Импорторазвращение: американец осужден за порно с российскими детьми

Американец Айра Дэвид Лэнг, осужденный за изготовление детской порнографии, отправится в российскую колонию. Челябинский суд отклонил апелляцию, поданную Лэнгом, и оставил решение в силе. Гражданин США выкладывал в Сеть видеоролики с несовершеннолетними девочками, снятые в его квартире. За почти 10 лет непрекращающегося разврата в отношении российских девочек американец получил всего 7,5 года лишения свободы. Но такой приговор не устроил 66-летнего мужчину. Почему российское правосудие столь снисходительно отнеслось к педофилу из США — в материале «Известий».

Нашли по IP

Гражданина США Айру Лэнга задержали в ноябре 2015 года. Чтобы попасть к нему домой, оперативники разбили окно, спустившись с крыши. В комнате находилась аппаратура для видеосъемок, компьютер и большое количество дисков. Видеоматериалы, найденные в квартире, впоследствии были приобщены к уголовному делу, которое возбудили по п. «б» ч. 3 ст. 242 («Незаконное изготовление, оборот порнографических материалов, предметов с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет») УК РФ. Наказание по этой статье составляет до шести лет свободы.

Импорторазвращение Айра Дэвид Лэнг в СИЗО-1 Челябинской области Фото: dostup1.ru

Оперативники вышли на Лэнга после того, как вычислили IP-адрес пользователя, сливавшего детскую порнографию в Сеть. Предположительно все фото и видеоролики были сняты в Челябинске. Вскоре выяснилось, что Лэнг не только снимал несовершеннолетних девочек, но и совершал в отношении некоторых из них насильственные действия сексуального характера. К тому же рабочая виза американца была просрочена на два года: он находился на территории России незаконно. Ранее Лэнг не имел судимостей.

«По месту жительства подозреваемого в Челябинске в ходе обыска было изъято большое количество порнографических видеоматериалов, в том числе с участием несовершеннолетних. Контент, изготовленный также непосредственно в Челябинске, мужчина распространял на специализированных сайтах через сеть интернет. В результате дознаватель, согласовав позицию с прокурором, обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщал местному порталу «74.ru» помощник прокурора Челябинска Иван Никитин.

Импорторазвращение Фото: Depositphotos

На Урал гражданин США прибыл еще в 2001 году. Работал преподавателем английского и бизнес-консультантом. У Лэнга были налаженные контакты с американскими дипломатами, кроме того, он основал программу по обмену студентами, благодаря которой молодые жители Урала отправлялись жить и работать в США. К слову, именно студентки чаще всего и были героинями роликов, которые снимал Лэнг. Но в ряде случаев участницам съемок было гораздо меньше 16 лет. Моделям платили за съемку от 2 тыс. до 6 тыс. рублей.

Отснятое в своей квартире Лэнг отправлял на родину: диски попадали в США через службы экспресс-доставки, а вознаграждение ему перечисляли на банковский счет. С 2014 года американец начал выкладывать детскую порнографию в интернете: ролики с детьми оказывались на закрытых сайтах, куда можно зайти, только зная логин и пароль.

Набрали по объявлению

Моделей для будущих съемок ему помогала искать подельница — Екатерина Яскина. Женщина также стала фигурантом уголовного дела о производстве детской порнографии. Ее работа заключалась в подготовке всего «съемочного процесса». Она давала объявления в газеты, уговаривала девочек, делала им прически и макияж и, наконец, выступала в качестве переводчика. Яскину приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на два года. Суд учел смягчающее обстоятельство: на иждивении у подельницы американского порнографа состоит малолетний ребенок. Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Лэнг же признал вину частично, а затем и вовсе начал настаивать на своей невиновности и добиваться отмены приговора. В сентябре 2017 года суд отказался изменить меру пресечения для Лэнга на подписку о невыезде. Адвокат американца предлагал залог в размере 500 тыс. рублей. Его поместили в камеру повышенной комфортности СИЗО № 1.

Импорторазвращение Айра Дэвид Лэнг Фото: 74.ru

Одновременно возникли подозрения в том, что Лэнг причастен к изнасилованию малолетних моделей. Несмотря на то что за 10 лет преступной деятельности американец отснял множество видеороликов с разными девочками, в материалах уголовного дела фигурировали только две потерпевшие, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Из-за истечения срока давности он избежал наказания за совершение этого преступления.

