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Японский музыкальный беспилотник прогонит трудоголиков домой

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Японская компания Taisei создала специальный беспилотник для борьбы с задержавшимися на работе сотрудниками.  

Дрон получил название T-Frend. Он оборудован специальной камерой и особой системой навигации. В указанное работодателем время беспилотник облетает служебное помещение и задерживается в прямой видимости рядом с трудоголиком.

При этом он начинает исполнять шотландскую песню Auld Lang Syne до тех пор, пока сотрудник не покинет помещение. 

Записи с камеры дрона будут проверять и вкладывать в специальные отчеты, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Auld Lang Syne — известная песня на слова Роберта Бернса. Чаще всего ее исполняют на различных праздниках и особенно в Новый год. Существует российский перевод этой композиции под названием «Старая дружба».

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