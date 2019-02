Сети смерти: британские подростки сводят счеты с жизнью по инструкциям из интернета

За последние восемь лет число самоубийств среди молодежи выросло на Британских островах вдвое. Пресса бьет тревогу, а родители видят главное зло в соцсетях, предоставляющих несовершеннолетним возможность входить на сайты, рекламирующие способы членовредительства и самоубийства. «Известия» — о том, насколько в реальности серьезна ситуация.

«Instagram убил мою дочь»

«Я не сомневаюсь, что Instagram мог убить мою дочь». Спустя более чем год после самоубийства 14-летней Молли Рассел ее отец Иэн решил нарушить молчание и бросить обвинение социальным сетям. Еще тридцать семей, в которых воспитывались подростки, покончившие с жизнью, присоединились к петиции, которую Иэн Рассел поместил в The Sunday Times, подкрепив ее тревожной статистикой: число самоубийств среди детей и подростков за последние восемь лет в Соединенном Королевстве удвоилось.

Молли Рассел была, казалось бы, нормальной девочкой, которая никогда не доставляла родителям особых проблем. Она училась в средней школе Harrow’s Hatch End, где, как говорят педагоги, «выделялась своим энтузиазмом, жизнелюбием и инициативой». Однажды вечером, в ноябре 2017 года, девочка закончила выполнять домашнее задание, собрала рюкзак, чтобы завтра отправиться в школу, но.... Когда на следующее утро ее родители открыли дверь к ней в спальню, они обнаружили ее мертвой. На столе лежала записка со словами: «Извините, это моя вина».

Похоронив дочь, родители взялись за поиск ответа на вопрос, почему так случилось, и первым делом решили заглянуть в соцсети, где Молли проводила изрядное количество времени. По словам отца, « даже от простого взгляда на аккаунты покойной дочери в Instagram и Pinterest по спине пробежал холодок ужаса ».

«Записи просто кричали о состоянии постоянной тревоги, которую испытывала девочка. «Депрессия», «причинение себе вреда», «самоубийство» были наиболее часто употребляемыми словами в ее переписке, — свидетельствует Рассел-старший. — Соцсети оказали на мою дочь сильнейшее негативное влияние. И нас не оставляет ужасная мысль, что этот кошмар еще не кончился». Последняя фраза — не фигура речи. Элис, старшая сестра Молли, тоже зарегистрирована в нескольких социальных сетях.

Полицейские, ведущие расследование смерти Молли Рассел, воздействие интернета выдвинули в качестве первой и наиболее вероятной причины, подтолкнувшей 14-летнюю девочку к уходу из жизни. Аккаунты Молли пока не удалены, и один из них продолжает получать инструкции о том, как совершить суицид. Старшая сестра на протяжении года, прошедшего с момента смерти Молли, получила несколько угрожающих сообщений такого содержания: «Твоя сестра покончила с собой, приди и ты однажды к этому».

В стремлении к счастью несчастных всё больше

Родители Элис и Молли вступили, по их собственному признанию, в «борьбу с технологическими гигантами, примирения с которыми не может быть». Отец и мать рассчитывают получить доступ ко всем данным, связанным с онлайн-активностью их дочери, чтобы составить максимально полную картину происходившего. Возможно, на основе полученной информации психологи смогут разработать комплекс рекомендаций, как другим пользователям избежать подобных трагедий.

Согласно последним данным Национального бюро статистики Великобритании, число самоубийств среди подростков возросло с трех до почти шести случаев на каждые 100 000 жителей всего за восемь лет. «Британские подростки чувствуют себя несчастными» — под таким заголовком вышла статья в The Sun с результатами опроса, подтверждающего, что британцы находятся в нижних строках индекса «удовлетворенности жизнью» детского населения. Автор статьи Линн Дэвидсон не сомневается, что «не последнюю роль в формировании состояния неудовлетворенности жизнью играет интернет, в котором английские подростки проводят в среднем шесть часов в день».

По сведениям опроса, проведенного компанией изучения общественного мнения YouGov, 18% подростков и молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет склонны считать, что «жить не стоит», 27% сообщают, что их жизнь «не имеет цели». 48% заявляют, что «испытывают тревогу за будущее» своих онлайн-друзей, а 57% признают, что социальные сети оказывают на них «депрессивное влияние».