Оглашение приговора состоялось в октябре прошлого года. Обвинение просило для Лэнга наказание в виде 15 лет в колонии строгого режима, но судья вынес более мягкое решение: Айра Дэвид Лэнг проведет 7,5 года в колонии общего режима. На условия содержания мужчина не жаловался: он был обеспечен необходимыми медикаментами, книгами и личными вещами. Единственное, что доставляло Лэнгу неудобства, — матрац, но и его вскоре заменили на ортопедический. Учитывая время, проведенное в СИЗО, Лэнгу осталось провести в колонии около 2,5 года.

В англоязычных СМИ история Лэнга фактически не освещалась. Единственный материал, посвященный американскому гражданину, опубликовало издание The Daily Mail. Его имя также указывается в подборке The Observer, посвященной американцам, которые содержатся в российских тюрьмах. Якобы именно Лэнг находится в списке из 13 американцев, которых «Кремль может обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко».

Разврат-туризм для американцев

В 2018 году в России прогремел еще один скандал, связанный с «импортными» педофилами. Сыщики угрозыска Санкт-Петербурга задержали в сентябре 47-летнего американского педофила Бьорна Уэста.

7 октября он был арестован судом Санкт-Петербурга за насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетнего школьника из Приморского района города. Глухонемой мальчик попал в поле зрения иностранца 3 сентября, когда он гулял в парке «Озеро Долгое». Мать немного отпустила сына впереди себя, чем и воспользовался извращенец — он затащил парня в кусты. Женщина не сразу нашла сына. Ей удалось в итоге отбить ребенка у педофила, но тот скрылся.

Мать, также глухонемая, помогла составить детальное описание преступника специалисту, а кинолог сумел выяснить направление, в котором скрылся преступник. Далее его вычислили по камерам наблюдения.

Как выяснили следователи, еще одна попытка надругаться над ребенком случилась в том же районе города несколькими неделями ранее. Маньяк напал на ребенка девяти лет прямо в магазине. Американец «из низменных побуждений оцарапал спину и сдавил пальцами ягодицы» другому мальчику, писала «Фонтанка». Родители успели вмешаться, но задержать негодяя тогда тоже не удалось.

Фото: prokurorska-pravda.today 47-летний американец Бьорн Уэст

Когда же в итоге педофил оказался в руках полиции, было установлено, что Уэст приехал в Россию еще в 2012 году и находился здесь нелегально — он подрабатывал учителем английского языка. После обысков в его съемном жилище выяснилось, что Уэст давал уроки английского не только взрослым, но и детям. Причем проводил с ними время за городом — в лагерях.

Во время расследования было установлено, что в родном штате Теннесси Уэст скрывался от правосудия — претензии властей также касались его нездорового интереса к детям. Причем возможные преступления были датированы 1989 и 1992 годами (ему было 16 и 20 лет соответственно). В 2012 году он отбывал срок за педофилию. Жертвами мужчины, филолога по образованию, становились мальчики младше 14 лет. После освобождения Уэст нарушил правила штата о надзоре за лицами, склонными к педофилии, — на протяжении нескольких лет вместо него у шерифа отмечался другой человек. История с нападениями на российских детей закончилась печально для Уэста — в камере СИЗО «Кресты» он покончил с собой, не дождавшись суда, сообщил Пятый канал.

Стоит пояснить, что Санкт-Петербург еще в 1990-е годы был наводнен разного рода развратниками с Запада. Постсоветское общество было не готово тогда противостоять угрозе педофилии — дети были более самостоятельными и гуляли сами по себе, к тому же в те времена страну захлестнула беспризорность. Этим и пользовались педофилы-иностранцы.

Импорторазвращение Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

В результате российско-американской спецоперации в Нью-Йорке в 2004 году был задержан врач-анестезиолог Грегори Капорделис. Его арестовали сразу по прилете на родину из Санкт-Петербурга. Большинство своих жутких преступлений он совершил в России. Доктор завлекал подростков 12–13 лет к себе в номер, подпаивал медикаментами и насиловал. Следствию известно, что преступную деятельность он вел с октября 2003 по апрель 2004 года. Позже выяснилось, что таким образом он снимал стресс от работы на родине.