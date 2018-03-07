Количество самоубийств упало до минимума с начала века

Уровень смертности от суицидов в России в 2017 году оказался рекордно низким с начала тысячелетия. По данным Росстата, в 2000-м самоубийством жизнь покончили около 57 тыс. человек, в прошлом году — 20,1 тыс. Это почти втрое меньше. Эксперты объясняют тенденцию стабилизацией жизни в стране.

В России стало меньше самоубийц. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В 2017-м было зафиксировано 20,1 тыс. случаев, что на 13,3% меньше, чем годом ранее (23,1 тыс.).

Количество суицидов в стране снижается с 2001-го, и в прошлом году был достигнут минимум в этом веке. В 2000-м жизнь самоубийством покончили около 56,9 тыс. человек, в 2001-м — 57,3 тыс.

Эксперты отмечают, что причина положительной динамики — стабилизация жизни в стране. Психиатр, кандидат медицинских наук Тамара Дорохова пояснила, что одна из базовых потребностей человека — безопасность.

— Сейчас в стране наблюдается консолидация общества. Почти каждый в целом ощущает себя в безопасности, гордится своим отечеством. Хотя еще в 1990-е годы россияне чувствовали себя неуверенно, многие стремились уехать, а кто-то — даже уйти из жизни, — отметила она.

Как писали «Известия», снижение количества самоубийств в последний год эксперты также связывают с низким уровнем безработицы и инфляции.

Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) до 2016 года (более свежие пока недоступны) свидетельствуют о том, что, вопреки распространенному мнению, наибольшее количество самоубийств совершается в возрасте 20–55 лет, а не среди несовершеннолетних. Наиболее склонны к суициду мужчины, особенно в возрасте 35–39 лет — 41,4 человека на 100 тыс. населения. Это вдвое больше критического уровня. В регионах, где он наиболее высок, мужские суициды связывают с материальными проблемами, злоупотреблением алкоголем, психическими расстройствами и одиночеством.

Заведующий лабораторией когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС Владимир Спиридонов отметил, что у разных возрастных групп причины самоубийств также различны. Например, подростковые суициды никак не связаны с экономической или политической ситуацией в стране, «просто это уязвимая категория», отметил эксперт. Он считает, что в последние годы значительно улучшилось качество работы госструктур по профилактике самоубийств. А после волны популярности «групп смерти» в соцсетях родители тоже стали внимательнее к своим детям-подросткам.

Руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов рассказал, что к концу 2017 года аналитики зафиксировали спад интереса к суицидальной тематике в интернете. Если раньше у «групп смерти» в соцсетях было около 500 тыс. подписчиков, то по итогам года это число сократилось в 10 раз — до 50 тыс.