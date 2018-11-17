Виден просвет: россияне за уроки сексуального просвещения подростков

Большинство россиян поддерживают введение в школах уроков полового просвещения, выяснил ВЦИОМ. Историю обсуждений, попыток и запретов сексуального воспитания подростков вспомнили «Известия».

Появление и исчезновение предметов, курсов или отдельных уроков полового просвещения в стране всегда было связано с тем, насколько свободно тема секса обсуждалась в обществе и СМИ и что по этому поводу заявляли власти.

Революционные эксперименты

Первые годы существования советской России некоторые историки называют временем подлинной сексуальной революции. Одним из первых декретов новой власти стал декрет о гражданском браке, который устанавливал правила вступления в брак. Среди прочего, документ давал право «туземным жителям» Закавказья «вступать в брак по достижении женихом 16 лет, а невестою 13 лет». Несмотря на неоднозначность таких положений с сегодняшней точки зрения, на первых порах попытка регламентировать личную жизнь привела не к «сексуальному закрепощению», а к пересмотру — и нередко отрицанию старых норм.

В 1920 году были разрешены аборты — для операции теперь было достаточно желания женщины. Тогда же была декриминализована (но ненадолго) гомосексуальность. Упрощена процедура разводов. В прессе читателей учили личной гигиене и рассказывали об особенностях тел мужчин и женщин. В это время психоаналитиком Верой Шмидт был основан экспериментальный детский сад, в котором интерес детей к сексу, как и к чему бы то ни было еще, не сдерживали.

sexprosvet1 Особняк Рябушинского, где до 1926 года располагался экспериментальный детский дом «Международная солидарность» Фото: commons.wikimedia.org

Находился детский сад (или, как он еще назывался, детский дом «Международная солидарность») в одном здании с Государственным психоаналитическим институтом — особняке купцов Рябушинских в центре Москвы, где позже долго жил Максим Горький. И посещали его по большей части дети высокопоставленных советских чиновников, которых, по принципам фрейдистского воспитания, не ругали и не хвалили, а просто рассказывали обо всем. Среди прочего, не ругали и не хвалили за онанизм, а объясняли природу физиологии.

Разговоры о поощрении детской сексуальности ходили вокруг садика долго. И после посещения очередной комиссией сначала закрыли институт, сделав фрейдистский садик обычным, а потом и его ликвидировали. К 1926 году в здание въехало уже новое учреждение.

К концу 1920-х от сексуальных экспериментов власти отказались, столкнувшись с демографической проблемой. Стране нужны были новые работники и солдаты, аборты начали активно критиковаться и в 1936 году были запрещены. Статья о наказании за мужеложство появилась в Уголовном кодексе тремя годами раньше.

sexprosvet2 Педагог, руководитель колонии Антон Макаренко и писатель Максим Горький в детском воспитательном учреждении для беспризорных детей, 1928 год Фото: РИА Новости

Исследователи истории сексуального просвещения, говоря об этом времени, любят приводить цитату из «Книги для родителей» знаменитого советского теоретика образования Антона Макаренко. «Никакие разговоры о половом вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут в свое время. Но они опошлят проблему любви, они лишат ее той сдержанности, без которой любовь называется развратом», — писал в 1937 году Макаренко, которого в 1988 году ЮНЕСКО назвало одним из четырех педагогов, определивших способ педагогического мышления ХХ века.

Личная жизнь в СССР

До 1960-х о сексуальном образовании в стране официально не вспоминали. Одна из примет времени: в редакции Большой советской энциклопедии 1940 года в статье «Половая жизнь» говорилось о пользе «разумного переключения полового влечения в область трудовых и культурных интересов». В первых послевоенных версиях энциклопедии, в том числе 1955 года, одноименной статьи вообще не было.

sexprosvet3 Молодая семья в парке, 1964 год Фото: РИА Новости/Фред Гринберг

К середине 1960-х среди педагогов, врачей и психологов пошли разговоры о необходимости полового воспитания детей, которое неразрывно связано с воспитанием нравственным. Ответом на эту дискуссию можно считать вышедшую в 1965 году программную статью ныне живущего советского политика Валерия Скурлатова «Устав нрава». В ней он призывал не заниматься «так называемым «половым воспитанием», потому что «пол — дело интимное, здесь все должно решаться само собой».

За статью Скурлатова на три года исключили из КПСС — изложенные в ней идеи были признаны близкими фашистским. Кстати, написан «Устав нрава» был по заказу МГК ВЛКСМ (Московского городского комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи). Но после публикации о половом воспитании в школе забыли почти на 20 лет.

