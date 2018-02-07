Школьную охрану проверят на нарушения

Охрану для школ будут отбирать по новым критериям. Необходимыми условиями для работы в учебных заведениях станут отсутствие нарушений за последний год, наличие аналогичного опыта работы и соглашений с органами внутренних дел об участии в охране общественного порядка. Такой перечень обязательных требований к фирмам, предоставляющим охранные услуги, предлагает ввести Росгвардия, сообщил «Известиям» советник директора ведомства Александр Хинштейн. Проект соответствующего постановления правительства сейчас проходит процедуру согласования со всеми заинтересованными сторонами. Эксперты предложение поддерживают, однако прогнозируют передел рынка частных охранных услуг.

В Росгвардии считают необходимым упорядочить деятельность по охране образовательных объектов, рассказал Александр Хинштейн. Для этого нужно ввести перечень обязательных требований к частным охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность в школах. В настоящее время договоры на такую деятельность заключаются с фирмой, выигравшей торги, так как средства выделяются из государственного или муниципального бюджета. На аукционе побеждают те, кто предложил наименьшую стоимость, однако в этих случаях фактически не учитывается профессионализм и надежность охранного предприятия.

— Вопрос безопасности детей не должен определяться рыночными отношениями. Сегодня это большая проблема, и последние ЧП в школах это наглядно продемонстрировали. Мы убеждены, что ЧОПы, которые охраняют объекты образования, в первую очередь школы, должны отвечать ряду обязательных требований, которые необходимо закрепить в конкурсных условиях, — пояснил Александр Хинштейн.

В Росгвардии считают, что в перечень требований должны быть включены: наличие у ЧОПа лицензии на антитеррористическую охрану объектов, аналогичный опыт работы и отсутствие нарушений в течение последнего года. Кроме того, допускаться к участию в конкурсе должны лишь те организации, которые заключали с территориальными органами Росгвардии и МВД соглашение об участии в охране общественного порядка.

— Мы также будем ставить вопрос о включении в перечень требований соответствия профессиональному стандарту. Это позволит еще более систематизировать работу охранной сферы. Мы поддерживаем это нововведение, оно особенно важно для образовательных объектов, — подчеркнул Александр Хинштейн.

Как ранее сообщали «Известия», Минтруд принял профстандарты в декабре 2015 года, однако они носят рекомендательный характер и действуют только на территории Москвы.

В отрасли нововведения поддерживают, заявил «Известиям» председатель Всероссийского объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Александр Козлов. По его словам, ситуация с охраной школ сейчас складывается наиболее остро и участвовать в этой деятельности должны только самые профессиональные ЧОПы, обладающие необходимыми ресурсами, знаниями и навыками. В отрасли с пониманием относятся к требованию о необходимости заключать соглашения об участии в охране общественного порядка, подчеркнул Александр Козлов.

— Соглашение подразумевает, что пункт охраны будет внесен в систему единой дислокации сил и средств, то есть дежурный ОВД будет знать, что в школе стоит ЧОП, и сможет оперативно довести до него информацию. Например, совершено преступление, виновные скрылись и могут прятаться на территории школы. Или нужно оказать помощь потерпевшему. Государство платит деньги ЧОПу, поэтому тот должен в какой-то мере выполнять правоохранительные функции, — заявил «Известиям» эксперт.

Что касается профстандартов, то согласно закону они станут обязательными с 2020 года, напомнил он. Однако ничто не мешает утвердить любой из них отдельным постановлением и раньше.

Действующие требования к частным охранным предприятиям и сейчас достаточно серьезны, считает заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-Юре» Антон Пуляев.

— Безусловно, участившиеся преступления в стенах общеобразовательных учреждений вызывают тревогу. Однако предложения похожи на попытку формально ввести дополнительный фильтр. Не факт, что их принятие не приведет к переделу на рынке частных охранных услуг, — сказал он.

Директор юридической компании «Центр правосудия» Армен Восканян говорит, что трагедий в школах можно было избежать в случае достаточной квалификации сотрудников охранных предприятий, обеспечивавших порядок и пропускной режим на объектах.

— Ведь после каждого инцидента выяснялось, что ЧОПы, обслуживавшие школы, работали с грубыми нарушениями, — заметил эксперт.

Сейчас проект постановления правительства, разработанный Росгвардией, проходит процедуру согласования со всеми заинтересованными сторонами.