Эмодзи налицо: за какие смайлы могут избить и оштрафовать

В интернет-переписках появятся 230 новых эмодзи в этом году. Смайлики уже рассматривали как улики в США, с марта их можно будет наносить на автомобильные номера в Австралии, а Оксфордский словарь признавал пиктограмму словом года. Но кое-что мешает этим символам стать настоящим языком — за один и тот же эмодзи в одной стране могут поблагодарить, а в другой убить. Подробности — в материале «Известий».

Язык жестов

В 2011 году эмодзи появились в качестве отдельной клавиатуры на устройствах iOS. Два года спустя — на Android, и с тех пор их популярность только росла. Настолько, что в 2015 году Оксфордский словарь назвал словом года смайлик, плачущий от смеха . И напомнил, что словом или фразой года отмечают яркие и значительные изменения в языке.

В том же 2015 году некоторые лингвисты назвали эмодзи самым быстроразвивающимся языком в мире. В это легко поверить, зная, какой путь проделал этот способ коммуникации с 1999 года. Тогда в первых японских интернет-мессенджерах появились картинки размером 12 на 12 пикселей, которые можно было использовать вместе с буквами.

emoji Фото: Depositphotos

Популярность эмодзи объясняют тем, что онлайн-переписки стали очень частыми и быстрыми. Сообщения всё больше походят на реплики в обычном разговоре. И, как и в обычном разговоре, они сопровождаются интонированием. Среди 20 самых популярных эмодзи почти все — улыбки, жесты и сердца — передают эмоции.

Начал даже формироваться новый синтаксис. К примеру, говоря об отложенном вылете, пользователь скорее поставит грустное лицо перед символом самолета, а не после него. Так и в жизни: выражение лица считывается раньше слов.

Несмотря на то что у эмодзи есть потенциал стать языком международного общения, пока это невозможно. Когда два носителя языка обмениваются звуками или изображениями, оба знают, что они означают. С эмодзи ни в чем нельзя быть уверенным.

Японская экзотика

Японец Сигетака Курита, слывущий изобретателем эмодзи, говорил в интервью три года назад, что бум их на родине миновал. «Протоэмодзи» появились в Японии в 1999 году. Их придумали, чтобы пользователи могли обмениваться графическими изображениями при медленном интернет-соединении. Так привлекал клиентов сервис i-mode, первым в Японии попытавшийся подключить мобильные телефоны к сети.

Группа, работавшая над ранними эмодзи, вдохновлялась мангой и дорожными указателями. Молодые японки сочли, что получилось «кавайно», и стали активно использовать пиктограммы. Те стали настолько популярны, что в 2008 году в стране чуть не провалились продажи первого iPhone. Оказалось, что смартфон не поддерживает картинки в тексте . И для японского рынка было выпущено локальное обновление.

emoji Сигетака Курита Фото: ТАСС/AP/Shizuo Kambayashi

Когда с опозданием больше чем в 10 лет Apple и Google решили адаптировать эмодзи для западного рынка, дизайнеры серьезно их переработали. И некоторые их решения вызвали ужас у японских коллег, пишет журналист Independent, с которым беседовал Курита. В японской массовой культуре дизайн открывает простор для интерпретаций: что за животное Пикачу, какое выражение лица у Хелло Китти? Западная традиция предполагает более четкую графику и детальные образы. Однако неопределенности от распространения эмодзи сильно прибавилось.

Палец вверх

Ангел, который в европейской культурной традиции, как правило, означает чистоту помыслов, в Китае скорее будет истолкован как символ смерти, а отправка такого эмодзи — как угроза. Эмодзи с аплодисментами китайцы используют как эвфемизм для секса, вероятно, из-за звука хлопков. А смайликом, ухмыляющимся краем губ, в этом сегменте интернета обозначают недоверие или подозрение, что тебя разыгрывают.

В западных странах большой палец, поднятый вверх, означает одобрение. В Греции и Средней Азии этот жест может быть воспринят как вульгарный и даже оскорбительный.

Наверное, поэтому нет эмодзи кукиша. Изначально неприличный жест, которым современные русскоговорящие демонстрируют жадность или отсутствие чего-то, — это полный аналог среднего пальца в Китае, Корее и Японии. В Германии он может быть истолкован как предложение заняться сексом, а в Турции и многих арабских странах как жесточайшее сексуальное оскорбление.

emoji Фото: Global Look Press/dpa/Arno Burgi

Еще одно доказательство неуниверсальности эмодзи — исследование твитов мусульман в священный для них месяц Рамадан. В 2017 году его провел сайт Prismoji, который анализирует тренды в мире эмодзи. И выяснил, что в большинстве твитов на английском, испанском, немецком и турецком языках с хештегом #ramadan были эмодзи с красным сердечком. А в записях на арабском, урду и фарси самым популярным (с большим отрывом) оказалась иконка с полумесяцем.

