Больше всего самоубийств среди мужчин 30–40 лет — в Сибири и на Урале

Частота суицидов среди мужчин в возрасте от 30 до 40 лет вдвое превышает критический уровень. Об этом свидетельствуют данные Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. И хотя в прошлом году покончили с собой на 8% меньше россиян из этой группы, чем годом ранее, об устойчивой положительной динамике говорить пока не приходится.

Мужчины от 30 до 40 лет — главная группа риска по самоубийствам. В 2016 году 4,7 тыс. россиян этой возрастной категории покончили с собой, сообщили в центре В.П. Сербского (данных за 2017 год пока нет). Частота суицидов вдвое превышает критический уровень и составляет 40 на 100 тыс. мужчин этой группы, рассказал «Известиям» руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра им. В.П. Сербского Борис Положий.

— Установленный ВОЗ «критический уровень частоты суицидов», свидетельствующий о необходимости принятия экстренных государственных мер, равен 20 случаям на 100 тыс. человек. Его величина значима для любой возрастной и половой группы, — пояснил он.

По словам психиатра, несмотря на то что в 2016 году число суицидов среди мужчин среднего возраста уменьшилось на 8%, «их частота в этой группе населения продолжает оставаться высокой, а в ряде регионов — сверхвысокой». В основном это связано с отсутствием действенных профилактических программ, отметил он.

Наиболее неблагополучная ситуация с самоубийствами среди мужчин среднего возраста — в Сибирском (50,7 случая на 100 тыс. населения) и Уральском (43,2) федеральных округах. Из регионов «лидируют» Курганская область, Бурятия и Забайкальский край. Наиболее спокойная ситуация сложилась на Северном Кавказе (10,3 случая на 100 тыс.).

В пресс-службе губернатора Курганской области «Известиям» сообщили, что главный внештатный специалист регионального департамента здравоохранения проанализировал причины самоубийств, в том числе среди мужчин 30–40 лет. И выделил следующие: внезапное увольнение с работы (это воспринимается как трагедия, снижает самооценку), злоупотребление алкоголем, лишение родительских прав, материальные проблемы, психические расстройства (нередко из-за алкогольной зависимости) и одиночество. Сейчас в регионе реализуют межведомственный план по снижению смертности от самоубийств на 2017–2020 годы.

В пресс-службе добавили, что, по ежегодным данным Росстата, мужчины в четыре раза чаще совершают законченные суициды, а женщины в восемь раз чаще предпринимают попытки суицида.

И.о. главы минздрава Забайкальского края Марина Кондратьева сообщила «Известиям», что тяжелая ситуация с суицидами в регионе отмечалась в течение многих десятилетий, минимальная смертность была лишь в период антиалкогольной кампании. А с 1993 года регион входит с группу субъектов со сверхвысокой смертностью населения по причине самоубийств.

— Высокая суицидальная активность обусловлена нестабильной социально-экономической ситуацией, высоким уровнем безработицы, высоким уровнем алкоголизации населения трудоспособного возраста, — рассказала Марина Кондратьева.

Для решения проблемы в регионе создали межведомственный координационный совет, реализуются меры по раннему выявлению, лечению и реабилитации людей с психическими расстройствами и зависимостями, а также меры реализации антиалкогольной политики, сообщили в минздраве. В последнее десятилетие смертность от суицидов в Забайкалье снижается, добавили в ведомстве.

По словам Бориса Положего, в первую очередь высокая частота суицидов среди мужчин связана с социально-экономическим положением.

— Профессиональное и семейное неблагополучие наносят наиболее тяжелый удар по психологии мужчины зрелого возраста, призванного быть основой, кормильцем семьи, — считает психиатр. — В качестве выхода из такой ситуации мужчины часто прибегают к пьянству, что еще более усложняет их положение, ведет к депрессии и далее — к суициду. Свою роль играют и этнокультурные особенности. Есть этносы, где суицид абсолютно недопустим. К таковым относятся народы Северного Кавказа.

Влияние этнокультурного фактора подтвердил научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков.

— У удмуртов, например, самоубийство может служить демонстрацией недовольства или искуплением какого-то греха, — рассказал он «Известиям».

Показатель суицидов в Удмуртии среди мужчин в возрасте 30–40 лет составляет 88 на 100 тыс.

Эксперт также отметил связь злоупотребления алкоголем и самоубийств.

— У людей исламской традиции, проживающих в регионах Северного Кавказа, практически нет алкоголизма. А именно алкоголизм является главным социальным бедствием для людей, которые живут на Урале и в Сибири. В том числе и в Бурятии, — пояснил Валерий Тишков.

Нарколог и токсиколог Владимир Нужный отметил, что в научном сообществе нет общей точки зрения относительно связи алкоголя и частоты суицидов.

В Минздраве РФ оперативно не ответили на запрос «Известий».

В целом самоубийств в стране становится меньше. Как писали «Известия», показатель смертности по причине самоубийства снизился с 16,7 случая на 100 тыс. человек в прошлом году до 14,5 — в нынешнем. Если за следующие месяцы ситуация не ухудшится, в 2017-м может быть зафиксировано самое низкое количество самоубийств за последние 16 лет.