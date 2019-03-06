«Я буду присылать тебе деньги, чтобы ты могла баловать себя»
Если смешать Instagram c караоке, оставить одни видео и выгнать взрослых, получится TikTok. Приложение для обмена короткими роликами с китайскими корнями завоевало сотни миллионов людей по всему миру, большинство из которых — подростки от 12 лет. Пока американские власти штрафуют TikTok за сбор данных детей, а СМИ волнуются о возможности их передачи Китаю, есть угроза посерьезнее. Бесконечный поток видео с детьми, повторяющими за взрослыми, не может не привлечь людей с нездоровыми наклонностями. Подробнее читайте в материале «Известий».
Минюст США потребовал $5,7 млн с социальной сети TikTok за незаконный сбор персональных данных детей. С таким требованием, как стало известно в конце февраля, выступила Федеральная торговая комиссия. Суть ее претензий в том, что администрация TikTok знала, что в числе ее пользователей множество детей младше 13 лет, но не приняла никаких мер. По мнению ФТК, она должна была запрашивать родительское согласие.
Назначенный соцсети штраф — прецедент в деле о защите детей от нежелательного контента. Впрочем, TikTok — прецедент сам по себе, начиная с истории создания.
Из Китая с любовью
Пять лет назад двое дизайнеров из Шанхая Алекс Чжу и Лую Янг разработали приложение Musical.ly. Оно позволяло обмениваться короткими видео длительностью до минуты — своеобразными караоке-клипами. Стандартный ролик из Musical.ly — девушка-подросток, одетая и накрашенная по всем трендам, повторяет под бит трека пару движений руками («танцы пальцами» — одно из основных описаний происходящего в приложении). Всё это — под фильтрами, на режиме ускоренной или замедленной съемки и с другими примочками.
В 2015 году Musical.ly стало одним из самых скачиваемых приложений в США. Год спустя компания ByteDance, созданная в 2011-м китайским программистом Чжан Имином, разработала его аналог — Douyin (версия для западных стран — TikTok). Переплюнуть Musical.ly он не смог, зато поглотил его в 2017 году, когда ByteDance выкупила его за $1 млрд — так мьюзеры стали тиктокерами. В конце 2018 года Bloomberg назвал ByteDance, в числе активов которого и самый популярный новостной агрегатор Китая Toutiao, самым дорогим стартапом планеты.
Лучшим показателем успеха TikTok стало то, что в прошлом году его аналог — Lasso — попытался создать Facebook (о таких же планах заявила и «ВКонтакте»). Lasso был запущен в ноябре, и за это время его скачали 70 тыс. человек в США. За этот же период TikTok установили 39,6 млн американцев.
В России он занял позицию в десятке самых скачиваемых приложений и оказался на пятом месте по среднесуточному времени использования. В целом по всему миру, по оценкам компании Sensor Tower, им пользуются порядка 800 млн пользователей. Основная их часть — подростки от 12 лет. Правилами сервиса установлена планка в 13 лет, но когда это останавливало?
Мейк картошке и другие странности
Порядка 1,5 млн пользователей из России насчитали в TikTok в прошлом году. Его аналогом Like (принадлежит сингапурской интернет-компании Bigo Technology) пользуются 7 млн россиян. Еще одно приложение-калька Kwai (тоже родом из Китая) в прошлом году обогнало по числу пользователей WhatsApp и «ВКонтакте».
Пять из десяти самых популярных блогеров на TikTok младше 18 лет, остальные едва достигли совершеннолетия. Соцсеть не отрицает, что интересна в основном детям и подросткам, но точные данные по возрасту пользователей, конечно, не публикует. Однако достаточно пять минут полистать рекомендованные видео, чтобы убедиться, что взрослых в TikTok особо не ждут.
Каждая новая платформа в Сети вызывает много вопросов, особенно когда речь о детях. В случае с TikTok показательно, что приложением для «даунов/дегенератов/любое другое оскорбительное понятие» его называют даже YouTube-блогеры, специализирующиеся на челленджах типа поедания порошка и плевков водой с красителями.
В TikTok хватает своих челленджей, разница в подаче и ограничении во времени — один ролик не может длиться дольше 15 секунд. Приложение привлекло детей тем, что не только не ругает, но и поощряет дурачества, говорят психологи. А сейчас, когда график детей расписан начиная с дошкольной подготовки, детям этого крайне не хватает. Вред контента в TikTok (скажем, челленджа с макияжем для картофелин) — вопрос дискуссионный, чего не скажешь о реальных угрозах. Как только приложение с «танцующими пальцами» оказалось в топах, его начали сравнивать с ChatRoulette, запоминавшегося в основном бесконечными обнаженными гениталиями в кадре.
Секрет для тюрьмы
Почти 20 восьмилетних детей стали жертвами педофилов в TikTok, писала в феврале Mirror со ссылкой на данные благотворительной организации Barnardo’s. Там подчеркивают, что с каждым годом жертвы всё младше. Приложение Mysical.ly оказалось в поле зрения британской полиции после того, как двух учащихся Академии Инстгейт там склоняли к действиям сексуального характера.
