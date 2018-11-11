Наложением рук: почему японцы прощаются с жизнью

В средневековой Японии самоубийства считались делом даже почетным — харакири, или сэппуку, совершали благородные самураи, искупая свою вину или пытаясь кровью смыть бесчестие. В современной Японии у суицида скорее привкус бесконечной усталости, нежели печально-романтичный ореол: вместо «харакири» на слуху теперь термин «кароси» — смерть от переработки, к чему относят и нередкие самоубийства по причине переутомления на работе. За последние годы Токио проделал огромную работу, чтобы число желающих проститься с жизнью пошло на спад, но если со взрослыми людьми эти меры дают определенные плоды, то с подростками дело куда сложнее. Уровень самоубийств среди детей и подростков достиг наивысшей отметки за последние 30 лет, свидетельствует свежий отчет министерства образования.

До смерти усталые

«Сейчас 4 утра. Мое тело дрожит. Я собираюсь умереть. Я так устала». Написав этот нетипичный для рождественской ночи твит, последний в свой юной жизни, 24-летняя Мацури Такахаси покончила жизнь самоубийством. Девушка работала в рекламном агентстве Dentsu. А точнее — перерабатывала. На момент смерти время, проведенное Мацури в офисе сверхурочно, составило 105 часов за месяц. Позднее следователи официально назвали ее самоубийство в 2015 году кароси.

кароси Офис компании Dentsu Фото: commons.wikimedia.org/妖精書士

Термин кароси, буквально означающий «смерть от переработки», появился в японском лексиконе еще в конце 1960-1970-х годов. Во многом такой феномен стал продуктом послевоенных установок правительства: ради того, чтобы экономика двигалась вперед, крупные корпорации призывали гарантировать своим сотрудникам пожизненный найм в обмен на их лояльность. И довольно быстро понятие лояльности конвертировалось в готовность сотрудников сидеть в офисе до поздней ночи — из страха подвести начальника, потерять работу, оказаться менее эффективными, чем сослуживцы, и проявить индивидуаилизм, что у японцев не в почете.

В последние годы это явление стало настолько массовым, что правительство стало посвящать кароси отдельные правительственные бумаги и вести соответствующую статистику. В 2017 году, например, кароси было названо официальной причиной смерти почти 200 человек (примерно столько же жертв переработки уносили и предыдущие два-три года).

В эту сводку попадают как случаи самостоятельного сведения счетов с жизнью из-за накопившейся усталости, так и смерти в ходе инсультов и инфарктов, спровоцированных переработкой. Одним из самых громких историй стала внезапная смерть 31-летней журналистки компании NHK Мива Садо: за месяц она просидела на работе на 159 часов больше нормы, и в один далеко не прекрасный день ее сердце не выдержало и остановилось.

На днях специалисты Университета Васеда и Университета Осаки обнародовали исследование, в котором на основе анализа 870 тыс. самоубийств, совершенных в Японии с 1974 года, пришли к давно известному россиянам выводу: понедельник — день тяжелый. Именно в рассветные часы перед началом первого рабочего дня мужчины среднего возраста, то есть основной трудоспособный контингент, чаще всего накладывают на себя руки.

Другая крайность

Японцы настолько привыкли дорожить работой и ставить ее во главу угла, что потеря работы для многих равноценна утрате смысла жизни. Как утверждает статистика самоубийств в Японии, более 65% наложивших на себя руки поступили так из-за потери работы и неспособности найти новую.

Неспроста пик самоубийств в Японии пришелся на конец 1990-х годов — время экономического спада. С тех пор всё последующее десятилетие количество самоубийств в стране ежегодно превышало 30 тыс. На спад траурная статистика пошла с 2012 года, а в 2017 году количество самоубийц в Японии стало минимальным за более чем два десятилетия — счеты с жизнью в Японии в прошлом году свели 21 140 человек.

кароси Протест против «смерти от переработки» (кароси) в Токио, 2018 год Фото: commons.wikimedia.org/Nesnad

Во многом падение числа самоубийств связано с усилиями властей по их предотвращению. В 2007 году японское правительство разработало первую противосуицидальную политику, а в 2016 году в национальный бюджет был впервые включен пункт, предусматривающий выделение 250 млн йен на предотвращение суицидов. В апреле же будущего года официальный Токио должен законодательно закрепить максимальный лимит на сверхурочные рабочие часы (тех, кто его превысит, ждет штраф). Кроме того, ввиду масштаба проблемы в Японии нон-стопом проводятся разнообразные исследования причин и факторов, лежащих в основе желания людей кончать с собой, устраиваются многочисленные разъяснительные семинары и создаются разнообразные горячие линии для тех, кто на грани. Ведь согласно той же статистике, ежегодные данные по самоубийцам — это лишь вершина айсберга, поскольку число японцев, которые пробовали наложить на себя руки, но не преуспели в этом — в десять раз больше тех, кому самоубийство удалось с первой попытки.

