Откровенная травля

Канадская порноактриса Мерседес Грабовски отказалась сниматься с партнером-геем . Шокирующая новость не покинула бы пределов профессионального сообщества или узкого круга заинтересованных лиц, не опубликуй она ее в своем твиттере. Актрису затравили в соцсетях, и, не выдержав оскорблений, 5 декабря 23-летняя девушка покончила с собой в своем доме в Калифорнии.

Гнев праведников

Мерседес Грабовски работала под псевдонимом Огаст Эймс (August Ames) и была не просто актрисой фильмов для взрослых, а настоящей звездой . Симпатичная девушка начинала как барменша, попробовалась в порносъемках, втянулась, за несколько лет работы в индустрии снялась почти в 300 фильмах, дважды получила престижный AVN Reward, своеобразный порно-Оскар .

Автор цитаты В своем деле Мерседес явно была успешна: видео с ее участием собирали до 400 с лишним млн просмотров и она занимала 9 сточку в рейтингах Pornhub. Девушка была активна и в соцсетях, у нее было больше полумиллиона подписчиков, но «Твиттер» ее и сгубил.

Отказ Мерседес сниматься с партнером-геем спровоцировал волну ярости и обвинений в гомофобии. Но у актрисы были свои резоны, она писала, что, несмотря на регулярные медицинские проверки, шанс заразиться от партнера, снимающегося в гей-порно, слишком велик . Девушки обычно предпочитают не рисковать. Порноиндустрия не шахтерский забой, но так ли важно, что вам угрожает, взрыв метана или СПИД, никто не готов просто так расставаться со здоровьем и жизнью. Когда в профсообществе обнаруживается хотя бы один заболевший, все съемки замораживаются на месяцы .

«Низкий порог социальной ответственности» еще не говорит о легкомыслии и беспечности. По сути, Мерседес в своем твиттере, не называя имя актера, предупреждала коллег, готовых заменить ее на съемках, что дело не чисто . Но ее никто не слушал. А потом уже и некого было слушать. Девушка лаконично послала всех куда подальше и свела счеты с жизнью .

Да, сам по себе общественный протест — мощная сила . Порой он в состоянии влиять на политические режимы и перекраивать границы государств. Но не будем наивны. Во-первых, большинство таких протестов оказываются так или иначе кем-то организованы, а во-вторых, слишком велика разница между протестом и травлей . Хотя очень часто одно рискует перейти в другое. Особенно когда толпа ополчается не на систему, а на человека. В данном случае на Мерседес Грабовски .

И ведь девушка имела право на любое решение. В конце концов, партнер ей мог просто не нравиться , хотя вряд ли профессионалка, которая примерно за три года снялась почти в 300 картинах, была излишне щепетильной в этом вопросе. Но толпе в «Твиттере» было всё равно. Ее буквально размазали по стенам, спровоцировав сначала депрессию, а затем и суицид. И вот тут есть два чрезвычайно важных момента. Во-первых, кто травил порнозвезду?

August Ames_2 Флаг ЛГБТ Фото: Global Look Press

При ближайшем рассмотрении оказывается, что травля была не совсем спонтанной и хаотичной. Кто уж там примкнул в процессе, вопрос открытый, но во главе недовольных засветились активисты так называемых SJW (Social Justice Warriors), борцов за социальную справедливость, организации шумной, но с точки зрения практической помощи бесполезной. Они начинали как защитники всех угнетенных и обиженных, от ЛГБТ-сообществ до людей с физическими недостатками и психическими отклонениями, постепенно обросли феминистками третьей волны и переключились, в том числе, на защиту женщин от всех форм и видов унижения и насилия в семье, на работе, в обществе и массовом сознании.

Автор цитаты Казалось бы, прекрасные цели и задачи, на деле — беспощадный агрессивный троллинг и 23-летняя затравленная жертва.

Да, можно было бы сказать, что Мерседес Грабовски не повезло . Психика не выдержала и дала сбой в самой рядовой для сегодняшнего дня ситуации. В очередной раз кто-то на кого-то наехал в соцсетях. Большое дело! Тем более что сама девушка была более чем социально активна и сексуально раскрепощена. Но ситуация вышла из-под контроля. Толпе захотелось крови и оказалось, что кровь, как и деньги, не пахнет.

На радость хейтерам

Автор цитаты Поборники морали и справедливости всегда обставляют высокими целями свои походы. Чем громогласнее повестка и выше идеалы, тем больше шума, гама и праведного гнева. Уничтожить Грабовски только за то, что она была порноактрисой, уже не вариант. Слишком много поклонников «таланта», слишком уязвимо обвинение: «Проститутка бесстыжая!».

Толерантное отношение к профессионалкам сформировал не только кинематограф, романтизировавший своими сказками образ женщины легкого поведения, но и само общество, и сами профессионалки . Эти женщины смогли подтвердить свою значимость для несовершенного общества и идею о том, что, если они честно выполняют свои обязательства, они должны быть защищены социально, физически и морально. И вообще, пока мир не стал лучше, необходимо научиться принимать его таким, какой он есть.

Мерседес затравили не за то, что она была порнозвездой. Ее затравили за то, что она оказалась неправильной порнозвездой. С таким же успехом она могла оказаться неправильной женой, матерью, дочерью, медсестрой, ветеринаром или сенатором, она даже могла оказаться неправильной женщиной и рисковала подвергнуться общественному моббингу за неправильную форму носа или за присутствие или отсутствие силикона в груди. Потому что когда люди сбиваются в толпу, чтобы кого-то осудить и наказать, они легко и быстро теряют логику своего гнева. А хуже анонимных бесов могут быть только организованные анонимные бесы , которые чувствуют поддержку собратьев и, осознав слабость жертвы, гонят ее до последнего. Иногда прямо в петлю.

Агрессия и абсурд хорошо сочетаются и очень плохо влияют на толпу . Так недавно в Индии развернулась еще одна околокиношная драма, когда один из членов Индийской народной партии посчитал, что создатели фильма «Падмавати» так исказили исторический контекст и образы, что положение может исправить только казнь красавицы-актрисы Дипики Падукон, исполнившей главную роль. За голову женщины было объявлено $1,5 млн. Сумасшедшего урезонили, но ведь у него были свои сторонники. И они находятся всегда и везде.

Смрад виртуальных костров

И вот теперь о второй проблеме, о том, что именно убило Мерседес Грабовски. Да, виртуальная охота на ведьм сжигает их на виртуальных кострах, но мало кто из виртуальных инквизиторов, подкидывающих дрова-комменты в этот огонь, задумывается о своем праве обрекать другого человека на совсем не виртуальные страдания.

Никто из этих живодеров, отстаивающих «высокие принципы» в компьютерных бойнях, не отвечает за свои слова. Их нет, это безликая сетевая тьма, которая сначала лайкала откровенные фотографии порнозвезды, а потом погнала ее за флажки и в петлю. Но все эти юзеры-призраки — совершенно конкретные люди, каждый из которых в ответе за то, что их собственные пороки, ложные идеи и оскорбления сжили со света молодую женщину.

Автор цитаты Могла ли она защититься? Могла. Если бы не завела аккаунт в «Твиттере» и не относилась бы с такой серьезностью и страстью к тому, что о ней думают окружающие. Но чего стоят все пафосные идеи о правах и толерантности, если кучка сумасбродов не состоянии навредить вам, только если вас нет? В природе или интернет-пространстве.