Семилетняя девочка из Иллинойса (США), использовавшая Mysical.ly ради веселых видео с песнями и танцами, получила в личку сообщение с просьбой прислать фото без футболки. «Она пришла к нам и рассказала, что кто-то попросил ее сняться без одежды», — рассказал отец девочки. Мужчина под ником Джесси при этом предлагал эту переписку «оставить в секрете». В полицию с похожей историей обратились родители шестилетней девочки из округа Нассо, Нью-Йорк. В итоге полиция задержала мужчину, которому по совокупности теперь грозит более 20 лет тюрьмы.
Французский блогер Le Roi Des Rats
Французский блогер Le Roi Des Rats («Король крыс»), снимающий разоблачительные ролики про детский интернет, выявил связь между сомнительными аккаунтами в TikTok и канадским мессенджером Kik. Ссылки в аккаунтах, оставляющих неуместные комментарии к видео с детьми, ведут к нему. В России он непопулярен, но много раз мелькал в западных криминальных сводках.
Новый ChatRoulette
В октябре прошлого года полицейские в штате Огайо потребовали подозреваемого в распространении детского порно разблокировать телефон с помощью Face ID. В итоге суд запретил использовать такую опцию правоохранителям, но суть в другом — мужчину просили открыть именно Kik, через который тот распространял видео. Через него же американский подполковник Стивен Фредриксен заставлял девочек-подростков присылать откровенные фото, за что был приговорен к 240 месяцам тюрьмы.
Уже в 2017 году число пользователей мессенджера Kik оценивалось в 15 млн человек, из них больше половины — от 13 до 24 лет. У мессенджера есть механизмы вычисления сомнительных пользователей, благодаря чему на распространении детского порно поймали помощника шерифа округа Оридж. Но, судя по опыту корреспондента «Известий», прикинувшегося в Kik 14-летней девочкой, их недостаточно.
Приложение автоматически предлагает «найти друзей», вступив в группы для знакомств. И хотя в профиле был указан 2005 год рождения, первой же в рекомендациях отобразилась группа с пометкой 18–35, на аватаре — голая грудь. Впрочем, из-за технических неполадок вступить в нее не удалось. «Найти друзей» можно и с помощью рандомного анонимного чата. На главной странице — пометка о соблюдении стандарта PG-13. При этом первый же собеседник, попавшийся 14-летней девочке, — 33-летний мужчина из Великобритании. Это выясняется в процессе разговора. «Kik делает хорошую работу, когда сводит несовершеннолетних девочек с мужчинами», — написал он и отключился от чата. Из десяти подобранных Kik людей (кстати, все они мужчины) лишь двое поступили так же.
Вторым оказался 26-летний американец. Он сразу предложил раскрыть личности. Через пару минут прислал несколько своих фото (стоит признать, ничего недозволенного), попросил прислать ответные в полный рост и обещал «оберегать» вместо бывшего-одноклассника. Разница в возрасте его не смущала — как довод приводил то, что девушке его друга 16, а его родителей разделяют 10 лет разницы.
На аргумент, что в России это незаконно, отвечал просто — «необязательно об этом всем рассказывать». Не прошло и 15 минут, как Kik предложил еще одного собеседника с сомнительными намерениями. Якобы 20-летний мужчина сказал, что 14 лет его не смущают — ведь можно просто дружить? Пообещав помочь с хобби (рисунком), после обмена данными аккаунтов тут же предложил прислать фото пениса.
Среди 10 предложенных собеседников двум оказалось по 16 лет. Остальным было больше 18 лет, и все они хотели продолжить общение. Не исключено, им не впервой — по результатам исследования Pan-European Insafe Youth Panel Survey, треть подростков от 14 до 18 отправляли откровенные фото, в том числе незнакомцам, 14% из них — под давлением.
На что нарвешься
По аналогии с Instagram в TikTok используются хештеги. Американские СМИ вычислили, что распространителей детского порно вычисляют по хештегу #dropboxlinks. В TikTok на момент написания материала по этой пометке было пусто, зато просматривали ее 300 раз. Аналогичные треды запрашивали несколько сотен раз.
Тысячи запросов по хештегам #kikmessanger, #kikme, #kikmegirls, #kikmeguys. Указывают их сами же подростки. Встречаются отдельные посты с указанием аккаунта в мессенджере и дополнительными пометками типа #pansexual. Даже если дети и подростки предоставляют явки и пароли друг для друга, попасть они могут в совершенно другие руки.
«Кроме видео с синхронизацией движений губ, где дети будто поют свои любимые песни, один из наиболее часто встречающихся жанров — это танцы. Зачастую танцы получаются достаточно вызывающими, например, по хештегу #тверк. Кроме того, подростки могут в погоне за лайками или чтобы похвастаться результатами диеты и походов в спортзал, позировать, например, в нижнем белье», — подчеркивают специалисты «Лаборатории Касперского». И тут всё возвращается к угрозе со стороны педофилов.
Но вообще не всё так страшно в TikTok. Популярные хештеги порой пугают, но за ними не всегда стоит что-то страшное. Например, сейчас набирает обороты #sadistkachallenge, суть которого в том, что девочки повторяют танец популярного тиктокера на поп-песню «Садистка». А по хештегу #порезы — ролики, где девочки очень грустно «танцуют пальцами» под трек Face со строчкой «Она просит Аризоны, я ей молча наливаю. // На ее руках порезы, но со мной она смеется».