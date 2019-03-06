«Я буду присылать тебе деньги, чтобы ты могла баловать себя»

Если смешать Instagram c караоке, оставить одни видео и выгнать взрослых, получится TikTok. Приложение для обмена короткими роликами с китайскими корнями завоевало сотни миллионов людей по всему миру, большинство из которых — подростки от 12 лет. Пока американские власти штрафуют TikTok за сбор данных детей, а СМИ волнуются о возможности их передачи Китаю, есть угроза посерьезнее. Бесконечный поток видео с детьми, повторяющими за взрослыми, не может не привлечь людей с нездоровыми наклонностями. Подробнее читайте в материале «Известий».

Минюст США потребовал $5,7 млн с социальной сети TikTok за незаконный сбор персональных данных детей . С таким требованием, как стало известно в конце февраля, выступила Федеральная торговая комиссия. Суть ее претензий в том, что администрация TikTok знала, что в числе ее пользователей множество детей младше 13 лет, но не приняла никаких мер. По мнению ФТК, она должна была запрашивать родительское согласие.

Назначенный соцсети штраф — прецедент в деле о защите детей от нежелательного контента. Впрочем, TikTok — прецедент сам по себе, начиная с истории создания.

Из Китая с любовью

Пять лет назад двое дизайнеров из Шанхая Алекс Чжу и Лую Янг разработали приложение Musical.ly. Оно позволяло обмениваться короткими видео длительностью до минуты — своеобразными караоке-клипами. Стандартный ролик из Musical.ly — девушка-подросток, одетая и накрашенная по всем трендам, повторяет под бит трека пару движений руками («танцы пальцами» — одно из основных описаний происходящего в приложении). Всё это — под фильтрами, на режиме ускоренной или замедленной съемки и с другими примочками.

В 2015 году Musical.ly стало одним из самых скачиваемых приложений в США. Год спустя компания ByteDance, созданная в 2011-м китайским программистом Чжан Имином, разработала его аналог — Douyin (версия для западных стран — TikTok). Переплюнуть Musical.ly он не смог, зато поглотил его в 2017 году, когда ByteDance выкупила его за $1 млрд — так мьюзеры стали тиктокерами. В конце 2018 года Bloomberg назвал ByteDance, в числе активов которого и самый популярный новостной агрегатор Китая Toutiao, самым дорогим стартапом планеты.

Лучшим показателем успеха TikTok стало то, что в прошлом году его аналог — Lasso — попытался создать Facebook (о таких же планах заявила и «ВКонтакте»). Lasso был запущен в ноябре, и за это время его скачали 70 тыс. человек в США. За этот же период TikTok установили 39,6 млн американцев.

тикток Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

В России он занял позицию в десятке самых скачиваемых приложений и оказался на пятом месте по среднесуточному времени использования. В целом по всему миру, по оценкам компании Sensor Tower, им пользуются порядка 800 млн пользователей. Основная их часть — подростки от 12 лет . Правилами сервиса установлена планка в 13 лет, но когда это останавливало?

Мейк картошке и другие странности

Автор цитаты «Спасибо разработчикам. Я узнал, сколько в моей стране живет ненормальных людей», — из комментариев к приложению в Google Play.

Порядка 1,5 млн пользователей из России насчитали в TikTok в прошлом году. Его аналогом Like (принадлежит сингапурской интернет-компании Bigo Technology) пользуются 7 млн россиян. Еще одно приложение-калька Kwai (тоже родом из Китая) в прошлом году обогнало по числу пользователей WhatsApp и «ВКонтакте».

Пять из десяти самых популярных блогеров на TikTok младше 18 лет, остальные едва достигли совершеннолетия . Соцсеть не отрицает, что интересна в основном детям и подросткам, но точные данные по возрасту пользователей, конечно, не публикует. Однако достаточно пять минут полистать рекомендованные видео, чтобы убедиться, что взрослых в TikTok особо не ждут.

Каждая новая платформа в Сети вызывает много вопросов, особенно когда речь о детях. В случае с TikTok показательно, что приложением для «даунов/дегенератов/любое другое оскорбительное понятие» его называют даже YouTube-блогеры, специализирующиеся на челленджах типа поедания порошка и плевков водой с красителями.

В TikTok хватает своих челленджей, разница в подаче и ограничении во времени — один ролик не может длиться дольше 15 секунд. Приложение привлекло детей тем, что не только не ругает, но и поощряет дурачества, говорят психологи. А сейчас, когда график детей расписан начиная с дошкольной подготовки, детям этого крайне не хватает. Вред контента в TikTok (скажем, челленджа с макияжем для картофелин) — вопрос дискуссионный, чего не скажешь о реальных угрозах. Как только приложение с «танцующими пальцами» оказалось в топах, его начали сравнивать с ChatRoulette, запоминавшегося в основном бесконечными обнаженными гениталиями в кадре.

Секрет для тюрьмы

Автор цитаты «Мне не нравится, что какие-то люди, у которых фотка замазана, пишут мне, например: «Я следил за тобой», — из комментариев на Google Play.

Почти 20 восьмилетних детей стали жертвами педофилов в TikTok , писала в феврале Mirror со ссылкой на данные благотворительной организации Barnardo’s. Там подчеркивают, что с каждым годом жертвы всё младше. Приложение Mysical.ly оказалось в поле зрения британской полиции после того, как двух учащихся Академии Инстгейт там склоняли к действиям сексуального характера.

