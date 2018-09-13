Парламент Чили разрешил менять пол в документах с 14 лет

Чилийские депутаты одобрили законопроект, позволяющий гражданам старше 14 лет менять пол в документах.

За инициативу проголосовали 96 законодателей, против — 46, передает ТАСС. Согласно законопроекту, совершеннолетним гражданам для смены пола в удостоверении личности достаточно подать заявление.

Чилийцам в возрасте от 14 до 18 лет необходимо вместе с родителями обратиться к судье по семейным делам.

Группа законодателей-консерваторов пообещала обратиться в Конституционный суд, чтобы не допустить вступления инициативы в силу.

Ранее сообщалось, что трансгендер Кристин Холлкуист из Вермонта, представляющий Демократическую партию, поборется за место губернатора штата на промежуточных выборах в США в ноябре 2018 года.