программы, разработанной по заказу РПЦ в Национальном научном центре наркологии Росздрава на грант ООН.
В 2013 году министр образования и науки Дмитрий Ливанов предложил возобновить обсуждение возможности сексуального просвещения в школах. В ответ на это Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов сначала рекомендовал больше заниматься чтением классической русской литературы («там всё есть, и про любовь, и про отношения полов»). А год спустя заявил: «У меня спрашивают, когда у вас появится секспросвет? Я говорю: никогда».
Книги, посвященные половому воспитанию, на полке книжного магазина
С тех пор об уроках сексуального просвещения в российских школах говорят только в связи со скандалами. Когда учителя, которые пытаются интегрировать информацию в курс или приглашают врачей или психологов поговорить с подопечными, сталкиваются с негодованием разнообразных родительских организаций.
Но идут на это немногие, потому что любой рассказ несовершеннолетним о сексе при желании можно трактовать как нарушение принятого в 2012 году закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он прямо запрещает «изображать и описывать действия сексуального характера» детям до 16 лет.
То, что опрос по теме провела госкомпания «Всероссийский центр изучения общественного мнения», может дать надежду сторонникам секспросвета в школах на изменение ситуации. Изучал настроения россиян ВЦИОМ и раньше. В 1991 году за половое просвещение школьников высказались около 60% участников всероссийского опроса. А в 1997-м — более 80% педагогов и около 90% учащихся 7–9-х классов и их родителей.