Некоторые работодатели тоже расстарались. Кое-где для упреждения кароси в офисных зданиях стали просто-напросто выключать свет в семь вечера. Наиболее продвинутые компании отрядили на «выкуривание» из офиса заработавшихся сотрудников дроны — во избежание переработок, стресса и, как следствия, мыслей о самоубийстве. В определенные вечерние часы чудо-техника начинает барражировать над офисным пространством с напоминаем о том, что пора домой. Примечательный факт: в Японии даже существует специальное агентство «Work-Life Balance», консультирующее работодателей по теме снижения рабочих часов для своих сотрудников.

Вне офисов немалую поддержку вероятным самоубийцам оказывают волонтеры. В 120 км от Токио у подножья знаменитой горы Фудзи есть национальный парк Аокигахара. Среди туристов он прославился своими пещерами и красивыми пейзажами, а среди местных — тем, что там происходит огромное число самоубийств. По этой причине в массовой японской культуре Аокигахара известен прежде всего как лес самоубийств. Не первый год по всему лесу приделаны плакаты с призывами подумать о своих близких и не стесняться обращаться за помощью к специализированным службам поддержки (их телефоны написаны тут же), а неравнодушные к чужим проблемам люди специально ходят по лесу, подходя с разговорами к одиночкам мрачного вида.

Тревожный контингент

«Трагедия прекраснее комедии, похороны величественнее свадьбы, красивая смерть предпочтительнее счастливой жизни — эта эстетическая линия пронизывает всю японскую культуру и облегчает суицидный выбор», — писал в своей книге «Писатель и самоубийство» писатель-японист Борис Акунин, поясняя традиционно сочувственное, толерантное и в некотором роде восхищенное отношение японцев к смерти и самоубийствам.

Японию давно принято считать лидером по числу совершаемых ее гражданами самоубийств, однако вопреки расхожим представлениям, это не так. Если в 1950-е годы Страна восходящего солнца действительно была впереди планеты всей в этом смысле, то в последние годы ее опережают такие страны, как Литва, Южная Корея и Суринам (не по абсолютным числам, а по соотношению суицидов на 100 тыс. жителей).

кароси Бизнесмен спит в метро, Токио, Япония Фото: Global Look Press/David Tesinsky

Но хотя в последние годы число японских самоубийств потихоньку идет на спад, поводов для вздоха облегчения мало. Во-первых, сведение счетов с жизнью остается самой частой причиной смерти в возрастной группе от 15 до 39 лет (в автоавариях гибнет в разы меньше японцев). Во-вторых, в молодежной среде — прямо противоположный тренд. На этой неделе японское министерство образования обнародовало статистику, согласно которой число самоубийств среди детей и подростков стало самым высоким за последние 30 лет. С марта 2016 по март 2017 год (период фискального года в Японии, по которому чаще всего ведется статистика), покончили с собой 250 школьников. Среди самых распространенных причин решения уйти из жизни — проблемы в семье и травля одноклассниками. Впрочем, стрессы, в прошлом присущие взрослому работающему поколению, а в XXI веке заметно «помолодевшие», а заодно «одиночество в сети», то есть отказ от реального общения в пользу виртуального, также внесли свою черную лепту.

— В Японии так же, как и везде, родители мучают детей «знаниями» и требованиями успеваемости, и это накладывается еще и на местный менталитет — традиционное послушание перед родителями и необходимость быть как все, — пояснил «Известиям» российский IT-специалист Юрий Журавлев, не первый год живущий в Токио.

19-летняя россиянка Мира, обучающаяся в одном из японских вузов, считает, что желание японских родителей видеть результаты учебы не уникально — это есть у всех родителей мира, так что сильно на отпрысков в Японии не давят.

— Но японские школьники действительно много учатся и зубрят. По 10 часов в день заниматься — это нормально, и потому у подростков мало времени на всё остальное. Недавно общалась с двумя восьмиклассниками, обсуждали подарки на день рождения, и один из них сказал, что не хочет в подарок ни какой крутой телефон — ему, мол, учиться надо, и ему не до гаджетов, — рассказала Мира «Известиям».

С одной стороны, сенсация о рекордном числе подростковых самоубийств оказалась несколько раздута: год назад число малолетних (до 18 лет) самоубийц было всего на пять человек меньше. С другой, происходящее в Японии отражает тревожный общемировой тренд: суидиц заметно молодеет.

В России, например, которая еще несколько лет назад занимала первую строчку в печальном мировом рейтинге, исходя из числа самоубийств на 100 тыс. человек, число суицидов за последние 17 лет снизилось почти в три раза — до 20 с небольшим тысяч случаев в год. Однако, как и в Японии, самоубийцы сильно помолодели: по неофициальным данным, на молодых людей приходится почти две трети всех случаев суицида.