1983–1985 годы — единственный период за последние 100 лет, когда учителя в российских школах (вернее, школах РСФСР) могли хоть как-то открыто говорить о сексе. Некоторые исследователи связывают появление курсов «Гигиеническое и половое воспитание» в восьмом классе и «Этика и психология семейной жизни» в девятом и десятом с тем, что в начале 1980-х учеными был впервые описан СПИД.

sexprosvet4 Доктор медицинских наук профессор Т. В. Голосова с листовкой, изданной для пропаганды профилактики СПИДа, 1987 год Фото: ТАСС/Подэрни Роман

В пособиях для учителей (как правило, уроки вели учителя биологии) «Девочка — подросток — девушка» и «Мальчик — подросток — юноша» говорилось, среди прочего, о профилактике венерических заболеваний. Но эта информация дополнялась, например, рассуждениями о причинах и последствиях курения и алкоголизма («Если с курящими юноши и мужчины общаются охотно, то замуж их берут не столь охотно»). И пассажами вроде «стремление представителей мужского пола носить прическу, приближающуюся… к традиционно женской, не может не вызывать недоумения».

И хотя через два года курс свернули, сам факт его появления означал признание того факта, что у человека, кроме общественной, есть личная жизнь. И что о некоторых ее особенностях стоит узнать до брака.

Уроки 1990-х

В 1994 году президент Борис Ельцин утвердил программу «Дети России». А его советник по вопросам семьи, материнства и детства Екатерина Лахова способствовала тому, что на подпрограмму «Планирование семьи» в том же году было выделено 2 млрд рублей. Деньги пошли в том числе на создание учебных пособий по половому воспитанию, сторонницей которого Лахова была.

sexprosvet5 Советник президента Бориса Ельцина по вопросам семьи, материнства и детства Екатерина Лахова способствовала созданию программ по половому воспитанию Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

К работе над программой Минобразования привлекли совет экспертов. Вошедшая в него директор Института возрастной физиологии РАН Марианна Безруких вспоминала, какой жесткое сопротивление со стороны церкви и некоторых СМИ вызвала их работа уже на этапе анкетирования в школах. Будто бы задаваемые старшеклассникам вопросы могли их развратить. По мнению академика Российской академии образования Игоря Кона, который также входил в экспертный совет, чиновники Минобразования заранее не задумались о политическом сопровождении их работы.

Аргументов противникам добавило еще и то, что, по словам Кона, одновременно с началом разработки пособий школам разослали пять «альтернативных программ» полового воспитания, которые были написаны авторами, никогда не работавшими в школе.

К 1997 году, после многочисленных нападок в прессе и угроз обратиться в прокуратуру, разработка школьной программы по половому воспитанию была прекращена. А начавшиеся было экспериментальные занятия в школах 15 регионов так и остались экспериментом.

Против идеи сексуального воспитания школьников в 1990-е активно высказывались представители Русской православной церкви. Архиерейский собор 1997 года постановил, что курс полового воспитания мог «радикально изменить к худшему нравственную атмосферу в обществе, нанести ущерб целостности человеческой личности, особенно в детском и юношеском возрасте».

В 2007 году на фоне роста количества ВИЧ-инфицированных в России РПЦ представила проект школьного курса о взаимоотношениях мужчин и женщин, одно из занятий которого было посвящено профилактике заболевания. «Выход — это верность единственному супругу или супруге в течение всей жизни и воздержание до брака», — заключали авторы программы, разработанной по заказу РПЦ в Национальном научном центре наркологии Росздрава на грант ООН.

В 2013 году министр образования и науки Дмитрий Ливанов предложил возобновить обсуждение возможности сексуального просвещения в школах. В ответ на это Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов сначала рекомендовал больше заниматься чтением классической русской литературы («там всё есть, и про любовь, и про отношения полов»). А год спустя заявил: «У меня спрашивают, когда у вас появится секспросвет? Я говорю: никогда».

sexprosvet6 Книги, посвященные половому воспитанию, на полке книжного магазина Фото: ТАСС/Артем Геодакян

С тех пор об уроках сексуального просвещения в российских школах говорят только в связи со скандалами. Когда учителя, которые пытаются интегрировать информацию в курс или приглашают врачей или психологов поговорить с подопечными, сталкиваются с негодованием разнообразных родительских организаций.

Но идут на это немногие, потому что любой рассказ несовершеннолетним о сексе при желании можно трактовать как нарушение принятого в 2012 году закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он прямо запрещает «изображать и описывать действия сексуального характера» детям до 16 лет.

То, что опрос по теме провела госкомпания «Всероссийский центр изучения общественного мнения», может дать надежду сторонникам секспросвета в школах на изменение ситуации. Изучал настроения россиян ВЦИОМ и раньше. В 1991 году за половое просвещение школьников высказались около 60% участников всероссийского опроса. А в 1997-м — более 80% педагогов и около 90% учащихся 7–9-х классов и их родителей.