Семилетняя девочка из Иллинойса (США), использовавшая Mysical.ly ради веселых видео с песнями и танцами, получила в личку сообщение с просьбой прислать фото без футболки. «Она пришла к нам и рассказала, что кто-то попросил ее сняться без одежды», — рассказал отец девочки. Мужчина под ником Джесси при этом предлагал эту переписку «оставить в секрете». В полицию с похожей историей обратились родители шестилетней девочки из округа Нассо, Нью-Йорк. В итоге полиция задержала мужчину, которому по совокупности теперь грозит более 20 лет тюрьмы.

тикток Французский блогер Le Roi Des Rats Фото: Instagram/leroidesratsyt

Французский блогер Le Roi Des Rats («Король крыс»), снимающий разоблачительные ролики про детский интернет, выявил связь между сомнительными аккаунтами в TikTok и канадским мессенджером Kik . Ссылки в аккаунтах, оставляющих неуместные комментарии к видео с детьми, ведут к нему. В России он непопулярен, но много раз мелькал в западных криминальных сводках.

Новый ChatRoulette

В октябре прошлого года полицейские в штате Огайо потребовали подозреваемого в распространении детского порно разблокировать телефон с помощью Face ID. В итоге суд запретил использовать такую опцию правоохранителям, но суть в другом — мужчину просили открыть именно Kik, через который тот распространял видео. Через него же американский подполковник Стивен Фредриксен заставлял девочек-подростков присылать откровенные фото, за что был приговорен к 240 месяцам тюрьмы.

Уже в 2017 году число пользователей мессенджера Kik оценивалось в 15 млн человек , из них больше половины — от 13 до 24 лет. У мессенджера есть механизмы вычисления сомнительных пользователей, благодаря чему на распространении детского порно поймали помощника шерифа округа Оридж. Но, судя по опыту корреспондента «Известий», прикинувшегося в Kik 14-летней девочкой, их недостаточно.

Приложение автоматически предлагает «найти друзей», вступив в группы для знакомств. И хотя в профиле был указан 2005 год рождения, первой же в рекомендациях отобразилась группа с пометкой 18–35, на аватаре — голая грудь. Впрочем, из-за технических неполадок вступить в нее не удалось. «Найти друзей» можно и с помощью рандомного анонимного чата. На главной странице — пометка о соблюдении стандарта PG-13. При этом первый же собеседник, попавшийся 14-летней девочке, — 33-летний мужчина из Великобритании . Это выясняется в процессе разговора. «Kik делает хорошую работу, когда сводит несовершеннолетних девочек с мужчинами», — написал он и отключился от чата. Из десяти подобранных Kik людей (кстати, все они мужчины) лишь двое поступили так же.

Вторым оказался 26-летний американец. Он сразу предложил раскрыть личности. Через пару минут прислал несколько своих фото (стоит признать, ничего недозволенного), попросил прислать ответные в полный рост и обещал «оберегать» вместо бывшего-одноклассника. Разница в возрасте его не смущала — как довод приводил то, что девушке его друга 16, а его родителей разделяют 10 лет разницы.

Автор цитаты «Мы можем разговаривать каждый день. Я буду присылать тебе деньги, чтобы ты могла баловать себя», — пообещал 26-летний Митч 14-летней Маше — к счастью, в реальности не существующей.

На аргумент, что в России это незаконно, отвечал просто — «необязательно об этом всем рассказывать». Не прошло и 15 минут, как Kik предложил еще одного собеседника с сомнительными намерениями. Якобы 20-летний мужчина сказал, что 14 лет его не смущают — ведь можно просто дружить? Пообещав помочь с хобби (рисунком), после обмена данными аккаунтов тут же предложил прислать фото пениса.

тикток Фото: Depositphotos

Среди 10 предложенных собеседников двум оказалось по 16 лет. Остальным было больше 18 лет, и все они хотели продолжить общение. Не исключено, им не впервой — по результатам исследования Pan-European Insafe Youth Panel Survey, треть подростков от 14 до 18 отправляли откровенные фото, в том числе незнакомцам, 14% из них — под давлением.

На что нарвешься

По аналогии с Instagram в TikTok используются хештеги. Американские СМИ вычислили, что распространителей детского порно вычисляют по хештегу #dropboxlinks. В TikTok на момент написания материала по этой пометке было пусто, зато просматривали ее 300 раз. Аналогичные треды запрашивали несколько сотен раз.

Тысячи запросов по хештегам #kikmessanger, #kikme, #kikmegirls, #kikmeguys . Указывают их сами же подростки. Встречаются отдельные посты с указанием аккаунта в мессенджере и дополнительными пометками типа #pansexual. Даже если дети и подростки предоставляют явки и пароли друг для друга, попасть они могут в совершенно другие руки.

«Кроме видео с синхронизацией движений губ, где дети будто поют свои любимые песни, один из наиболее часто встречающихся жанров — это танцы. Зачастую танцы получаются достаточно вызывающими, например, по хештегу #тверк. Кроме того, подростки могут в погоне за лайками или чтобы похвастаться результатами диеты и походов в спортзал, позировать, например, в нижнем белье», — подчеркивают специалисты «Лаборатории Касперского». И тут всё возвращается к угрозе со стороны педофилов.