Из того же исследования следует, что эмодзи со сложенными в молитве ладонями оказалось в тройке самых распространенных в твитах на английском, французском, немецком, испанском, турецком, фарси и индонезийском языках и лишь на девятом месте в твитах на арабском. А пользователи, писавшие на урду, вообще его почти не использовали. Из этого можно сделать вывод, что значительная часть мусульман не воспринимает сложенные ладони как символ молитвы.

Интересно еще и то, что создавалась эта картинка западными дизайнерами вообще не для обозначения молитвы, а как синоним выражения «дай пять». А в Японии этим жестом (и эмодзи) говорят «спасибо».

emoji Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank May

Хотя по поводу некоторых пиктограмм мировое сообщество всё же пришло к консенсусу. Только в 7% случаев в переписках используют символ персика для обозначения фрукта. А в 73% им обозначают пятую точку , утверждает сайт Prismoji.

Два года назад компания Apple решила перерисовать эмодзи, сделав более похожим на фрукт. Издание Buzzfeed назвало это худшим примером джентрификации интернета (джентрификацией, как правило, называют превращение старых городских кварталов в безликие зоны элитного жилья). Mashable написал, что Apple уничтожает переписки. Через пару недель в компании менять символ передумали.

Значения персика и его неизбывных спутников в чатах — баклажана и банана — настолько зацементировались, что британский бренд органической косметики в начале года выпустил шипучие бомбы в виде этих эмодзи. А в методичке модераторов Facebook, на основе которой принимаются решения о блокировке, эти символы отнесены к категории «текст о сексе». Правда, в документе отмечается, что окончательное решение должно приниматься с учетом контекста.

Штраф за смайлик

Учитывают контекст и американские судьи, которые уже давно смотрят на эмодзи как на возможные улики. В 2018 году эти символы упоминались в 30% всех дел, рассмотренных судами США, выяснил профессор права Университета Санта-Клары Эрик Голдман. Он отследил упоминания слов «эмодзи» и «смайлик» в судебных решениях с 2004 года.

Правда, дел, в которых эмодзи оказывались решающими доказательствами, пока практически не было. The Verge пишет о самом громком процессе в Соединенных Штатах, в котором упоминались эмодзи. В качестве доказательства вины жителя Сан-Франциско, арестованного во время рейда по борьбе с проституцией, прокуроры использовали его переписку с девушкой. Он отправил ей в Instagram сообщение из трех символов: корона, красные туфли на каблуках и мешок денег. Обвиняемый утверждал, что флиртовал с ней, а приглашенный судом эксперт по делам о проституции расшифровал этот ребус как «надень каблуки и заработай денег». В итоге мужчину осудили за сутенерство, но решение не было связано с толкованием пиктограмм.

emoji Фото: Depositphotos

Единственный приговор, основанный на эмодзи, был вынесен в Израиле в 2017 году. Мужчина опубликовал объявление о сдаче дома и получил сообщение от семейной пары. Они были готовы арендовать жилье и сопроводили текст сразу несколькими эмодзи: рукой, показывающей V, танцующими девушками, улыбающимся лицом, бутылкой шампанского и белкой. После этого арендодатель снял объявление с сайта, но пара перестала отвечать на его сообщения.

В итоге собственнику удалось отсудить у них компенсацию, эквивалентную $2 тыс. Судья постановила, что, несмотря на то что переписка не может служить договором между сторонами, однозначно позитивный характер эмодзи ввел истца в заблуждение.

Энциклопедия эмодзи

Пока в мире эмодзи царит хаос, но есть те, кто пытаются сделать так, чтобы люди в разных странах лучше понимали эмодзи друг друга. Бывший репортер New York Times Дженифер Ли и дизайнер Yiying Lu создали сайт Emojination, чтобы расширять культурный диапазон пиктограмм. Благодаря сайту появились эмодзи с хиджабом, брокколи (по просьбе вегетарианцев), финской сауной (при содействии правительства Финляндии), ДНК (идею подало Американское химическое общество) и красным конвертом, в котором обычно дарят деньги на китайский Новый год.

Есть и энциклопедия эмодзи — Emojipedia, где опубликованы все эмодзи, их значения, изменения и разночтения. Например, символ бриллианта с точкой, согласно энциклопедии, обозначает «что-то милое», «кавай» и «бриллиантовый цветок», желтое сердце — лучшего друга, а глаз в облачке с текстом — символ борьбы с травлей в соцсетях.

Лучше понять эмодзи и людей, которые их используют, помогает сервис Emojitracker, созданный бывшим главой департамента разработки Flickr Мэттью Ротенбергом. С 2013 года он фиксирует каждый эмодзи, появляющийся в Twitter. К моменту написания этой статьи на первом месте было плачущее от смеха лицо — около 2 328 402 650 упоминаний.

Из-за закрытого кода других социальных сетей подобные сервисы работают только в Twitter. К концу 2018 года активная месячная аудитория этой соцсети составляла 330 млн человек. Так что Emojitracker дает лишь отдаленное представление о популярности пиктограмм в переписках. По данным Wired, их используют 92% из 3,5 млрд всех интернет-пользователей в мире.