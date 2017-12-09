Японский музыкальный беспилотник прогонит трудоголиков домой

Японская компания Taisei создала специальный беспилотник для борьбы с задержавшимися на работе сотрудниками.

Дрон получил название T-Frend. Он оборудован специальной камерой и особой системой навигации. В указанное работодателем время беспилотник облетает служебное помещение и задерживается в прямой видимости рядом с трудоголиком.

При этом он начинает исполнять шотландскую песню Auld Lang Syne до тех пор, пока сотрудник не покинет помещение.

Записи с камеры дрона будут проверять и вкладывать в специальные отчеты, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Auld Lang Syne — известная песня на слова Роберта Бернса. Чаще всего ее исполняют на различных праздниках и особенно в Новый год. Существует российский перевод этой композиции под названием «Старая дружба».