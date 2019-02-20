В Австралии разрешили регистрировать автомобильные номера с эмодзи

Жители австралийского штата Квинсленд смогут с 1 марта 2019 года официально регистрировать автомобильные номера с эмодзи. Автолюбителям разрешат использовать регистрационные номера с одним из пяти смайликов на выбор. Об этом сообщает Fox News.

В набор входят следующие эмодзи: «улыбающийся», «подмигивающий», «влюбленный», «в темных очках» и «плачущий от смеха». За такой номер дополнительно придется заплатить $475.

Эмодзи разрешены как элемент дизайна и для идентификации автомобиля не будут использоваться. Регистрационные номера в базе данных и в документах по-прежнему будут состоять только из сочетания цифр и букв.

Отдельная опция предлагается для бизнесменов — они могут добавить к стандартному автомобильному номеру не эмодзи, а логотип своей компании, пишет «Ридус».

Жители штата с энтузиазмом откликнулись на инициативу властей и попросили в будущем расширить линейку смайликов.

Специалисты соцсети Instagram в конце 2018 года определили самое счастливое место в мире, основываясь на геолокации эмодзи, которые публиковали пользователи. Выяснилось, что больше всего позитивных смайликов они поставили в токийском Диснейленде.