«У нас наблюдается быстрое увеличение численности детей, признающих, что счастье является для них недостижимым, и когда мы спрашиваем почему, эксперты всегда отвечают, что вина лежит на социальных сетях, — говорит Эстер Ранцен, основательница службы анонимных консультаций для детей Childline. — Тип звонков, которые мы получаем, сильно изменился за эти годы, и они становятся всё более и более тревожными. Дети говорят о суицидальных мыслях и отсутствии стимулов в жизни».

«Подростки ищут утешения в интернете, где есть люди, которые страдают от тех же проблем, — отмечает Ранцен. — К сожалению, решения, которые они находят, представляют собой механизмы копирования поведения друг друга и доводят до самоповреждений и самоистязаний. Вплоть до самоубийства. Нам необходимо сейчас, немедленно, создать какой-то независимый регулятор, который будет контролировать и ограничивать воздействие соцсетей на молодежь».

Этический кодекс для технологических гигантов

Британское правительство опубликует в конце февраля так называемую «Белую книгу» с пакетом предложений по защите несовершеннолетних от пагубного влияния интернета, начиная с введения этического кодекса , который должны будут соблюдать технологические гиганты. Компании будут вынуждены удалить графические изображения, иллюстрирующие случаи и методы самоубийств и причинения самим себе повреждений и увечий, а также гиперссылки, ведущие на сайты подобной тематики. Стоит заметить, что подобное законодательное ограничение контента давно уже действует в России.

Исследование, проведенное Луи Эпплби, главой Центра ментального здоровья и безопасности при Манчестерском университете (Centre for Mental Health and Safety at the University of Manchester), показало, что каждый четвертый из подростков, которые покончили с жизнью, искал информацию в интернете. Каждый 25-й посещал те сайты, где поощряется самоубийство.

«Подозреваю, что сказать « мы вырастили поколение самоубийц , молодых людей, которые научились вредить сами себе, копируя других», не будет слишком далеко от истины», — признает Эпплби, руководящий программой «Национальная стратегия предотвращения самоубийств».

«Нанесение вреда собственному здоровью является фактором риска и выступает проблемой, с которой знакомы по крайней мере четыре девочки из десяти в Соединенном Королевстве», — говорит профессор Салли Дэвис, главный специалист по здравоохранению при правительстве Великобритании. Через СМИ Соединенного Королевства госпожа Дэвис обратилась ко всем родителям страны с призывом «не только следить за тем, сколько времени проводит ребенок перед экраном, но и что он там видит, какие сайты посещает».

« Существует прямая связь между самоповреждением и самоубийствами подростков и тем фактом, что они проводят четыре часа в день в социальных сетях », — предупредила Дэвис, требуя, чтобы родители установили ограничение по времени пребывания в онлайне не более двух часов в сутки и обязательно отбирали телефон у подростка на ночь.

Изменений пока нет

В руководстве Instagram тоже обеспокоены происходящим. Глава компании Адам Моссери публично заявил, что в соцсети «не должно быть места пропаганде нанесения себе увечий, травм и тем более агитации совершить самоубийство».

«Мы должны сделать всё возможное для обеспечения безопасности наиболее уязвимых категорий наших пользователей», — сказал Моссери, который подтвердил, что компания планирует запретить изображения и хэштеги контента о самоповреждении.

Но британская журналистка Кэтрин Раштон, корреспондент издания The Daily Mail провела эксперимент. Она зарегистрировалась в тех же соцсетях, пользователем которых была Молли Рассел. Журналистка представилась 14-летней ученицей школы.

«Если бы меня попросили кратко выразить те впечатления, которые я получила в течение суток пребывания в том опасном мире, где жила Молли, наиболее точным словом было бы «ужас», — сказала Раштон. — В любой соцсети, наверно, существует какая-то сила, толкающая ментально неустойчивых людей в темную ловушку групп людей, тянущихся к самоубийству. Вырваться оттуда практически невозможно. Единственный способ уберечь себя — не поддаваться искушению входить в эти группы. Я посылаю сигнал SOS всем британским родителям: не позволяйте детям даже просто интересоваться тем, что это за «клубы по специфическим интересам».

Призыв наверняка будет услышан. Вот только далеко не у всех родителей имеются возможности опекать свое чадо денно и нощно. И здесь без мер со стороны правительства не обойтись: чтобы ребенок не попал в западню, ее лучше ликвидировать и не дать возможности никому вновь установить ловушку в каком-то другом месте.