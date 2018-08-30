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«Яндекс» убрал несколько смайлов с «Карты эмодзи»

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Фото: yandexmapsemoji.ru
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Спустя несколько дней после запуска проекта «Карта эмодзи» от «Яндекса» пользователи интернета обнаружили, что число доступных «говорящих картинок» сократилось.

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В частности, исчезли эмодзи в виде какашек, унитаза, обезьяны и демона, пишет The Village. В «Яндексе» объяснили изменения в наборе смайлов экспериментами.

Проект «Карта эмозди» стартовал 27 августа. Это отдельный сайт с отдельной картой, на которой пользователи могут описать с помощью эмодзи любимые места и поделиться впечатлениями с друзьями.

Только за первый день в спецпроекте поучаствовали около 50 тыс. пользователей со всей страны, рассказал представитель геосервисов «Яндекса» Дмитрий Горчаков.

Отмечается, что информация на карте обновляется в реальном времени. При этом смайлы исчезают со временем, потому что иначе они бы все не поместились. На карте отображают самые свежие эмодзи. В клавиатуре проекта сейчас 124 эмодзи.

Эмодзи — это набор «говорящих картинок», которыми пользуются как иероглифами в южноазиатских языках. Определенная последовательность изображений применяется на веб-страницах или в электронных сообщениях. Знаменитый смайлик, строго говоря, нельзя отнести к эмодзи: его научное название — «эмотикон».

28 июня сообщалось, что компания «Яндекс» разработала мобильное приложение под названием «Народная карта». С помощью него пользователи смогут участвовать в создании и редактировании карт, отправляя картографам свои фотографии улиц.

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