Школам поручили найти склонных к суициду учеников

В школах будут выявлять склонных к суициду учеников — для этого протестируют родителей. Минобрнауки разработало типовой сценарий специального родительского собрания, предполагающий тестирование пап и мам учащихся. Участникам расскажут о «группах смерти» в соцсетях и предложат придумать 100 способов выразить ребенку свою любовь. По словам экспертов, проблемы в семье — одна из основных причин подростковых самоубийств.

Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних поручила Минобрнауки и Минздраву «проработать вопрос об определении основных групп риска» школьников, склонных к суициду. Это следует из протокола одного из последних заседаний комиссии за подписью вице-премьера Ольги Голодец. С документом ознакомились «Известия».

В Минобрнауки сообщили, что составили примерный сценарий (есть в распоряжении «Известий») «профилактических» родительских собраний. Участникам предложат пройти тест и рассказать, «сколько ребенок сидит в интернете», «как часто у него меняется настроение». Есть и более личные вопросы, на которые попросят ответить честно: «Было ли рождение ребенка желанным?», «Говорите ли вы ему ласковые слова?», «Знаете ли его друзей, в курсе ли о его влюбленностях, недругах, проблемах?», «Проводите ли время вместе?».

Это поможет психологам определить, насколько близки родители с подростками и контролируют ли они активность детей в интернете.

Родителям также расскажут о «группах смерти» в соцсетях и опасных хэштегах, по которым можно проследить, включен ли ребенок в такую группу. Согласно сценарию, есть и другие подозрительные признаки: подросток почти всё свободное время проводит в интернете и раздражается, если нет возможности быть онлайн, сидит в соцсетях по ночам и не высыпается, выполняет задания (в том числе связанные с агрессией) на камеру.

Школьные психологи также подскажут родителям, как правильно построить разговор с подростком по душам, помочь ему в трудной ситуации. Участникам собрания дадут и домашнее задание: вернувшись, обнять сына или дочь, молча посидеть рядом, придумать «100 способов выразить любовь», похвалить и поддержать ребенка.

Согласно сценарию, в группу риска по склонности к суицидам входят подростки в сложной семейной ситуации (развод, родители много работают и не уделяют времени ребенку, жестокое обращение в семье), двоечники, а также отличники, которых ранит любая неудача. Кроме того, в список входят дети, у которых нет друзей (виртуальные — не в счет), школьники, переживающие несчастную любовь, подростки, употребляющие алкоголь, наркотики, совершающие правонарушения или попавшие под влияние деструктивных групп.

Как рассказали в Минобрнауки, материал из примерного сценария родительских собраний прошел экспертизу Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава РФ. Сейчас научные организации и вузы «готовят дополнительные предложения с учетом результатов современных исследований в данной сфере и практических наработок по оказанию помощи детям и подросткам», отметили в ведомстве.

В Минобрнауки добавили, что сценарии уже используются в школах разных регионов.

В институте Сербского считают, что, «хотя природа суицидов сложна», проблемы с родителями — одна из главных причин подростковых самоубийств.

— Даже «группы смерти» наносят меньше вреда, чем плохие отношения в семье. Мы наблюдаем абсолютную безграмотность родителей в психологическом воспитании детей, — пояснил руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии НМИЦ Борис Положий.

По его мнению, собрания с участием психологов необходимы, ведь родители часто не понимают, как правильно общаться с детьми, и своим поведением могут спровоцировать ребенка на необратимые действия.

В пресс-службе Минздрава не предоставили оперативных комментариев.

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Юрий Зинченко отметил, что в профилактике детских и подростковых суицидов нужен комплексный подход.

— Нужно привлекать различные ведомства, психологов, родителей, врачей и учителей, а также, если необходимо, — психиатров. И надо помнить: феномен суицида многогранен настолько, что не существует двух одинаковых случаев. Поэтому нужен комплекс мер с индивидуальным подходом, который будет выходить за рамки медицинской помощи, — считает эксперт.

По словам руководителя Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова, для профилактики суицидов необходимо также анализировать аккаунты школьников в соцсетях. В начале 2018 года эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида в интернете.